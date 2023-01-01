İzmirli KOBİ’lere ve girişimcilere finansal olanaklar anlatıldı

TOSYÖV, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) işbirliğiyle İzmirli KOBİ'lere ve girişimcilere finans destekleri ve olanakları anlatıldı.

DenizBank, Hacettepe Teknokent, LOGO Yazılım ve KobiEfor’un çözüm ortaklığında gerçekleşen toplantıya İzmirli iş insanları yoğun ilgi gösterdi.

TOSYÖV, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu A.Ş., Ege Bölgesi Sanayi Odası işbirliğinde DenizBank, Hacettepe Teknokent, LOGO Yazılım ve KobiEfor’un çözüm ortaklığında İzmir’de ‘KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları’ konulu toplantı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, "KOBİ'lerin iki tane temel sorunu vardı. Kamuda bir karşılığı yoktu ve finans kaynaklarına erişimde zorluk yaşıyorlardı. Bu yüzden KOSGEB'in kurucu paydaşlarından biri olarak kamuda karşılığının oluşmasını sağladık. Ülkedeki işletmelerin yüzde 99.8'i KOBİ. Türkiye'de bulunan KOBİ'lerin destek mekanizmalarının başka kaynaklarla desteklenmesi gerekiyor. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. KOBİ'ler bankaya gidiyor ancak bankalar ipotek istiyorlar. Durum böyle olunca da Kredi Garanti Fonu'nun kurulmasına da TOSYÖV öncülük etti” dedi.

TOSYÖV olarak stratejik sorunlara çözüm üreten kuruluş olduklarının altını çizen Kuleyin, bugünlerde TOSYÖV’ün vizyonunu değiştirdiklerini belirterek, “KOBİ'lerin bilimsel ve teknolojik dönüşümünü sağlamaya çalışıyoruz. Sadece endüstrileşerek toplumların sorunu çözülemez. Yüksek teknolojiye KOBİ'lerin erişmesini sağlamalıyız" diye konuştu.



"İnovatif değerler ortaya koymamız gerekiyor"

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, son yıllarda küresel ve ulusal ölçekte gerek politik, gerekse ekonomik açıdan oldukça zorlu bir değişim döneminden geçildiğini söyledi. Gökçüoğlu, şunları söyledi: “İş dünyası olarak, böylesi bir değişim sürecini yönetmeye çalışırken sürdürülebilir ekonomik büyüme için de kesintisiz üretime devam ediyoruz. Ancak işletmelerin yüzde 99’unun KOBİ olduğunu dikkate aldığımızda bu süreci yönetmenin çok da kolay olmadığını yaşayarak görüyoruz. Başta çatı örgütümüz TOBB olmak üzere, TOSYÖV, Kredi Garanti Fonu, KOSGEB, bankalarımız, bakanlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız bu dönemlerde KOBİ’lerin en önemli yol arkadaşlarıdır. Bugün başta Almanya olmak üzere, gelecekte söz sahibi olmak isteyen ülkeler üretim şekillerini Sanayi 4.0'a göre yeniden dönüştürmektedirler. Artık, üretim ve ihracatta söz sahibi olmak yeterli olmuyor. Üretimle birlikte aynı zamanda, katmadeğeri yüksek ve inovatif değerler ortaya koymanız gerekiyor. Bu bilince erişmiş ülkeler, girişimcilerin ve KOBİ'lerin bu anlayış çerçevesinde desteklenmelerini, temel kalkınma politikaları haline getirmiş durumdalar."



Denizbank KOBİ’nin yanında

Toplantıda konuşan DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, “Hepinizin artık bildiği üzere ‘Yeterli teminatım yok, bu yüzden finansmana erişmekte zorlanıyorum’ diyen KOBİ’lere KGF kefil olmakta. KOBİ’lerin kalkınmasının ülkemiz için kritik öneme sahip olması sebebi ile bizler de KGF’yi gündemimizin ilk sıralarına koymuş durumdayız. DenizBank olarak, KGF desteklerini en etkin kullanan bankalardan birisiyiz” diye konuştu. KGF kefaletinden faydalanmak isteyen KOBİ’lere bu konuda uzman kadroları ile hizmet verdiklerini söyleyen Kulaksız şöyle devam etti: “Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına; KGF teminatlı kredilerden faydalanmak isteyenler KGF yazıp boşluk bırakarak T.C. Kimlik numaralarını 3280’e kısa mesaj olarak gönderebilir, www.denizbank.com adresimizdeki formdan başvuru yapabilir veya en yakın DenizBank şubesine uğrayabilirler. Tüm bunların yanı sıra DenizBank olarak bu alanda bir ilke imza atarak 0212 355 10 55 numaralı Kredi Garanti Fonu (KGF) destek hattımız ile detaylı bilgi almak isteyen tüm müşterilerimize uzman kadromuz ile 7/24 destek olmaktayız.”



KOBİGEL ile imalatçı KOBİ’lere destek

KOSGEB’in imalat sanayi sektöründeki KOBİ’lere destek sağlamak amacı ile KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı’nı hayata geçirdiğini belirten Murat Kulaksız şunları anlattı: “KOSGEB hayata geçirmiş olduğu bu destek programı ile imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olan KOBİ’lere 1 milyon liraya kadar destek sağlayacaktır. DenizBank olarak bizler de bu programda yer alacak projeler için Banka Teminat Mektubu desteği sağlıyoruz” bilgisini verdi. POS ve üye işyerlerine sundukları hizmetlere değinen Murat Kulaksız şunları anlattı: “KOBİ’ler için her zaman yenilikçi ve işlerini kolaylaştıran banka olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçen aylarda üye işyerimiz olan KOBİ’lerimizin işlerini çok daha verimli ve pratik şekilde yürütmelerine olanak sağlayacak KOLAY POS ürünümüzü hizmete sunduk. Kolay POS ile kullanım maliyetini sabitleyerek, KOBİ’lerin hizmet bedeliyle ilgili yaşadıkları sorunları da ortadan kaldırıyoruz” dedi.

DenizPOS Mobil Uygulaması’ndan da bahseden Murat Kulaksız, “Henüz hayata yeni geçirdiğimiz Deniz POS mobil uygulaması ile de KOBİ’lerimiz nerede olursa olsun; POS talebi, rulo talebi, ekstre bilgisi gibi pek çok POS işlemini tek dokunuşla tamamlayabilmekte. Hatta çok yakında müşterilerimiz POS bakiyelerini de bu mobil uygulama üzerinden görebileceklerdir” dedi.



“Yarattığımız sistem büyük ilgi gördü”

Kredi Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu, 350 binin üzerinde müşteriye ve 219 milyar kredi hacmine ulaştıklarını söyledi. Teberoğlu "Türkiye'de 3 milyon 11 bin 160 işletme var. Bunların 3 milyon 34'ü KOBİ'lerden oluşuyor. Bugüne kadar verdiğimiz kredilerde yüzde 15.25 ortalama faiz ve 39 ay ortalama vade ile kredi kullandırdık. Bu kredilerin yüzde 44'ü ticaret, yüzde 34'ü ise imalat sektöründe kullandırıldı. Toplamda 350 bin 914 işletme 219 milyar 600 milyon kredi kullandı. Bu kredilerin 196 milyar 900 milyonuna kefalet verdik. İzmir'de ise 26 bin 103 adet KOBİ 15.3 milyar TL kredi kullandı. Yarattığımız bu sistem dünya üzerinde de çok büyük bir ilgi gördü" dedi.

Konuşmalarının ardından ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Öğretim Üyesi ve Bilgeİş Projesi Direktörü Prof.Dr. Kürşat Çağıltay, Avrupa Birliği-Türkiye mali işbirliği kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yürütülen İşçi ve İşverenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi’ne (Bilgeİş) ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.



“KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar”

Açılış konuşmalarının ardından TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi moderatörlüğünde “KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar” paneli düzenlendi. Panele; Denizbank Ege Bölge Müdürü Semih Şenbakar, KOSGEB İzmir Güney Müdürü Mustafa Çanakçı, TÜBİTAK TEYDEB Başuzmanı Hakan Gönenç, Logo Yazılım İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, KGF Kurumsal İletişim ve Ürün Yönetimi Bölüm Müdürü Şeyda Yavuz, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Ümit Ateşağaoğlu katılarak KOBİ’lere verilen destek ve teşvikleri anlattı.

