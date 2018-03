Kurumsal kullanıcıların uzaktan toplantıları için yeni Microsoft çözümü; Skype for Business

Microsoft, kurumsal kullanıcıların uzaktan toplantı için tercih ettiği Microsoft Lync’i, Skype for Business olarak yeniden düzenledi. Microsoft Türkiye Office Pazarlama Grup Müdürü Çiğdem Kayalı, “Skype for Business, küçük bir KOBİ’den büyük kurumsal bir işletmeye kadar her ölçekteki işletmenin anlık iletişim, görüntülü görüşme ve video konferans ve canlı yayın gibi iletişim ihtiyaçlarına cevap verecek kurumsal bir altyapıdır. Türkiye’de yüzde 83 pazar payına sahip olan, Türkiye’de kurumsal kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen Microsoft Lync ürününün de yeni sürümüdür. Skype for Business’ın gelmesi ile birlikte hayatımıza farklı çözümler de giriyor olacak. Bunlardan birincisi, 10.000 katılımcıya kadar çevrimiçi toplantılar gerçekleştirebileceğiz” diye konuşuyor.

Lync ile bu sayının 250 kullanıcı ile sınırlı olduğunu anımsatan Kayalı, Skype for Business ile artık binlerce kişiyi çevrimiçi toplantıya dahil edip canlı yayın sağlıyor gibi toplantı gerçekleştirilebileceğini anlatıyor: “Böylece 324 milyon Skype kullanıcısını kurumsal kullanıcılar ile birbirine bağlıyoruz. Bunun yanısıra Skype for Business ile sağlanan faydalardan biri de Skype for Business & Skype Federasyonu. Yani bir kurumsal Skype for Business kullanıcısı, arama butonundan Skype kullanıcılarına ulaşabilecek ve Skype for Business altyapısından Skype’a direkt görüşme gerçekleştirebilecek.”

Çiğdem Kayalı, Microsoft teknolojisiyle Skype sayesinde ortak fikir, kültürel, bilimsel yaratıcı üretim olanakları, kültürler arası diyalog ve paylaşımın önündeki en önemli engelin, dil bariyerinin de tarihe karıştığını açıklıyor: “10 yıldan uzun bir süredir Skype insanları biraraya getiriyor. Günümüzde her ay 300 milyondan fazla kullanıcı Skype’a bağlanıyor ve her gün toplam 2.8 milyar dakikalık görüşme yapılıyor. Skype PC’den tablete, akıllı telefondan TV’ye kadar farklı cihazlarla ses ve görüntü ileterek insanların aralarındaki iletişim engelini aşmalarını sağlıyor. Skype Translator, Skype ve Microsoft Translator ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Microsoft, 10 yıldan uzun bir süredir ses tanıma, otomatik çeviri teknolojilerine yatırım yapıyor. Skype Translator bugün İspanyolca, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Çince (Mandarin) hizmet veriyor. Son güncellemeyle kullanıcılar gelen mesajları artık dört farklı dilde dinleyebiliyor. Skype Translator’un 40 ayrı dilde hizmet vermesi planlanıyor. Ayrıca Arapçadan Galce’ye kadar 45'ten fazla dilde anlık yazılı mesaj da gönderilebiliyor.”

Çiğdem Kayalı’nın verdiği bilgilere göre; Skype for Business’ın arayüzü ve kullanımı çok kolay. Yapılan araştırmalara göre artık şirketlerde çalışanların yüzde 80’i gününü ofis dışında geçiriyor ve çalışanların her hafta 3.5 saati bilgi beklemekle geçiyor. Bu da ciddi bir verim kaybı demek. Akıllı cihazların hayatımızda önemli bir yer kapladığı günümüzde Skype for Business ile istenilen zamanda mekan bağımsız olarak birebir veya grup halinde interaktif toplantı yapmak mümkün. İş döngüsünü çok hızlandıran Skype for Business, böylece firmaların verimliliğini arttırarak rekabette avantaj sağlıyor.



Office 365 e-fatura kampanyası

Çiğdem Kayalı, Microsoft’un KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği Office 365 e-fatura kampanyasından da sözediyor: “30 Haziran 2015 tarihine kadar en az 5 adet Microsoft Office 365 İş veya Office 365 İş Ekstra Paketi’ni Open Lisans ile iş ortağınız aracılığıyla Microsoft Ticari Distribütörleri üzerinden alan kurumlar, İSİS’in E-Fatura çözümünün 1 yıllık aboneliğini 2 kullanıcı için ücretsiz olarak kullanmaya hak kazanacaktır. E-fatura altyapısını firmalarda finans bölümünden 1-2 kişi kullanacağı için bir firmanın ihtiyacı olan altyapıyı sunmuş oluyoruz.”