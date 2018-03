İşine bak!

Kurumsalda Avrupa'da pazar lideri olan Vodafone, Türkiye pazarında da büyümeye odaklanıyor. 2012 mali yılında kurumsal pazarda yüzde 39 büyüyen Vodafone Türkiye, ürün ve hizmetleriyle 2013'te de sektör üzerinde büyüme rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.





Vodafone’nun KOBİ stratejisi: İletişim maliyetini bırak;

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy; mobil ses, sabit ses, mobil internet ve ADSL hizmetlerini aynı çatı altında, tek elden sunabilen tek operatör olarak, kurumsal müşterilerine ‘komple iletişim çağı’nı yaşatma vizyonu ile temel hedeflerinin KOBİ’lerin yüksek iletişim maliyetlerini düşürmek ve teknolojiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak olduğunu söylüyor.

Dünyanın ciro bakımından en büyük mobil iletişim şirketi olan Vodafone’un global bilgi birikimini Türkiye’ye aktaran Vodafone Türkiye, İş Ortağım Kırmızı Bulut, İş Ortağım’da Herkes Ortak gibi kampanyalardan sonra, geçen Kasım ayında yurt dışı ile iş yapan firmalar için avantajlı görüşme imkanları sunan Dış Ticaret Destek Paketi’ni lanse etti. Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi’nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye’de ilk olan uygulamalar ile kurumsal müşterilerin yeni nesil teknolojilere yüksek IT sistemi veya altyapı yatırımı yapmadan erişim imkanı sağladıklarını söylüyor. “KOBİ’ler için teknolojiye erişimde fırsat eşitliğinin kapılarını açıyoruz” diyen Aksoy, Türkiye’de KOBİ ölçeğinde işletmelerin bütçe sıkıntıları nedeniyle teknolojik altyapı yatırımı yapamadığını hatırlatarak, Vodafone Türkiye’nin farklı çözümlerinin bu soruna çözüm sağladığını kaydediyor.

Vodafone Türkiye, kurumsalda müşterilerini üç segmente ayırıyor. 10 çalışana kadar istihdam ölçeği olan küçük işletmeleri SOHO (small office home office), 10-100 çalışanı olan işletmeleri KOBİ, 100 üzerinde çalışanı olan işletmeleri ise büyük ölçekli işletmeler olarak tanımlanıyor. Türkiye’de ortak bir KOBİ tanımı kullanılmadığı için kendi içlerinde böyle bir ayrıma gittiklerini aktaran Aksoy, “2012 yılının Nisan-Eylül 2012 arasını kapsayan 2012/13 mali yılımızda kurumsal segmentte yüzde 39 büyüdük. Türkiye’deki mobil Pazar ise yüzde 9 büyüdü. Bu büyümeyi üç segmentte de gerçekleştirdik. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Türkiye’nin ilk 500 işletmesinin yarısından fazlası Vodafone müşterisidir” diye konuşuyor. Kurumsal segmentte büyümeye devam edeceklerinin altını çizen Aksoy, 2013 yılında da sektör üzerinde büyüme rakamlarına imza atacaklarını tüm yatırımlarını ve projeleri bu hedef doğrultusunda oluşturduklarını açıklıyor. Engin, şu bilgileri veriyor: “2009’da başlatılan U dönüşü stratejisi ile yeni bir atılım dönemine girdik, 2010’da ise kurumsal alanda İş Ortağım lansmanını gerçekleştirdik. Bu lansmanla beraber her segmentteki müşterimizin işlerini kolaylaştırmayı hedefledik. Bundan sonra çıkardığımız her ürün ve paket bu amaçla oluşturuldu.”



Vodafone İş Ortağım Dış Ticaret Destek Paketi:

Firmalar hem sabit hem de mobil telefonları ile Türkiye’den yurtdışındaki iş ortaklarını rahatça arayabiliyor, yurtdışındayken de avantajlı fiyatlarla cep telefonu görüşmelerini yaparak işlerini kolayca takip edebiliyor. Türkiye’nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlama misyonuyla hareket ettiklerini belirten Engin Aksoy, şu bilgileri veriyor: “Yaptığımız araştırmalar işletmelerin yüksek fatura korkusu nedeniyle yurtdışı aramalarında önemli kısıtlamalara gittiğini gösteriyor. Bu soruna çözüm için geçmişten buyana bir dizi çözüm kampanyası oluşturduk. Vodafone İş Ortağım tarifeleri dahilindeki her yöne dakikaların yurt dışı aramalarda kullanılmasını sağlayarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Vodafonelu şirketler İş Ortağım Her Şey Dahil Paketler kapsamındaki dakikalarını yalnızca Türkiye’de değil 21 Vodafone ülkesindeki tüm mobil ve sabit operatörleri ararken de kullanabiliyor. Ayrıca Her Şey Dahil Global Paket yurtdışındayken iş ortaklarını 60 dakika ve 25 MB internet ile iletişim imkanı sağlıyor. Her Şey Dahil Vodafone Pasaport’tan yararlanan müşteriler yurtdışındayken Türkiye tarifelerindeki her yöne dakikaların ve SMS’lerin tamamını ve günlük 25 MB’a kadar mobil interneti kullanabiliyor. Diğer taraftan kurumsal müşterilerimize sunduğumuz bir diğer kampanyamız olan İş Ortağımda Herkes Ortak ile kurumsal müşterilerimiz 7 ay içerisinde 266 milyon TL değerinde konuşma imkanı sağladık. Vodafone İş Ortağım Dış Ticaret Destek Paketi, tüm bu hizmetlerimizin en son ve en önemli halkalarından birini oluşturuyor. Mobil ve sabit telefondan yurt dışını arama ile yurt dışında mobil telefonla görüşme avantajlarını sunan Dış Ticaret Destek Paketi ile kurumsal müşterilerimiz hem sabit hem de mobil telefonlardan yurtdışı ile 2 kat daha fazla görüşme avantajı elde edebiliyorlar. Vodafone İş Ortağım çatısı altında bir kez daha KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm firmalara tasarruf olanağı sunuyor, yurt içinden sonra yurt dışında da iş ve çözüm ortakları oluyoruz.”



Vodafone İş Ortağım Kırmızı Bulut:

KOBİ’lerin iletişim maliyetlerini yüzde 95 oranında düşürerek akıllı iş yapma biçimlerini yanında teknolojiye erişimde fırsat eşitliğinin kapılarını açıyor. Sözkonusu ürün KOBİ’lerin mobil teknolojilere erişimini sağlıyor. Sunulan bilişim çözümleri kurumların, ofis ortamından bulunmadan ve altyapı yatırımı yapmadan iş süreçlerini kolay ve güvenli şekilde yönetmesini sağlıyor. Vodafone’nun Nisan 2012’de 120 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği İş Ortağım Kırmızı Bulut, e-posta ve web çözümleri, iş yönetimi çözümleri ve bilgi güvenliği çözümlerini kapsıyor. İş Ortağım Kırmızı Bulut çatısı altında İş Yönetimi Çözümleri başlığı altında hizmete sunulan Vodafone Locate, şirketlerin saha ekiplerini cep telefonu aracılığıyla gerçek zamanlı takip etmelerine olanak sağlıyor. Vodafone Ar-Ge ekibi Oksijen tarafından geliştirilen ürün daha önce Almanya ve Romanya’ya da ihraç edilmişti.



KOBİ’ler yeterince bilmiyor

Engin Aksoy’a göre büyümek isteyen KOBİ’nin kendi işine odaklanması gerekiyor. Ancak Türkiye’de işletmeler iletişim alanında sunulan hizmetleri yeterince takip etmiyor veya önyargılı yaklaşarak tercih etmiyor. Oysa tüm sunulan çözümler KOBİ’lerin büyümesi ve gelişmesi için. Aksoy, “Bilişimin artılarını müşterilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Artık KOBİ’nin teknolojiye büyük yatırımlar yapmasına gerek yok. Örneğin en önemli artı günümüzde bulut çözümlerdir. Vodafone olarak KOBİ’lere sunduğumuz hizmetlerde hep maliyetleri düşürme ve işini büyütme stratejisi var” diye konuşuyor. Tüm bu süreçte tüketiciyi bilinçlendirmek gerektiğini kaydeden Aksoy, konuşmasına şöyle devam ediyor: “KOBİ’ler verimliği sağlamada teknolojiden nasıl yararlanacağını bilmiyor veya doğru kullanmıyor. Her türlü platformda KOBİ’leri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü halen daha kurumsal yapı istenilen oranda büyümüyor. Hiç data kullanmayan, hiç internet kullanmayan müşterilerimiz var. Vodafone olarak teknolojinin işletmeler arası açığı kapatmada önemli bir kapı olduğuna inanıyoruz, fırsat eşitliği sunuyoruz.” Bunun için endirekt satış kanallarını genişlettiklerini kaydeden Aksoy, şu bilgileri veriyor: “KOBİ’ler samimiyeti, yüz yüze teması seviyor. Bunun farkındayız ve satış kanallarımızı genişletiyoruz. 1200 mağazamız kurumsal satış yapıyor. Sadece kurumsal satış kanalı denilen yani yüz yüze satış yapan 50 bayimiz bulunuyor. Kurumsalda satış yapan kişi sayısı ise 580. Bu sayı kısa zamanda 800 olacak. Bu sayı önümüzdeki dönem bini aşacaktır. Saha çalışmalarında sadece satış kanallarıyla da sınırlı kalmıyoruz. Örneğin Dış Ticaret Destek Paketi kampanyamızda DHL Express ile işbirliği yaptık. Benzer işbirlikleri olacaktır. Önümüzdeki dönem Anadolu ağırlıklı bir çalışma yürüteceğiz.”