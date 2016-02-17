Ortak Akıl Platformu Çalıştayı’na TOSYÖV’den katılım

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK-TÜSSİDE işbirliğinde “Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi” başladı.