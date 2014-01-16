İKV’nin yeni başkanı Ayhan Zeytinoğlu

Türkiye’nin AB üyelik sürecinde en etkin STK’larından biri olan İktisadi Kalkınma Vakfı’nın yeni Başkanı Zeytinoğlu sürecin siyasetten arınarak teknik bir nitelik kazanmasını savunuyor.

Bu yıl 50. yaşını kutlayan İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) Ayhan Zeytinoğlu dönemi başladı. 53. Olağan İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ayhan Zeytinoğlu seçildi. 16 Ocak 2014’ten bu yana İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Ömer Cihad Vardan, daha sonra oluşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanlığı’nın getirdiği iş yükü nedeniyle Başkanlığa yeniden aday olmamıştı. Aynı zamanda Kocaeli Sanayi Odası Başkanı olan Ayhan Zeytinoğlu, görevi Ömer Cihad Vardan’dan devraldı.

17. fasıl açılmaya hazır: Toplantının açılışında konuşan Vardan, yeni bir dönemin başladığını belirterek, İKV’nin her yeni dönemde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım süreci doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla ve doğruluktan ayrılmadan sürdürdüğünü, bundan sonra da bunun böyle devam edeceğini söyledi. DEİK Başkanlığı’na seçilmesinden sonra artan iş yükü nedeniyle görevi, yeni başkana devredeceğini aktaran Vardan, mevcut Yönetim Kurulu’nun çalışma döneminin, hem AB-Türkiye ilişkileri, hem de İKV açısından ilginç bir dönemde görev yaptığını kaydetti. Vardan, bu süreçte, AB içinde Parlamento, Konsey ve Komisyonlar’da birçok makamın yenilenmesine şahit olduklarını anlattı: “Türkiye-AB ilişkilerinde geçmiş zamana not edilecek gelişmelere baktığımızda, 2.5 yıllık bir aranın ardından 22. faslın müzakerelere açıldığını, Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanarak vize serbestliği sürecine ilişkin görüşmelerin başladığını, KKTC ile Rum Kesimi arasında görüşmelerin tekrar başladığını ve 17. faslın açılmaya hazır olduğunu görüyoruz. Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi ile Ticaretten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Cecilia Malmström de iki taraf arasında gümrük birliğinin modernizasyonu sürecinin başlatılmasına ilişkin mutabakata varıldığını açıkladılar.” Birliğin ekonomik büyüme ve dijital çağa uyum doğrultusunda yeni adımlar attığı ve ekonomik yönetişimi güçlendirdiği bir dönem geçirdiğine değinen Vardan, AB'nin bütünleşmesini ilerletmeye çalışırken aynı anda önemli tehditlerle karşı karşıya geldiğini de ifade etti.



AB üyelik sürecini canlandırmaya odaklanmak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim Mete de İKV’nin Türkiye-AB ilişkilerinin canlı tanığı olduğunu belirterek, “Türkiye-AB İlişkilerinin gelişmesine katkı sağlaması yanında, iş dünyasının bilgilendirilmesinde de daima öncü rol oynuyor. İKV aynı zamanda, AB konularında uzman bir düşünce kuruluşu” dedi. İş dünyası olarak kendilerinin AB’ye bakışının “kazan-kazan” esasına dayandığını vurgulayan Mete, Türkiye'nin AB üyeliğinin gerçekleşmesiyle demokrasinin ve toplumun tüm kesimlerinin kazanacağını söyledi. Mete, vize serbestliği, Gümrük Birliği modernizasyonu, AB ile ABD arasında yürütülen Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Müzakereleri’nde Türkiye’nin dışarda kalmaması gibi konuların çözümlenmesi gerektiğine dikkat çekti: “Yeni Meclisimiz de AB üyelik sürecini canlandırmaya odaklanmalıdır. İhtiyaç duyulan reformlar, tüm partilerinin katılımı ve uzlaşmasıyla süratle tamamlanmalıdır.”



“AB üyelik süreci teknik nitelik kazanmalıdır”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde bir mağduriyet yaşadığının altını çizerek, “Gümrük Birliği konusunda çok ciddi bir ödün verilmiş olmasına rağmen Türkiye’nin tam üyeliğinin hala belirsiz olması hakkaniyete dayalı bir tutum değildir” dedi. Bahçıvan, AB ülkelerinde Türk mallarının serbest şekilde dolaşmasına karşın Türk işadamlarının hareketlerinin kısıtlanmasını ‘kabul edilemez bir engel’ olarak nitelendirdi: “Türkiye AB üyeliğine aday olup vize muafiyeti olmayan tek ülkedir. Hükümetimiz’in bu konuda son zamanlarda attığı adımları ve çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. AB ile devam eden katılım müzakereleri siyasi etkilerden kurtulup teknik bir nitelik kazanmalıdır.”



Ayhan Zeytinoğlu hakkında; İktisadi Kalkınma Vakfı yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, lisan eğitimini Londra’da bitirdikten sonra 1980’de Amerika Birleşik Devletleri’nde Indiana Üniversitesi’nde işletme eğitimi gördü. 1983’te onur listesine girerek mezun oldu. 1983’te Butler Üniversitesi’nde uluslararası finans konusunda master çalışmasına başladı ve 1985’te başarı ile bitirdi. 1986’da aile işletmesinde göreve başlayan Zeytinoğlu, halen Yem Tarım ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışıyor. Aynı zamanda Arkas ve Zeytinoğlu Grubu’nun ortaklığı olan Autoport Liman İşletmesi’nde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiş Ayhan Zeytinoğlu, Zeytinoğlu Denizcilik Genel Koordinatörü. 1989’da Kocaeli Sanayi Odası’nın kuruluşunda görev alan Zeytinoğlu, 1995’te Başkan Vekili, Ocak 2009’da Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2013’te bir kez daha seçildi, bugün Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam ediyor. TOBB’da Genel Kurul Delegeliği bulunan Zeytinoğlu, aynı zamanda DEİK Türk-Avusturalya İş Konseyi Başkanı ve DEİK Türk-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkan Yardımcısı. Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) Yönetim Kurulu Üyeliği ve ICC / WCF Dünya Odalar Federasyonu Genel Konsey Üyeliği bulunan Zeytinoğlu, B-20 kapsamında Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu Başkanlığını da üstleniyor.

İKV’nin yeni Yönetim Kurulu: Ayhan Zeytinoğlu, Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Işınsu Kestelli, Atilla Menevşe, Ahmet Sayar, Yavuz Canevi, Zeynel Abidin Erdem, İlhan Koyunseven, Zeynep Bodur Okyay, Sedat Zincirkıran, Ali Sami Aydın, Sami Yılmaz, İlhan Soylu, Şükrü Alkan, Cenk Yöney, Simone Kaslowski, İsmail Gülle.