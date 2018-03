Marmara Grubu Vakfı Slovenya’daydı; “Önder sıra dışı olursa vasfını ortaya koyabilir”

“Life Learning Academy” (Hayatı Öğrenme Akademisi) toplantılarına katılan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, “Rehberlik-Mentorluk” konusunda bir tebliğ sundu.

Life Learning Academy’nin Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da tertiplenen yıllık Akademik Ekonomi Kongresi’nde, Marmara Grubu Vakfı; Dr. Akkan Suver, Müjgan Suver, Şamil Ayrım, Gülhan Ayrım, Dr. Fatih Saraçoğlu ve Aslı Gezmiş’ten oluşan bir heyetle hazır bulundu. Açılış merasiminde Şeref Misafiri olarak yer alan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, “mentorluk ve rehberlik” üzerine bir tebliğ sundu.

Toplantının diğer Şeref Misafiri Hırvatistan (E) Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic’ti. Ljubljana’da tertiplenen Akademik Ekonomi Kongresi’nde Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, İngiltere, Kıbrıs, Malta, İngiltere, Bosna Hersek’ten de düşünce insanları hazır bulundu. Toplantıda küçük Elif Yanardağ’a başarılı mutfak çalışmalarından dolayı Mentee Referans Ödülü de verildi.

Ljubljana’da bulundukları sırada Türkiye Büyükelçisi Esen Altuğ tarafından kabul edilen Marmara Grubu Vakfı Heyeti onuruna Slovenya eski Başbakanı Alenka Bratusek de bir yemek verdi.

Dr. Akkan Suver’e Slovenya’da yaşadıklarını sorduk, yanıtladı: “Dünya nelerle ilgileniyor, biz nelerle boğuşuyoruz? Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da Life Learning Academy (Hayatı Öğrenme Akademisi) var. Ben bu Akademi’nin üyesiyim. Bu akademi mentorluk dersleriyle küçük öğrencilerden hayata atılmış genç beyaz yakalılara kadar her yaşta insana yol göstermeye çalışır. Yol göstericiler arasına, sivil toplum alanındaki koşuşturmalarımdan dolayı beni de kabul eden Life Learning Academy, bu sene tertiplediği Akademik Ekonomi Kongresi’nde Elif Yanardağ adlı on yaşında bir evladımıza da mutfak alanındaki çalışmalarından dolayı ‘Reference’ belgesi verdi.

Önce ‘Reference’ sonra ‘Mentee’, daha sonra da ‘Mentor’ ünvanı alan katılımcılar arasında olabilmek, uluslararası boyutta bir istikbale yelken açmak gibi değerlendirilebilir.

Amerika’da Donald Trump, ‘Yeniden Büyük Amerika’yı kuracağız’ dedi. İktidara geldi.

İngiltere Başbakanı Teresa May, bir barış projesi olan ve kapısından iki defa geri dönerek üye olduğu Avrupa Birliği’nden ‘Brexit’ diyerek seçim kazanmanın peşinde koşuyor.

Fransa’da Emmanuel Macron isimli bir genç adam ‘En Marche’ diyor ve kurt siyasilerin elinden Fransa Cumhurbaşkanlığı’nı alıyor. Yunanistan’da kravat takmayan bir başka genç Aleksis Çipras Avrupa’yı dize getirerek, Yunanistan’ı borçtan kurtarmayı başarıyor.

Bunlar mentorları, rehberleri olan şahsiyetlerdir. Ama artık onlar da birer ‘mentor’dur.

Toplumların öndere, dolayısıyla o önderin hizmetlerine muhtaç olduğu gerçeğinden yola çıkacak olursak görürüz ki hizmetin yerine getirilmesi için örnek insanlara ihtiyaç vardır.

Önderler, örnek insanlar da mentoru, rehberi iyi insanlar arasından çıkar. Dolayısıyla insanlığın geleceği açısından mentorluk veya rehberlik çok önemli bir olaydır. Mentorluğun bir diğer vasfı da kural dışı önderliktir.

Dünyanın yaşadığı küresellik, mentorları aykırı düşünme metodları ortaya koymaya zorlamaktadır. Onların öğrencileri de çeşitli düşünceleri bir arada harmanlayarak başarıya ulaşmaya çalışmaktadırlar.

Günümüzün örneklerine gelince; mentorluğun icaplarını inovasyonla sürdürülebilirlikle yerine getirenler kendi ülkelerinin sınırları dışında da yaşama şansına erebilmektedirler. Dünya mentorların elinden çıkmış gençlerin yönetimine geçmenin arifesindedir.

Beni bir barış insanı olarak değerlendiren Life Learning Academy’nin ‘Ambassador of Knowledge-Bilge Büyükelçi’ ünvanıyla aralarına kabul etmesini, şahsımdan öte milletim adına gurur verici bir onur olarak değerlendiriyorum. Ben buna böyle bakıyorum.

Life Learning Academy ailesine minnettarım. Zira hala öğrenebileceğim konular olduğunu, bana hatırlattıkları için kendilerine ne kadar teşekkür etsem, azdır.”