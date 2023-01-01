Kurban Bayramında ücretsiz olan yol ve köprüler

Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda seyahat edecek vatandaşlarımızın merak ettiği sorunun cevabı Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi.

Bayram sebebiyle 30 Ağustos Çarşamba gününden 5 Eylül Salı günü sabah 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ücretsiz olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret modeli ile işletilen köprü ve otoyollar bu uygulamanın dışında yer almaktadır.