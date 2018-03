İMES Yönetimi’ne sanayicilerden tam not

İMES ailesinin biraraya geldiği İMES Sanayi Sitesi’nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda İMES’in 2015 yılı değerlendirilerek geleceğe dönük kararlar alındı. İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda, İMES Sanayi Sitesi Yönetimi, sanayicilerden tam not aldı.

Türkiye’nin organize olmuş ilk sanayi sitelerinden olan İMES Sanayi Sitesi’nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu sanayicilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul’da gerçekleştirilen Genel Kurul’da; Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu açıklandı. Genel Kurul’un açılış konuşmasını gerçekleştiren ve Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerini anlatan İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, yaptıkları çalışmalarda ‘İMES’i daha ileri nasıl taşırız’ diye çalıştıklarını söyledi. “Tüm hizmetlerin kalitesini artırarak sürdürülebilir olmasını sağladık” diyen Akar, İMES’te bundan sonra su baskını olmayacağını, sanayicilerin zarar görmeyeceğini belirtti. Akar sözlerine şöyle devam etti: “İMES Park Projemiz içerisinde yeralan otelimiz Four Points By Sheraton markasıyla hizmet verecek. Bu ay hizmete başlayacak otelimizde 2 kral dairesi, 14 suit olmak üzere 182 oda mevcut. İMES Park Projemiz içerisinde Şekerbank ve Vakıfbank’ın birer şubesi Yapı Kredi Bankası ve Halk Bankası’nın ikişer şubesi olmak üzere toplam 6 banka şubesi bulunuyor. Ayrıca KOSGEB’le sürekli işbirliği halindeyiz. Sanayicilerimizin ihracatına katkı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız.”

İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu’nun 2015 dönemi çalışma programı şöyle:

-İMES Park Projesi tamamlanacak.

-Site çevre duvarı Kayrak taşı kaplaması devam edecek.

-Superonline ile yapılan sözleşme gereği, tüm siteye fiber optik kablo döşenmesi için 24 bin mt altyapı çalışmaları tamamlanacak.

-Superonline sözleşmesi gereği siteye daha kapsamlı bir güvenlik kamera sistemi yapılması için gerekli olan OVC boru altyapısı tamamlanacak. Bu altyapı üzerinden mevcut sistemi geliştirecek ilave kamera montajı yapılacak.

-Birden çok ortaklı (hisseli tapu) işyerlerinin modüler sistemde (100 m2) bölünerek tam hisseli iki adet bağımsız bölüm tapusu alınması işlemleri devam edecek.

-Cami girişi mermerleri yenilenecek.

-Altyapı bakım onarım tamiratları devam edecek.

-Daha temiz bir çevre için çalışmalar devam edecek.

-Fuar organizasyonu devam edecek.