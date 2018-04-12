Marmara Grubu Vakfı Genel Kurulu yapıldı: Dr. Akkan Suver yeniden Genel Başkan

Marmara Grubu Vakfı’nın Olağan Genel Kurulu geniş bir katılımla İstanbul’da Malta Köşkü’nde yapıldı. Çalışmalarına Ertuğrul Kumcuoğlu’nun başkanlığında, İncilay Toplar, Av. Oktay Gök, Yalçın Sönmez ve Turan Sarıgülle’den oluşan Genel Kurul Divanı ile başlayan Marmara Grubu Vakfı’nın yıllık faaliyet raporunu okuyan Dr. Akkan Suver 2017 yılını anlattı.

Geçen yıl Marmara Grubu’nun 24 defa yurt dışına çıktığını, üçer defa Azerbaycan’a, Karadağ’a ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne, birer defa da Makedonya, Romanya, Bosna Hersek’e, Moldova’ya, Avusturya’ya, Arnavutluk’a, Kosova’ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Slovenya’ya, Moğolistan’a ve Özbekistan’a gidildiğini ve bu ülkelerde tertiplenen etkinliklerde sivil toplum kimliğiyle Türkiye’nin aydınlık yüzünü temsil ettiklerini vurgulayan Dr. Akkan Suver, kendisine destek olan arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür etti. 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi hazırlık çalışmalarından da söz eden Suver, İstanbul’da 11-12 Nisan 2018 tarihlerinde “Çağımızın İkilemi: Teknoloji versus Politika” temasıyla düzenlenecek Zirve’ye cumhurbaşkanı seviyesinde birçok üst düzey katılımın kesinleştiğini de açıkladı.

Faaliyet raporunun okunmasından sonra Av. Serhat Tabanca, Denetim Raporu'nu, Muhammed Akyol da Mali Raporu okudu. Daha sonra da Yeminli Mali Müşavir Bülent Soylan mali durumun sunumunu yaptı. Yapılan ayrı ayrı oylamalarla faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. Yeni üyelerin kabulünden sonra seçimler gerçekleştirildi. Marmara Grubu Vakfı'nın yeni İcra Konseyi Dr. Akkan Suver, Ali Rıza Arslan, Cafer Okray, Dr. Fatih Saraçoğlu, Engin Köklüçınar, Nuri Artok, Lale Aytanç Nalbant, Şamil Ayrım ve Yüksel Çengel’den oluştu. Denetim Kurulu’na ise Alaattin Koçak, Serhat Tabanca ve Gökhan Humbaracı seçildiler. Dilekler bölümündeyse Prof.Dr. Ahmet Samsunlu, Av. İsmail Ünlütürkler, Şamil Ayrım, Ahmet Doğan Arıkan, Engin Köklüçınar, ayrı ayrı söz aldı. Öneriler doğrultusunda Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri’nin daha sık görüşebilmesi için her hafta Çarşamba günleri 17:00-19:00 arası müsait olan tüm Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri’nin ve misafirlerinin Vakıf Genel Merkezi’nde bir araya gelmesi konusunda görüş birliğine varıldı.