Kuveyt Türk’ten KOBİ’lerin yatırımlarına değer kazandıracak yenilikler

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “KOBİ’lerle iş ortağı gibi çalışmak ilkesiyle hareket ediyoruz, yatırımlarına değer kazandıracak finansal yol haritasını birlikte çiziyoruz” dedi.

Kuveyt Türk olarak geliştirdikleri yeni ürün ve hizmetlerle KOBİ’lerin ihracat pastasında daha fazla yeralmasına destek verdiklerini vurgulayan Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Bir yandan KOBİ’lerin üretim, ihracat, yatırım amaçlı sermaye ve bankacılık hizmetlerindeki farklı ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler geliştiriyor, diğer yandan da teknolojimizi güçlendirerek KOBİ’lere en iyi çözümü sunmak için çalışıyoruz. KOBİ’lerle iş ortağı gibi çalışmak ilkesiyle hareket ediyoruz, yatırımlarına değer kazandıracak finansal yol haritasını birlikte çiziyoruz” diye konuşuyor.

Abdurrahman Delipoyraz, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracata daha fazla destek vermek amacıyla 2016 yılının başında 71 bini aşkın ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi ile varolan işbirliklerinin kapsamını genişlettiklerini açıklıyor: “Kuveyt Türk, protokolü imzalayan tek katılım bankası oldu. Bu anlaşmayla ihracatçılara avantajlı işletme, ihracat ve Eximbank sevk öncesi ihracat finansmanı sağlamanın yanında forward, yatırım finansmanı ve finansal kiralama işlemlerinde indirim uygulayacağız. TİM üyelerine tüm bu hizmetlerin yanısıra ‘Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi’nden de ‘Yönetim Gideri Kesintisi’, ‘Giriş ve Çıkış Aidatı’ almadan yararlanma imkanı sunuyoruz. Protokolün getirdiği avantajlar sayesinde ihracatçılar, sigorta gibi finansal ve operasyonel risklere karşı emniyette olacak, finansal ürünlere ve ilave çözüm önerilerine de kolaylıkla ulaşabilecekler.”

KOBİ’lere en yakın noktada, kaliteli ve hızlı hizmet: Delipoyraz, KOBİ bankacılığı alanında 2016 yılında yenilikçi dönüşüm sürecini başlatmayı ve “müşteriye en yakın noktada kaliteli ve hızlı hizmet çözümleri üretmek” vizyonu çerçevesinde hizmet kalitelerini ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Delipoyraz, bu alanda en önemli üç yenilikçi ürünü müşterileriyle buluşturduklarını anlatıyor: “Mobil ve internet şube üzerinden hızlı ve daha az maliyetli fon kullanma imkanı veren ‘ONLİNE FİNANS’, mevcut limitten 12 taksite kadar 7/24 fon kullandırabilen ‘SAĞLAM KOBİ KART’’ve firmaların bayilerinden yaptığı tahsilatlara garanti veren ve kredilendiren DTS-DBS (Doğrudan Tahsilat Sistemi / Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ürünlerini müşterilerimize sunmaya başlıyoruz. İşletmelere özel Business Plus ve Palmiye kartları, POS çözümleri ve güvenlik yazılımıyla da müşterilerimizin yanında olmaya ve sağlam destek vermeye devam edeceğiz.

Mevcut limitle 12 taksite kadar fon kullandıran ‘Sağlam KOBİ Kart’: İşletmelerin yapacakları uzun vadeli yatırımları ve günlük alımlarını finanse edebilmek ve kendi nakit akışlarına göre ödeme planları oluşturmalarına olanak sağlıyor. Kartın en önemli özelliği ayrıca bir kart limiti tahsis edilmesine gerek olmaması ve mevcut kredi limitlerinden kart basılmasına izin vermesi.”

Uygun maliyetli fon kullandıran “Online Finans”: Online Finans uygulamasını müşterilerin zamandan tasarruf etmesini amaçlayarak tasarladıklarını belirten Delipoyraz, uygulamanın fon kullanma işlemlerini şubesiz ve hızlı gerçekleştirme, daha uygun maliyetli fon kullanma, projeleri izleyebilme ve SMS yoluyla anında iletişim kurma avantajları sağladığını kaydediyor.

DTS-DBS: Delipoyraz, “Kuveyt Türk bayi sistemi ile çalışan firmaların yaptığı tahsilatlara garanti veren ve kredilendiren DTS-DBS ürün altyapısını yenilemesi ile beraber bayi tahsilatlarını banka üzerinden yapan firma sayısını artırmaya başladı. Ürün altyapısında oluşturulan esnek yapı hem satış yapan firmalara hem de bayilere birçok avantajlı fırsatlar sunuyor” diye konuşuyor.