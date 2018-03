OSBÜK 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Bakan Özlü: “OSBÜK’ün yapısı güçlenecek” Organize Sanayi Bölgeleri, OSBÜK’ün (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) 15. Olağan Genel Kurulu’nda, Ankara’da, TOBB Konferans Salonu’nda buluştu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katıldığı Genel Kurul’da mevcut başkan Memiş Kütükcü yeniden seçildi.