Kamu bilişimcilerinin nabzı Antalya'da atacak. 2023 ve Ötesi “Akıllı Üretim, Verimli Devlet”

Dergimiz KobiEfor’un medya sponsoru olduğu Türkiye’nin en eski ve köklü kamu bilişim etkinliği; “TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu 18 Etkinliği”, 2023 ve Ötesi “Akıllı Üretim, Verimli Devlet” ana temasıyla 19-22 Mayıs 2016 tarihlerinde, Xanadu Otel Antalya’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) her yıl düzenlediği geleneksel etkinliklerinden birisi olan TBD Kamu-BİB’18 (TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu 18 Etkinliği), 19-22 Mayıs 2016 tarihlerinde, Xanadu Otel Antalya’da gerçekleştirilecek. Bizde dergimiz KobiEfor’un medya sponsoru olduğu “TBD Ka- mu-BİB Kamu Bilişim Platformu 18 Etkinliği” üzerine Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlker Tabak ile konuştuk.

İsmail İlker Tabak, etkinlikle ilgili, “1995 yılında kurulan ve ‘Bir Kamu Bilişim Markası’ olan TBD Kamu-BİB, 1999 yılından bugüne kamu, üniversite ve özel sektör bilişim yöneticilerini buluşturarak etkileşimli ve verimli bir ortam yaratmaya devam ediyor” dedi.

Etkinlikte katmadeğeri yüksek kamu projeleri öne çıkacak İsmail İlker Tabak, 2023 ve Ötesi “Akıllı Üretim, Verimli Devlet” ana teması doğrultusunda hazırlanan etkinlikte Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda öne çıkan ve katmadeğeri yüksek kamu projelerine yer verileceğini anlattı.

18. Kamu-BİB’te çağrılı konuşmacıların yanısıra ‘Türkiye’nin Sayısal Gündemi’ ile ilgili davetli konuşmacıların katılacağı paneller düzenleneceğinden sözeden İsmail İlker Tabak, şu bilgileri paylaştı: “Etkinlikte, TBD Kamu-BİB bünyesinde oluşturulan 4 çalışma grubu raporlarını sunacaklar. ‘Kamu Verisi Kullanılarak Geliştirilen Akıllı Uygulamalar’, ‘Kamu Verisinin Paylaşılması Politika ve Mevzuatı’, ‘Kamu Projelerinin Yarattığı Ekonomik Değer’ ve ‘Büyük Veri Uygulamaları’ konuları masaya yatırılarak, görüş alışverişinde bulunulacak.”

İsmail İlker Tabak, etkinlikle ilgili açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Bu yıl 18.si yapılacak olan Kamu-BİB etkinliğimiz T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Dijital Türkiye Platformu tarafından desteklenmektedir. Etkinlik detaylarına www.kamu-bib.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.”