Karadağ İstanbul Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver: “Bir turizm Cenneti: Karadağ”

Dr. Akkan Suver, “3000 yıllık geçmişi ile Adriyatik’in en eski ve en renkli yerleşim yerlerinden birisi olan Karadağ tatilciler için harika bir alternatiftir” diyor.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, yedi yıldır Karadağ’ın İstanbul Fahri Başkonsolosluğu görevini yürütüyor. Akkan Suver ile bir turizm merkezi olan Karadağ’ın sahip olduğu turizm potansiyelini konuştuk.



Karadağ’ın turizm için cazibe noktaları nelerdir?

Akkan Suver: Tatilinizi ucuz, görsel, temiz ve verimli bir ortamda geçirmek isterseniz Adriyatik kıyısının emsalsiz ülkesi Karadağ’ı size önerebilirim.

Doğal güzellikleriyle ortaya çıkan Karadağ milli parkları, deniz kıyısında tatil kentleri, kültürle içiçe şehir ve sakin kasabaları ve de özellikle kumsal ve deniziyle ziyaret edilmesi gereken bir ülkedir. Tarihle deniz, kültürle rafting, dağ turizmiyle sanatı birarada bulabileceğimiz bir ülkedir Karadağ.



Karadağ’a ulaşım için hangi yolları öneriyorsunuz?

Akkan Suver: İstanbul’dan başkent Podgorica’ya uçmak ve oradan araba ile istenen yerlere ulaşmanın hem kolay hem de ekonomik olduğu bir ülkedir Karadağ. Türk Hava Yolları Pazartesi ve Çarşamba hariç haftanın her günü İstanbul-Podgorica arasında karşılıklı seferler düzenliyor.

Eski başkent Çetince’de sayısız tarihi ve kültürel binayı, kiliseyi ve müzeyi bulabilirsiniz. Şimdiki başkent Podgorica ise modern bir şehirciliğe örnek gösterilebilir. Kıyı ve dağlar arasında bulunan Podgorica, Zeta Ovası üzerinde modern apartmanların dizildiği geniş ve iki yanı ağaçlarla sıralı bulvarlarıyla çağdaş bir kenttir.



Budva’dan sözedebilir misiniz?

Akkan Suver: Budva her ne kadar nüfusu 16.000 civarında görünürse de Karadağ turizminin en ünlü merkezi olan bir kıyı şehridir. Kumsalları, gece hayatı ve iyi korunmuş, el değmemiş mimarisiyle Budva yazları yaklaşık 600.000 ziyaretçisine evsahipliği yapmaktadır.

3.500 yıllık bir tarihe sahip olan Budva’da; Budva Kalesi, yarımadayı oluşturan Stari Gradi Kilisesi, Dans Eden Kız Heykeli görülecek yerlerin başında gelirken Kale’nin yanında bulunan Mogren Plajı’nı ziyaret etmeden de geçmek olmaz.

Sveti Stefan, Budva’nın karşısında bir yarım adadır. Sadece Budva rivierasında değil, tüm Akdeniz’de kendine özgü bir yer olan Sveti Stefan; sedir, çam ve zeytin ağaçlarının süslediği bir turizm merkezidir.

Karadağ’ın en önemli ve en prestijli yeri olan bu Ada’ya, Sophia Loren’in, Sylvester Stallone’nin, Kraliçe II. Elizabeth’in tatilleri için tercih ettiklerini söylesem yetecektir inanıyorum.

Kotor şehrinin de turistlerin rağbet ettiği bir turizm merkezi olduğunu biliyoruz.



Kotor’u anlatır mısınız?

Akkan Suver: Bir başka önemli turizm bölgesi de Kotor’dur. Bir biblo gibi olan Kotor şehri tipik sokakları ile Akdeniz’in en büyük fiyordu’dur. Zarif Saat Kulesi, 12. yüzyıldan kalma Sveti Tripun Katedrali, Napolyon Tiyatrosu, Denizcilik Müzesi, Prens Sarayı ve Sveti Luka Kilisesi gezilecek yerlerin başında gelmektedir.

Yeni Hercek de (HercegNovi) Kotor Körfezi’nde yeralan ayrı bir sahil kentidir.



Kanyonlarıyla ünlü Karadağ’ın kanyonları için neler söylemek istersiniz?

Akkan Suver: Kanyonlar ülkesi de olan Karadağ’da Tara Kanyonu aynı zamanda Tara Boğazı olarak da bilinir. Tara Kanyonu 82 kilometre uzunluğunda ve 1.300 metreye ulaşan derinliğiyle Avrupa’nın birinci, dünyanın ikinci en derin kanyonu ünvanına sahiptir. 1977 yılından beri UNESCO Dünya Mirası alanı Tara Kanyonu aynı zamanda Durmitor Milli Parkı dahilinde koruma altında tutulmaktadır. Durmitor Milli Parkı gerçekten görülmeye değer yerlerin başında gelmektedir. Öte yandan Biogradska Gore Ulusal Parkı’nda düzenlenen çeşitli doğa etkinlikleri sırasında “otantik katun” diye adlandırılan ahşap çoban kulübelerinde uyuyabilir, akarsularda rafting yapabilirsiniz.

Bojana nehrinde tekne turu yapılmadan, Karadağ’ı anlamak, eksiktir: Bir kısmı Arnavutluk’ta bulunan Skadar Gölü’nden doğan bu nehrin üzerinde bulunan Ada Bojana’da güzellikleriyle gezginlerin dikkatini çeken merkezlerden biridir. Skadar Gölü Milli Parkı’nın 40.000 hektarlık kısmı Milli Park olarak koruma ortamında bulunmaktadır.



Karadağ’da Türk nüfusu var mı?

Akkan Suver: Osmanlı’nın ruhu Bar şehrinde yaşıyor. Bir liman şehri olan Bar, İtalya’nın Bari şehrinin tam karşısındadır. Burada bulunan 2000 yaşındaki zeytin ağacını görmeyi herkese tavsiye ederim. Yine bu şehirde, Denizli’de, İzmir’de, Bursa’da İstanbul’da yaşayan Karadağlılar’ın akrabası Türk aileleri yaşamakta, Türkçe konuşmaktadır.

