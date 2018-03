OSBÜK 14. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da yapıldı

OSBÜK 14. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 70 OSB ile 1 milyon çalışanın daha sisteme dahil olacağını öngördüklerini ve Türkiye’nin muhtelif alanlarında büyük sanayi alanları tesis etmek için önçalışma içerisinde olduklarını açıkladı.

OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu ise “OSB’ler üretiyor, Türkiye büyüyor” dedi.Üretimin lokomotifi Organize Sanayi Bölgeleri’ni (OSB’ler) tek çatı altında toplayan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) 14. Olağan Genel Kurulu, Ankara Sanayi Odası 1. OSB Bölge Başkanlığı Toplantı Salonu’nda, Ankara’da yapıldı.

Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’yü temsilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Nurettin Özdebir, Bekir Sütcü, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri; Hakkı Attaroğlu, Ömer Ünsal, Zeki Şahin, Ali Bahar, Tahir Nursaçan, OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi Nihat Tunalı, Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, KobiEfor Genel Koordinatörü Nurdan Sönmez’in yanısıra OSB’lerin yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, bölge müdürleri ve temsilcilerinden oluşan 298 OSB’nin genel kurul temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik, Türkiye’nin üreterek büyümesi gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek katmadeğerli üretime önem verdiklerini belirten Çelik, bunun için de iki ay önce çıkardıkları Ar-Ge Reform Paketi’ni bütün kesimlere, sanayicilere, KOBİ’lere ve yeni kurdukları tasarım merkezleri ve ülkenin her kesimine fayda getireceğini anlattı. KÜSSİ (kamu-üniversite-sanayi işbirliği) çalışmasını başlattıklarını açıklayan Çelik, her ilde üniversite öğretim üyelerinden belirledikleri KÜSSİ temsilcisinin o ilin Sanayi İl Müdürü, KOSGEB İl Müdürü, TSE İl Müdürü ve patentle ilgilenen temsilcisiyle birlikte sanayicileri ziyaret etmelerini istediklerini kaydetti. Bazı sektörlerde, Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli olan yasal mevzuattaki sayıyı 30’dan 15’e düşürdüklerini aktaran Çelik, Ar-Ge merkezinde 1 temel bilimler mezunu çalıştırılması halinde onun 2 yıl asgari ücret tutarındaki maaşını devletin ödeyeceğini söyledi.

İhracat yapan firmaların ürünlerinin yurtdışından Mavi Hat’tan gümrüksüz hızla gelebileceğini de belirten Çelik, Hükümet’in hazırladığı Üretim Reform Paketi’nin TBMM’ye sevk edilecek hale geldiğini açıkladı. Çelik, komisyonlardan geçip Genel Kurul gündemine alınan yeni Patent Kanunu’na çalışanların patenti ile ilgili bir konuyu da eklediklerini dile getirdi.

Yeni Üretim Reform Paketi içinde yeralmasını Bakanlık olarak istedikleri uygulamalardan bir tanesinin de Islah OSB’ler olduğuna değinen Çelik, “OSB’lerde hayat var. Bakanlığımız bugüne kadar 2016 yılı rakamlarıyla OSB’lere toplam 3 milyar 600 TL tutarında kredi kullandırmış. Kahraman bir el arıyorsak, sizin eliniz” sözleriyle OSB temsilcilerini kutladı. Çelik, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 70 OSB ile 1 milyon çalışanın daha sisteme dahil olacağını öngördüklerini, Türkiye’nin muhtelif alanlarında büyük sanayi alanları tesis etmek için önçalışma içerisinde olduklarını duyurdu: “OSB’lerdeki boş alanların müddeti hiç uzatılmadan alınacak. Son 14 yılda 50 bin civarında sanayi parseli üretilmiş. Doluluk oranları mevzusunda bir takım düzenlemelerimiz var. Bakanlık olarak sanayiciye her zaman biz, yer veririz. Biz sizin için oradayız.Yaşadıklarımızda, memleketin gelişmesinde sizin izinizi görüyoruz” diye konuştu.

Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu, önceki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık döneminde başlatılıp son aşamaya getirilen OSB Mevzuat Değişikliği çalışmalarının yeni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından tamamlanarak süratle yasalaşmasını beklediklerini söyledi. Nakıboğlu, “50 yılı aşkın süredir ülkemizin ekonomik gelişmesine, insanımızın refah ve huzuruna hizmet veren ve bugün itibariyle sayıları 300’e yaklaşan OSB’lerden güç alarak 2002 yılında kurulan OSBÜK, OSB’lerden aldığı sinerji ile yine OSB’lere ve katılımcılarına hizmet etmektedir” dedi. Cahit Nakıboğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en başarılı sosyo-ekonomik projelerinden birisi olarak nitelendirilen OSB’ler hakkında şu bilgiyi verdi: “50 bin sanayi tesisinde, 1 milyon 750 binden fazla istihdam sağlanmaktadır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu rakamın 3 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Bu sebeple gururla diyoruz ki OSB’ler üretiyor, Türkiye büyüyor.”

OSBÜK olarak, OSB’lerin talepleri ve sorunlarına çözüm bulma noktasında takipçi olacaklarının altını çizen Nakıboğlu, “Deneyimli ve nitelikli kadrolarımızla sizlerle birlikte daha da büyüyen daha da fazla gelişen, sözü her alanda dinlenen daha da güçlü bir OSBÜK olma noktasında emek ve çaba sarfetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İhracat rakamları sevindirici: Nakıboğlu, Mayıs ayı ihracat rakamlarının sevindirici buldu ve 2016’nın geri kalan kısmının ümit verdiğini söyledi: “Ekonomimiz günden güne iyiye gidiyor. İhracatımız Mayıs ayında yükselişe geçti. Geçen yılsonunda ihracattaki gerilemenin sebebi avro-dolar paritesidir. 2016’nın ilk aylarında da avro-dolar paritesinin etkisi kendini bir miktar hissettirmeye devam etti. Ocak-Mayıs 2016 döneminde, dolar bazında yüzde 6.5 oranında bir gerileme olsa da kilogram bazında Türkiye ihracatının yüzde 5.3 oranında arttığını görüyoruz. O yüzden Mayıs ayı ihracat rakamları sevindirici. Önümüzdeki dönemlerde bunun artmasını umut ediyoruz. Bizler de sanayiciler olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Olağan Genel Kurul’da, yoklama ve açılışın ardından Eskişehir Sanayi Odası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir’in başkanlığında Fatih İncir, Ali Mutlu İnceoğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Turgut Bıyıklı’nın katılımıyla divan oluşturuldu. .

Toplantı’da, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 2015 yılı raporları OSBÜK Denetim Kurulu Üyesi Nihat Tunalı tarafından, 2015 yılsonu itibari ile Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü sundu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibrası ve gündem maddeleri görüşüldü, oybirliğiyle kabul edildi.