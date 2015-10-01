KOSGEB, KOBİ Proje Destek Programı Teklif Çağrısı’na çıktı

KOSGEB’den KOBİ’lerin Kurumsallaşma ve Markalaşma Projeleri’ne 55 milyon TL’lik destek. KOSGEB, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında “Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi-Kurumsallaştırma” ve “Tanınmış Ürün/Hizmet Süreci Oluşturma-Markalaşma” konularında proje teklif çağrısına çıktı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, sözkonusu proje teklif çağrıları kapsamında işletmelerin hazırlayacakları projelere 55 milyon TL’lik bir destek sağlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı kapsamında 30 Ocak 2015-10 Nisan 2015 tarihinde “Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi-Kurumsallaştırma” ve “Tanınmış Ürün/Hizmet Süreci Oluşturma-Markalaşma” konularında Proje Teklif Çağrısına çıkıldı.

Çağrı konularına toplam 2.358 adet proje başvurusu alındığını belirten KOSGEB Başkanı Recep Biçer, şu bilgileri verdi: “Bunlardan 1.020 adedi ön değerlendirmeyi geçerek Kurul Değerlendirmesi’ne hak kazanmıştır. Kurul tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucu 686 adedi Kurumsallaşma ve 213 adedi Markalaşma olmak üzere toplam 899 adet projenin 45 milyon TL’lik bütçe ile KOSGEB tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.”

KOBİ’lerin ekonomideki etkinliklerini attırılabilmesi ve uzun ömürlü olabilmeleri için rekabet güçlerini yükseltmelerinin büyük önem arzettiğine değinen Biçer, “Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler KOBİ’lerin fiyat ve kalite düşürme gibi klasik rekabet araçlarıyla rekabet edebilmelerini zorlaştırmıştır. Bu durum işletmelerin rekabet güçlerini ve pazar paylarını arttırabilmesi için kurumsallaşmayı, marka yaratmayı, teknoloji ve yenilikçiliği gündemlerine almalarına sebep olmakta ve işletmeleri kurumsallaşma, markalaşma ve Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmaya zorlamaktadır” diye konuştu.

Recep Biçer, KOSGEB’in işletmelerin kurumsallaşmalarında ve marka yaratma hedeflerinde doğru stratejilere ihtiyaç duydukları gerçeğinden hareketle, “KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş” konu başlıklarında hedef kitlelerinden gelen yoğun talep ve işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda, iki yeni proje teklif çağrısına çıkmak üzere gerekli hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Biçer, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Proje teklif çağrıları kapsamında işletmelerin hazırlayacakları projelere 55 milyon TL’lik bir destek sağlanması öngörülmektedir. Proje Teklif Çağrıları kapsamında proje başvuruları 19 Ekim 2015 tarihinde başlayacak ve 30 Kasım 2015 (saat 23.59) tarihi itibariyle bitecektir.”