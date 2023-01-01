Milli elektrikli lokomotif E1000 raylara indi

Türkiye’yi raylı araç sektöründe dünya otoritelerinden biri haline getirecek

Milli elektrikli lokomotif E1000, raylarda. Proje, TÜBİTAK MAM ve TÜLOMSAŞ ortaklığıyla yürütüldü. Tamamı yerli teknolojiyle geliştirilen E1000, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın katıldığı törenle Eskişehir TCDD Hasanbey Lojistik Merkezi’nde raylara indi.

Türkiye’yi raylı araç sektöründe dünya otoritelerinden biri haline getirecek Milli Elektrikli Lokomotif E1000, raylara indi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ortaklığıyla yürütülen projede 18 bilim insanı görev aldı.

Tamamı yerli teknolojiyle geliştirilen E1000, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla Eskişehir TCDD Hasanbey Lojistik Merkezi’nde düzenlenen törenle raylara indi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) manevra ve kısa mesafe yük taşıma ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliklerle donatılan elektrikli lokomotif E1000 ile Türkiye; dünyada sadece gelişmiş ülkelerin sahip olduğu ve raylı araç sektöründe katmadeğeri en yüksek bileşenlerden oluşan cer konverteri, cer kontrol ünitesi, tren kontrol ve yönetim sisteminin hem tasarımcısı hem de üreticisi konumuna ulaştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 2023 hedefleri doğrultusunda, hayata geçirilen projede sahip olunan yerli teknolojiler ile Türkiye yurtdışına bağlı kalmadan lokomotif tasarlayabilecek, üretebilecek ve satış yapabilecek. İhracatta Türkiye’ye ivme katacak Milli elektrikli lokomotif E1000, cari açığı azaltmasının yanısıra yüksek güçte ana hat lokomotifi, yüksek hızlı tren ve şehir içi raylı taşıt üretiminin öncülüğünü üstleniyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, şu açıklamayı yaptı: “Bugün sanayide iki yolunuz var. Ya tüketen, ithal eden bir ülke olacaksınız; ya da üreten ve ihraç eden bir ülke. Bu noktada E1000 haklı bir gururu bizlere yaşatıyor. Eskişehir’in bu sevinçteki yeri çok ayrı. Sadece Türkiye’nin demiryolu serüven kavşaklarından biri değil. İlk yerli otomobil Devrim de burada üretildi. Bugünkü siyasi anlayış 1961 yılında da olsaydı, hiç şüphem yok ki dünyada bir Türk markası olan Devrim otomobili en çok tercih edilen markalardan biri olacaktı. Ülke olarak gücümüze inanıyoruz. Milli, yerli üretimde önemli adımlar atacağız. Zira artık lokomotif sektöründe dünyada Ar-Ge yeteneği olan, ürün geliştiren bir ülke konumuna bugün E1000 ile yükseldik. Artık sırada seri üretime geçme safhası var. Raylı sistemler dünyada her geçen gün talebin arttığı bir sektör. Önümüzdeki yıllarda 18 milyar dolarlık yatırım yapılması tahmin ediliyor. E1000, yüksek hızlı tren, milli lokomotiflerimiz ile dünya pazarında da iddialı bir şekilde pay alan ülke konumuna geleceğiz.”

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Nabi Avcı, “Bugün sisteme dahil edilen yerli ve yurdun malı olan E1000 asrın ilhamına hitap edecek bir proje” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın ise Türkiye’nin raylı toplu taşımada ihtiyaç duyduğu teknolojiler için büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Doç.Dr. Bahadır Tunaboylu, Türkiye’yi ileriye taşıyacak yerli teknolojilerin en somut örneklerinden birinin E1000 olduğunu söyledi.



TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, E1000’in tarihe düşülecek önemli bir not olduğunu belirtti.