MÜSİAD’dan iş dünyasına çağrı:Yeni ekonomik hikayeyi birlikte yazalım

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’le 2015 yılını değerlendirmek ve 2016 beklentilerini konuşmak üzere Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı düzenledi.

MÜSİAD’ın her yıl düzenlediği ‘Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’ Ankara’da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirildi. 2015 yılının ekonomik olarak değerlendirildiği ve 2016 yılı beklenti ile öngörülerinin ele alındığı toplantıda konuşan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ve dünya ekonomisinin kolay olmayan bir süreçten geçtiğini belirterek, “Bir taraftan bir dönemin kapanışı sözkonusu. Yani ABD Merkez Bankası (FED) faiz artımına başlamış, bir anlamda küresel para politikasındaki normalleşmenin ilk ayağı başlatılmış oluyor. Bunun getirdiği tabii ki etkiler var. Bir taraftan uzun yıllardır, 30-40 yıldır yüzde 10 civarında veya üstünde büyüyen Çin’de bir yeniden dengelenme, bir yavaşlama süreci var. Bunun getirdiği sarsıntılar var, emtia fiyatları üzerindeki etkisi var" diye konuştu.

Yaşanan küresel krizi Türkiye’nin etkili bir yol haritası olduğu için fırsata çevireceğini, yapısal reformlarla sınıf atlayacağını söyleyen Mehmet Şimşek, “Türkiye’nin ekonomik geleceği için sihirli sözcük ‘reform’dur. Gelişmiş ülkelerle arayı hızla kapatıyoruz. Kim ne derse desin Türkiye büyük kazanımlar elde etti. Yol haritamız ve reform paketimizle fırsatları değerlendireceğiz ve gelişmiş ülke seviyesine geleceğiz” dedi.



Yeni hikaye için birlik çağrısı

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD üyeleri arasında yapılan 2015 değerlendirmesi ve 2016 beklentilerine yönelik anket sonuçlarını değerlendirdi: “7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında kalan 5 aylık siyasi belirsizlik sürecinin, 2015 yılında reel sektöre olumsuz yansıdığı, yılın başında yakalanan olumlu beklentilerin tam olarak gerçekleşmediği görüyoruz. Bu nedenle 1 Kasım’da yeniden siyasi istikrarın sağlanması ve önümüzdeki 4 yıllık sürecin seçimsiz geçecek olması gelecek dönemde Türkiye ekonomisi için en büyük avantajlardan biri olacaktır.”

Anketin ikinci kısmının 2016 beklentilerinin oluşturduğunu belirten Olpak, “2016 yılında yeni yatırımlarını sorduğumuzda, üyelerimizin yüzde 52’si artacak şeklinde cevap verirken yüzde 18’i azalacağını belirtmiştir. 2015 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 4.3 artan özel sektör yatırımlarının, 2016 yılında milli gelire daha da fazla katkı sağlayacağına yönelik beklenti ortaya çıkmaktadır. Son olarak üyelerimize, 2016 yılının 2015'e kıyasla nasıl geçmesini bekliyorsunuz diye sorduğumuzda ise üyelerimizin yüzde 64’ü 2016 yılının daha iyi geçeceğini, yüzde 18’i 2015’e benzer şekilde geçeceğini ifade ederken yüzde 18’i ise daha kötü geçeceğini söylemiştir” diye konuştu.

Olpak, iş dünyasına çağrıda bulundu: “Bu noktada, önemli bir çağrıda bulunmak istiyorum. Anketimizin de sonuçlarında görüldüğü gibi, MÜSİAD Üyeleri 2016’ya olumlu bakıyor. Anket sonucumuz yüzde 64’lük oranla bunu ifade ediyor. Ancak ben yüzde 64'lük olumlu bakışı da yeterli bulmuyorum. MÜSİAD olarak hiçbir ayırım yapmadan, tüm iş dünyasına ve kamu kuruluşlarına çağrı yapıyoruz. Gelin, yüzde 64 ile yetinmeyelim, olumlu algıyı yüzde 100’e çıkarmak ve başarıya ulaşmak için hep birlikte daha fazla çalışalım. Sanayimizi ve üretimimizi güçlendirelim, ayağa kaldıralım. Ekonomimizin ‘yeni hikayesini’ birlikte yazalım. MÜSİAD olarak bu hikayeye ortak olmaya ve öncülük etmeye hazırız ve elimizi taşın altında tutmaya devam ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”