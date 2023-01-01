İtalyan Mutfağı Haftası ve Autentico İtaliano, Kasım’da başlıyor

Türk tüketiciler ile gastronomi profesyonellerine, kalitesiyle gerçek İtalyan ürünlerini tanıtmayı amaçlayan ‘İtalyan Mutfağı Haftası’ ve ‘Autentico Italiano’ programları 21-27 Kasım tarihlerinde tüm dünyada eş zamanlı olarak İstanbul ve Türkiye’nin birçok şehrinde gerçekleşecek.

“Autentico Italiano” projesinin etkinlik programı, İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo’nun evsahipliğinde, Venedik Sarayı’nda açıklandı. Herkesi İtalyan lezzetlerini tatmaya ve tanımaya davet eden İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo, “Bu programın gerçek hedefi otantik ürünlerin tanıtımını sağlamak, insanlara bunun taklidinin verebileceği zararları izah etmek, bundan özellikle tüketiciyi korumak ve İtalyan ürünlerinin özelliklerinin yanlış anlaşılmasını ortadan kaldırmak” dedi ve etkinlik programı hakkında bilgi verdi.

İtalya’ya özgü lezzetlerin tanıtılacağı projenin programı için düzenlen basın toplantısının konuşmacıları arasında ayrıca; İtalyan Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) İstanbul Direktörü Aniello Musella, İtalyan Mutfak Akademisi’nin ünlü Şefi Aldo Kaslowksi, ALMA Uluslararası Network Koordinatörü Veronica Filippi ve MSA Pazarlama ve İletişim Yöneticisi Ayşe Uğural da yer aldı. Aniello Musella, proje kapsamında İtalyan otantik ürünlerini önplana çıkaracaklarını anlattı. Aldo Kaslowski, İtalyan lezzetlerinin tanıtılmasının Türkiye-İtalya arasındaki turizm faaliyetlerini de arttıracağına dikkat çekti.

‘Settimana della Cucina Italiana’ konseptiyle 21-27 Kasım tarihlerinde dünya genelinde gerçekleşecek olan ve İtalya menşeili ürünlerin gastronomi profesyonelleri ve tüketicilere tanıtıldığı ‘İtalyan Mutfağı Haftası’ ve ‘Autentico Italiano’ programları; İtalyan Kültür Merkezi, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, Mutfak Akademisi ve İtalyan Lisesi IMI işbirliğiyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu kültürün sevenleriyle buluşacak.

Türk tüketicileri ve gastronomi profesyonellerini kalitesiyle gerçek İtalyan ürünleriyle tanıştırmayı amaçlayan projede Türkiye’nin önde gelen İtalyan restoranları Eataly, Aida-Vino e Cucina, AzzuR (Movenpick Hotel), Carluccio’s, Emporio Armani Ristorante, La Scarpetta, Paper Moon ve Ankara’daki Peperoncino ile Hilton Hotel de yer alacak.

Zengin etkinlik takvimiyle ‘İtalyan Mutfağı Haftası’na güç katan ‘Autentico Italiano’ projesinde ise İtalya’nın otantik ürünleri ve bu ürünlerin çeşitliliğini alanlarında uzman İtalyan şef ve eksperler gastronomi profesyonelleri ve tüketicilerle paylaşacak. Proje kapsamında workshop’lar düzenlenecek ayrıca dünyaca ünlü İtalyan Mutfak Akademisi (ALMA) şeflerinin MSA’da (Mutfak Sanatları Akademisi) düzenleyeceği İtalyan yemekleri kurslarına da katılma fırsatı yakalayacak.