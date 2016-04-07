Marmara Grubu Vakfı’ndan Abdullah Gül’e teşekkür ziyareti

Marmara Grubu Vakfı Heyeti, 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılımlarından dolayı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü çalışma ofisinde ziyaret ederek, Vakıf adına teşekkür etti. Heyet, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ü, 19. Avrasya Zirvesi’ne de davet etti.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver’in başkanlığında aynı zamanda TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı da olan Yalçın Sönmez, Ertuğrul Kumcuoğlu, Necdet Timur, Şamil Ayrım, Dr. Fatih Saraçoğlu, Prof.Dr. Sedefhan Oğuz, Cengiz Güldamlası, Müjgan Suver, Yüksel Çengel ve Ümran Kumcuoğlu’dan oluşan Marmara Grubu Vakfı Heyeti, bu yılın Nisan ayında gerçekleştirdiği 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü çalışma ofisinde ziyaret etti. Heyet, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, Avrasya Ekonomi Zirveleri’ne katılımlarından dolayı Vakıf adına teşekkür etti.

Ekonominin, enerjinin yanısıra günün aktüel konusu olan göç ve insan ticareti konularının terörle birlikte 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde ele alınacağını da belirten Marmara Grubu Vakfı Heyeti, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, 5-7 Nisan 2016 tarihlerinde, İstanbul’da düzenlenecek 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne de davet etti.

Heyet, 19 Avrasya Ekonomi Zirvesi hakkında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e bilgi verdi.

Ziyarette TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi Sahibi Yalçın Sönmez de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e TOSYÖV hakkında bilgi verdi, KobiEfor’un farklı sayılarını takdim etti.

Kabulün sonunda Müjgan Suver; özel olarak hazırlatılmış olan bir kahve fincan takımını ziyaret anısı olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sundu.

