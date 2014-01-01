OSB’ler emlak vergisinden muaf olacak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten OSB’lerin emlak vergisinden muaf olacağı sözünü aldıklarını müjdeledi.

“İstanbul ve Çevre Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı” programları kapsamında, OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) Yönetim Kurulu’nun, İstanbul temasları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk’ün de katılımlarıyla İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti.

2016 yılının ilk toplantısında İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Bursa illerinden 39 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcisi, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nin davetlisi olarak İstanbul’da biraraya geldi. Programın ilk günkü bölümünde 2016 yılının ilk Yönetim Kurulu ve OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu toplantıları yapıldı. OSB’leri yakından ilgilendiren gündem maddeleri kurul ve komisyon üyelerinin değerlendirmeleriyle tamamlandı. OSB Bölge Müdürleri Komisyonu toplantısında OSB’lerin 2015 yılı doğalgaz ve elektrik tüketimleriyle yakın zamanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleşen Üretim Reform Paketi değerlendirildi.

Programın ikinci günü, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yeralan çeşitli firma ve tesislerin ziyaretleriyle başladı. İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne OSB’leri İstişare Toplantısı, OSBÜK Yönetim Kurulu, İstanbul, Kocaeli ve çevresinde bulunan OSB’lerin Yönetim Kurulu Başkanları ve Bölge Müdürleri’nin katılımıyla İstanbul ili Tuzla’da, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıya şu isimler katıldı: “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, İstanbul Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Önay, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Makina İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, Kocaeli-Gebze V (Kimya) İhtisas OSB (GEBKİM) Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur, İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez, OSBÜK Genel Sekreteri Ali Yüksel, Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas OSB (GKOSB) Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Doğan, İstanbul Deri OSB Bölge Müdürü Ekrem Bayram, Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu, TOSB Bölge Müdürü Fuat Günel, Gaziantep OSB Bölge Müdürü Özer Özcan, İMES OSB Bölge Müdürü Direnç Özdemir, Çerkezköy OSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Makina İhtisas OSB Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu, Kocaeli Dilovası OSB Bölge Müdürü Serap Türker, GEBKİM Bölge Müdürü Deniz Delioğlu, İAYOSB Bölge Müdürü Ayla Dev, Birlik OSB (BOSB) Bölge Müdürü Handan Cömertpay, Asım Kibar OSB Bölge Müdürü Sadiye Dişbudak, GKOSB Bölge Müdürü Erhan Koray, OSBÜK’ten Uzman Serkan Ata, İstanbul Tuzla OSB (İTOSB) Bölge Müdürü Vekili Çağlar Kahraman, İstanbul Deri OSB Bölge Müdürü Yardımcısı Erdem Düzel, İAYOSB Elektrik Birim Sorumlusu İsmail Sever’in yanısıra iş dünyası temsilcileri katıldı.”

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi evsahipliğinde düzenlenen toplantı, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın katılımcılara yaptığı söyleşiyle başladı. Toplantıda OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal, OSB’lerin mevcut durumları, karşılaştıkları problemlere ilişkin çözüm önerileri ve bölge sanayilerinin geleceğini OSBÜK Yönetim Kurulu ve katılımcılarla birlikte ele aldı.

Yakında OSB’ler emlak vergisinden muaf olacak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, toplantıda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten, OSB’lerin verdiği emlak vergisini kaldıracaklarına dair söz aldıkları müjdesini verdi. Sanayicilerin emlak vergisinden muaf tutulmasının motivasyonlarını arttıracağını belirten Nakıboğlu, “Hep gündemimizde olan emlak vergisinin kaldırılması konusunda Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek’ten söz aldım. Sayın Şimşek bir program için yakın zamanda Gaziantep’e geldiğinde 750 sanayicinin karşısında bu konuyu gündeme getirdim. Durumumuzu izah ettik. OSB’ler, yeni çıkan yasalarla belediyelerden hiçbir hizmet almıyor. Bu adaletsiz yaklaşımın bitmesi gerektiğini anlattık. OSB’ler, çöpten imar hizmetlerine tüm ihtiyaçlarını kendi müdürlüklerinden alıyor. Biz bunun sanayiciye sağlayacağı faydayı anlattık, yatırımcının motivasyonunu artıracağını ilettik. Ve bu yöndeki talebimiz olumlu karşılandı” dedi.

Hep konuşulan bir konunun da OSB’lerin rant kapısına dönüşmesi olduğunu aktaran Nakıboğlu, “OSB’de yeralan yatırımcı kesinlikle arsadan kar edemez. Örneğin; Gaziantep’te en az değerlenen yer arsalardır. OSB’de yatırımcılar, üretim yapmak için yeralır. OSB’lerden üretim dışında arsa almak akıl işi değildir” diye konuştu.

Bu yıl enerji ve ekonomi zirvesi yapacaklarını duyuran Nakıboğlu, “OSBÜK resmi bir kuruluştur. Her yönetim kurulu toplantımızı ayrı bir şehirde yapıyoruz. Gittiğimiz bölgenin OSB’lerini biraraya getiriyor, onları dinliyoruz, çözebileceğimiz bir sorun varsa çözüyoruz. Türkiye’de 12 tanesi Tarım İhtisas OSB olmak üzere toplam 296 OSB var. OSB’lerde güzel şeyler oluyor. OSB parsellerinde yapılaşma oranının yüzde 55’ten 75’e çıkarılmasını sağladık. Yani 10 bin metrekarenin üzerinde yeri olan tüm sanayicilerin yeri yüzde 15 arttı” açıklamasını yaptı.

“Ankara bize yolunacak kaz gibi bakıyor” yorumunu yapan Nakıboğlu, sanayicilerin ince maliyet hesaplarıyla adım adım ilerlediğini vurgulayarak, Hükümet’in kadın çalışanlara sunduğu hakların ciddi maliyet dezavantajı oluşturduğunu bu nedenle sanayicilerin kadın çalışan istihdam etmemeyi seçeceğini söyledi.

Cahit Nakıboğlu, “Ülkemiz ekonomisinin üretim üsleri olan OSB’lerimizin kanunla kurulmuş ortak platformu OSBÜK olarak, OSB’lerin daha etkin bir şekilde hizmet verebilmesi amacıyla her ay farklı bölgelerin OSB’lerini biraraya getirerek istişare toplantıları düzenliyoruz. Toplantılarda OSB’lerin karşılaştıkları sorunlara ulaşarak gerekli organlarımızda analiz edip, çözüm yollarına ilişkin öneri ve değerlendirmelerimizi ilgili mercilere sunuyoruz” dedi.

Üretim Reform Paketi hazırlanıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, Bakanlık olarak sanayinin fiziksel gelişimiyle ilgili yaptıklarını şöyle özetledi: “284 OSB kurduk. Bunların içerisinde 166 OSB’nin altyapısına ve 466 küçük sanayi sitesine (KSS) kredi desteği verdik. Konya Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Filyos Endüstri Bölgesi, Sakarya Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi, Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olmak üzere 5 adet Endüstri Bölgemiz bulunuyor. Kümelenme Destek Programı hazırladık. Bu programdan istifade etmek isteyenlere Bakanlık olarak hibe desteği veriyoruz. Özellikle Ergene Havzası içindeki yeralan OSB’lerin yatırım programında yeralması önemli. Islah OSB’lerde, krediyle desteklediğimiz ve aralarında Türkiye’nin en büyük atıksu arıtma tesisinin de yeraldığı 5 adet atıksu arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Derin Deniz Deşarj Projesi’ni, Bakanlık olarak krediyle destekliyoruz. 2014-2019 yılları arasında bitecek süreçte Ergene Nehri’nin temizlenmesini amaçlıyoruz.”

Yatırım yapmanın önündeki engelleri kaldırmanın önemine işaret eden Yaşar Öztürk, bunun için Konya’da Üretim Reform Paketi Çalıştayı gerçekleştirdiklerini anlattı. Çalıştay sonrasında toplam 623 öneri geldiğini belirten Öztürk, Bakanlık olarak bu öneriler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Türkiye’deki tüm OSB’ler, Valilikler, üniversiteler ve belediyelere bu çalıştaydaki 7 ana konu başlığını gönderdiklerini ve çözüm önerileri beklediklerini açıklayan Öztürk, Bakanlık olarak yatırım yapmanın önündeki engelleri kaldıracaklarını ve bu doğrultuda Üretim Reform Paketi’ni çıkarmak için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Sanayi envanterini OSBÜK hazırlamalı

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal, büyük firmaların Ar-Ge projelerinin TÜBİTAK’tan geçtiğini bir KOBİ proje götürdüğünde geçmesinin daha zor olduğunu söyledi. Ünsal, sanayicinin 20 yıldan önce kazanmaya başlayamayacağını göze alarak yatırım yapması gerektiğini kaydetti. Ar-Ge yapmanın önemine dikkat çeken Ünsal, Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyüme rakamını tutturması halinde çok büyük bir başarıya imza atılacağını ifade etti. Bu konuda herkesin fikir yürütmesi gerektiğini savunan Ünsal, “Türkiye’deki bütün OSB’lerin birbiriyle yarışması lazım. Bu yarış, yeni ve farklı ürün imal etmeyle olmalı. Yeni bir ürün çıktığı zaman OSB’ler bunu OSBÜK’e getirmeli. OSBÜK’ün kuruluş gayesi OSB’lerdeki gelişmeleri ileri taşımaktır. Bu bilgiler sır olmamalı. OSB’leri birbiriyle yarıştırırsak ilerlememiz çok çabuk olacaktır. OSB’lere yönelik tehlikeleri bertaraf etmek ise Bakanlığın görevi” diye konuştu.

“Türkiye’nin geleceği OSB’lerdir” diyen Ünsal, şunları önerdi: “Bir sanayi envanteri çıkartmamız lazım. Sanayi envanterini çıkarttığımız zaman iskelet çıkacaktır. Bu iskelette kuvvetli olan neresi ise oraya hamle yapılacaktır. Sanayi envanterinin OSBÜK bünyesinde kurulması ve OSB’lerle paylaşılması gerektiğini söylüyorum. Bizim ayrıca bir bilgi kütüphanesine ihtiyacımız var.”



Dönüşüm

OSB’lerden gelecek Hakan Güldağ, Türkiye ekonomisini değerlendirdiği konuşmasında büyümeye bakarken Hükümet’in ekonomi politikasını da gözden geçirmek gerektiğini vurguladı. “Ekonomi yönetiminin bu yıl kredileri gevşetme yönünde olacağını düşünüyorum” diyen Güldağ, asgari ücrette yapılan artışın ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan operasyonların ve Suriyeli göçmenlerin büyümeyi destekleyecek nitelikte olduğunu söyledi. Güldağ, 2.5 milyon Suriyeli göçmenin üretime ve tüketime önemli katkılar sağlayacağını öngören Güldağ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan gıda ve operasyon harcamalarının kamu harcamalarını artırmasıyla ülke ekonomisinin büyümesini yukarı doğru ittirebileceğini düşünüyor.

Hükümet’in Ar-Ge’yi kolaylaştıracak bazı adımlar attığına değinen Güldağ, Ar-Ge ile ilgili adımların altında biraz sıkıntı olduğunu, hazırlıkların tamamlanması zaman alacağı için henüz Hükümet’in Eylem Planı ile ilgili olumlu yazılar yazamadığını ifade etti. Yatırımlar ve dış politikanın da önemini vurgulayan Güldağ, “Bu yıl dış politikada bir düzelme bekliyorum. FED’e de bakmak lazım. Bu yıl 4 artırım daha yapacağını söyledi. Ama daha sağlam adımlarla yapacağını düşünüyorum” dedi.

Petrol fiyatlarının düşüşünün Türkiye için bir fırsattan tehdite dönüştüğü fikrinin güç kazanmaya başladığını aktaran Güldağ, “Petrol ihraç eden komşu ülkeler artık Türkiye açısından bir tehdite doğru dönüşüyor. Dış ticaretimiz de etkileniyor. 150 milyar dolar ihracatın 50 milyar doları bu ülkelere yapılıyor, müteahhitlik hizmetlerimizin üçte ikisi bu ülkelere veriliyor. Rusya ve Irak büyük dış ticaret partnerlerimiz. Rusya’da 4.5 milyon turist geliyor, bavul ticareti de sözkonusu. Dünya ekonomisinde bir canlanma yok, gelişmekte olan ülkelerin kendi aralarındaki ticarette de daralma var. Dünya Bankası, dünyanın büyüme beklentisini aşağı, yüzde 3’ün altına çekti.”

Orta Vadeli Program’ın bu yıl büyüme beklentisinin yüzde 4.5 olduğu bilgisini veren Güldağ, “Ben yüzde 3.5’lar civarında olacağını düşünüyorum” dedi. Rusya’ya ihracatta daralma yaşanacağını belirten Güldağ, öngörülerini şöyle paylaştı: “ABD’de 1 trilyon dolarlık bir cari açık, Avro Bölgesi’nde 350 milyon dolarlık artı, fazla var. Brokerların ve büyük bankaların hareketleri de önemli. Cari denge bakımından OVP, büyümeyi 3.9 gösteriyor. Yabancı fonlar Türkiye’ye pek fazla ilgi göstermiyor. Enflasyonun bu yıl çift haneyi zorlayacağını ve yüzde 10-12 olacağını tahmin ediyorum.”

Ekonominin kavşağının rüzgarlara göre biraz farklılıklar gösterebileceğine işaret eden Güldağ, şunları dile getirdi: “Türkiye ekonomisi birçok ülkeye göre daha iyi ve gelişme gösteriyor. Ancak büyüme yüzde 4.5 bile olsa yeterli değil. Orada da bir sıkışma noktasındayız gibi geliyor bana. 10 yıldır dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Bizim çok daha hızlı büyüyebilir hale gelmemiz lazım. Göç dinamiğinin getirdiği zayıflığı aşacak tedbirler üzerine düşünmek lazım. Dünya teknolojik bir değişim geçiriyor; icat çıkarmamız, teknoloji transfer etmemiz, bütün sektörlerde teknolojik becerileri öne çıkarmamız lazım. Bunun için daha fazla teşvik gerekir. Avrupa ve Çin’e göre; Türkiye nüfusu, önümüzdeki 10-15 yıl daha genç kalacak. O fırsat penceresini çok iyi kullanmalıyız. Herkes bir şekilde elini taşın altına sokmalı. Bu ülkenin ihracatının yarısı OSB’lerden geliyor. OSB’ler üretimin çağı yakalayan kalbi… OSBÜK önemli bir kurum. Türkiye’nin dönüşümünde OSBÜK’ün ciddi bir rolü olmalı. Eğer sanayide bir dönüşüm olacaksa bu OSB’lerden gelecek. İyimserlik ve kötümserlik bizim işimiz olmamalı. Çözüm aşamasında olmalıyız.”