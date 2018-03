OSBÜK Ege Bölgesi OSB’leri İstişare Toplantısı İzmir'de gerçekleştirildi

OSBÜK Ege Bölgesi OSB’leri İstişare Toplantısı, Ege Bölgesi’ndeki 50 OSB’yi, Torbalı OSB evsahipliğinde, İzmir’de, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) buluşturdu. Toplantıya katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, yerli ve milli üretim politikasından geri dönüşün olmadığını belirterek, “Ok yaydan çıkmıştır ve hedefe ulaşacaktır. Nasıl ki Afrin’e yerli ve milli gücümüzle yürüyorsak, Büyük Türkiye hedefine de aynı güçle yürüyeceğiz” dedi.

OSBÜK (OSB Üst Kuruluşu), Marmara, Doğu Anadolu ve Akdeniz OSB’leri Bölge İstişare Toplantısı’nın ardından, Ege Bölgesi’ndeki 50 OSB’yi (Organize Sanayi Bölgesi) bir araya getiren Ege Bölgesi OSB’leri İstişare Toplantısı’nı, İzmir’de gerçekleştirdi. Torbalı OSB evsahipliğinde, EBSO’da (Ege Bölgesi Sanayi Odası) gerçekleştirilen toplantının gündemi; enerji oldu. OSBÜK Ege Bölgesi OSB’leri İstişare Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Aydın Valisi Selim Köşger, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri, evsahibi İzmir Torbalı OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Hakkı Attaroğlu, Torbalı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dönmez, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Bakanlık yetkilileri, çok sayıda OSB Başkan ve temsilcisinin katılımıyla İzmir’de yapıldı.

Bakan Özlü: “OSB’lerin ve iş dünyamızın her zaman yanındayız”

Toplantının açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, bilim ve teknoloji odaklı bir sanayi anlayışını merkeze aldıklarını, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ilerlemenin şartının akıl ve bilimden geçtiğini belirterek, 16 yılda bilim ve teknoloji alanında önemli yol katettiklerini kaydetti.

Faruk Özlü, ülke ekonomisindeki önemini vurguladığı OSB’lerin sorunlarının çözümü noktasında her zaman iş dünyasının yanında olduklarını söyledi. Özlü, “1962-2002 yılları arasında yıllık ortalama 2 adet OSB projesi biterken 2003-2017 arasında yıllık ortalama 8 adet OSB projesi bitirilmiştir. Ar-Ge merkezi sayısını 16’dan 800’e çıkardık. Tasarım merkezi sayısını 7’den 157’ye yükselttik. 2010 yılında ‘Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde 10 bin kişi çalışırken bugün bu merkezlerde 45 bin kişi istihdam ediliyor. Yine Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 27 bine yakın tamamlanan veya devam eden proje bulunuyor” diye konuştu.

“2018 yılı reform ajandamızın yeni vizyonu; yerli ve milli üretimdir”

Teknoloji geliştirme bölgelerinde de 56’sı faal, 15’i yapım aşamasında toplam 71 bölgeye ulaştıklarını, bunun yakın zamanda 77’ye çıkacağını kaydeden Özlü, ekonomide 2016 yılındaki yavaşlamanın ardından 2017 yılında hızlı bir toparlanmayı ve büyümeyi gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Bakan Özlü, şunları dile getirdi: “Bu hızlı toparlanma ve büyüme, Türk ekonomisinin dayanıklılığını ve esnekliğini göstermiştir. 2018 yılında, küresel katmadeğerden aldığımız payı artıracağız. Tek haneli enflasyon, tek haneli işsizlik, çift haneli büyüme hedefine mutlaka ulaşacağız. Bizi bu hedeflere ulaştıracak ve büyümenin kapılarını açacak anahtar üretimdir. Ülkemizin reform ajandasının ve 2023 hedeflerimizin baş aktörü yine sanayi olacaktır.

2018 yılında, reform ajandamıza yeni bir vizyon daha ekliyoruz. Bu vizyon, yerli ve milli üretimdir. Geçmiş yıllarda gücümüzü toparladık, yatırımlarımızı yaptık, dünyayı analiz ettik ve geleceğe hazırlandık. Türkiye artık, yerli ve milli üretime hazır bir ülkedir. Kendi yerli ve milli imkanlarını, maksimum düzeyde üretime sunmaya hazır bir ülkedir. Yerli ve milli üretim politikasından geri dönüş yoktur. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefe ulaşacaktır. Nasıl ki Afrin’e yerli ve milli gücümüzle yürüyorsak, Büyük Türkiye hedefine de aynı güçle yürüyeceğiz."

“İzmir'i teknoloji üssü yapacağız”

Türkiye için cari açık, dış ticaret açığı gibi kavramların bir risk oluşturmadığını, en önemli sorunun teknoloji açığı olduğunu, bunu kapatarak takip edilen ülke olmak için çalıştıklarını vurgulayan Özlü, Türkiye'nin artık teknoloji transferi sürecini tamamladığını, ithal eden değil, üreten bir ülke olması gerektiğini ifade etti: “4. Sanayi Devrimi, büyük önem arzediyor. 1 yıldır büyük bir çalışma yürütüyoruz. 4. Sanayi Devrimi, Türkiye için tehdit değil fırsattır. Dünyadaki bu trendi, eğilimi fırsat olarak görüyoruz, bunu çok iyi değerlendireceğiz, öncü ülkelerden birisi olacağız, azimliyiz, kararlıyız. Çalışmanın ilk sonuçları bir taslak rapor olarak çıktı. 4. Sanayi Devrimi’nin yol haritasını hazırlıyoruz, yakında bunu paylaşacağız. Bu yol haritasının en önemli kısmı eğitim. Teknik kolejlere büyük önem veriyoruz; üniversitelerin bilimsel kapasitelerini artırmasına, bilgi üretmesine, bunun teknolojiye dönüşmesi ve sanayiciye girdi olmasına önem veriyoruz. İzmir'i inşallah bir teknoloji üssü yapacağız. Önemli projelerimizden biri de Teknoloji Üssü İzmir projesidir.”

“Birinci sınıf tarım arazilerinde OSB’lere müsaade edilmeyecek”: Birinci sınıf tarım arazilerine OSB yapılmasına karşı olduklarını, buna müsaade etmeyeceklerini aktaran Bakan Özlü, çevre ve tarımı teknolojiyle koruyacaklarını, bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortak bir proje yürüteceklerini söyledi.

Ege Bölgesi ikinci sırada: Faruk Özlü, Ege Bölgesi’nin ekonomik gelişmişlik açısından, Marmara Bölgesi’nin ardından ikinci sırada yer aldığını, bölgede sanayinin gelişmesinde ulaşım kolaylığı, hammadde kaynaklarının fazlalığı ve pazarlama imkanlarının yeterli olmasının bu gelişimde etkili olduğunu dile getirdi. Bakanlıkça sicil verilerek tüzel kişilik alan 312 adet OSB’den, 49’unun Ege Bölgesi’nde bulunduğu, OSB’lerde, üretime geçen 3 bin 217 sanayi parselinde yaklaşık 210 bin kişi istihdam edildiği bilgilerini paylaşan Özlü, tüm parsellerde üretime geçilmesiyle bu rakamın yaklaşık 300 bin kişiye ulaşacağının öngörüldüğünü, Bakanlık tarafından bugüne kadar Ege Bölgesi’nde sanayicilerin hizmetine sunulan OSB projelerine, 2018 yılı fiyatları ile yaklaşık 580 milyon TL kredi desteği verildiğini açıkladı.

Afyonkarahisar Merkez 2. OSB projesinin de bakanlığın 2018 yılı yatırım programına “341 hektar” büyüklüğü ile “Yeni Proje” olarak dahil edildiğini kaydeden Özlü, yatırım programında Ege Bölgesi’nde devam eden 14 OSB projesinin yer aldığını ve projelere yönelik istikrarlı devlet desteğinin sağlanmasına devam edileceğini anlattı.

“Küresel bir oyuncu olma iddiasındayız”: Faruk Özlü, yaşanan çağın üretim çağı olduğuna ve eski alışkanlıklarla bir yere varılamayacağına işaret etti: “Yaşadığımız dünyanın yoğun rekabet ortamında; yüksek teknolojinin kullanıldığı yatırımlara ağırlık veren, sosyal ve kurumsal işbirliğini tesis eden girişimler öne çıkmaktadır. Bu anlamda, bizim bütün gayretimiz; bilim ve teknoloji odaklı bir sanayi anlayışıyla ilerlemek, mesafe almaktır. Bilim, teknoloji ve sanayide, bir sıçrama yaparak, ’büyük ve güçlü Türkiye’ hedefine doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Bu ilerlemede en büyük dayanak noktamız ise, akıl ve bilim olacaktır. ’Bölgesel bir güç ve küresel bir oyuncu’ olma iddiasındayız. Bu iddiamızı; bilim ve teknolojiyle destekleyeceğiz.”

Bakan Özlü, OSB’lerin enerji maliyetlerine ilişkin talepleri üzerinde de çalışma yapacaklarını bildirdi.

“Sanayi altyapısının planlı gelişimine yön vermek amacıyla OSB’lere önem veriyoruz”: İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise sanayi altyapısının planlı bir şekilde gelişimine yön vermek amacıyla OSB’lere önem verdiklerini belirterek, İzmir’in üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Kütükcü’den ulusal tarife talebi

Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, bölge toplantılarının önemini vurgulayarak, bugüne kadar 4 bölgede 188 OSB ile bir araya geldiklerini söyledi. Kütükcü, 2018 yılı içerisinde Güney Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi OSB’leri ile de bir araya gelerek Türkiye’deki tüm OSB’lerle istişare etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Elektrik ve doğal gazda artan maliyetlere de dikkat çeken Kütükcü, 20 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenen Son Kaynak Tedarik Tarifesi Tebliği’ni hatırlatarak, şunları dile getirdi: “Bu tebliğ, elektrik tüketicilerini yüksek tüketimli serbest tüketici ve düşük tüketimli serbest tüketici olarak ikiye ayırıyor. Yıllık 50 milyon KWh’ın üzerinde elektrik tüketenler, yüksek tüketici grubunda yer alıyor. OSB’lerimiz de genellikle yüksek tüketici grubunda yer alacağından, bölge sanayicilerimiz elektrik enerjisi maliyetinde çok ciddi bir artış yaşayacak. Biz bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini, elektrikte daha önce uygulanan ulusal tarife uygulamasına devam edilmesi talep ediyoruz. Ayrıca YEKDEM maliyetleri de sanayicinin taşıyamayacağı bir yük haline geldi. Artık YEKDEM’in tabana yayılmasını talep ediyoruz.”

Kütükcü, doğal gaz konusunda da ikili bir tarifenin söz konusu olduğunu, yıllık 300 bin metreküpün üzerindeki tüketicilerin, yüksek tüketici kategorisinde değerlendirildiğini anımsatarak, hem elektrikteki hem de doğal gazdaki bu ikili tarife uygulamasının doğru olmadığını ifade etti. OSB’lerin üretimde, ihracatta ve istihdamda Türkiye’nin gücü haline geldiğini belirten Kütükcü, OSB’lere destek veren Bakan Özlü’ye teşekkür etti. OSBÜK olarak mesleki eğitim, OSB’lere teknik kolej ve kreş kurulması ile ilgili yaptıkları çalışmalara da değinen Kütükcü, Bakan Özlü’den OSB uygulama yönetmeliğinin de bir an önce yayınlanmasını istedi.

“İnciraltı, OSB statüsünde olmalı”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu OSB'ler için yer seçerken tarım açısından verimsiz bölgelerin belirlenmesi gerektiğini belirterek, yerli otomobil için Aliağa OSB ve Şakran arasında bazalt taş ocaklarının bulunduğu bölgeyi önerdiklerini söyledi.

Aziz Kocaoğlu, İnciraltı için öngördükleri sağlık kampüsü projesinin de bir sağlık üretim bölgesi olarak OSB'ye benzeyen bir statüde ele alınmasını istediklerini, bu şekilde yapılacak planlamanın İzmir'i yakın coğrafyaya şifa dağıtan bir sağlık üssü haline getireceğini ifade etti.

Sanayicilerin elektrik sorununun çözülmesi talebi

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, yeni düzenlemeyle sanayicinin kullanacağı elektriğin kilovatsaat fiyatının 45 kuruşlara geleceğini, bunun yüzde 35 zam anlamına geldiğini aktardı. Yorgancılar, Bakan Özlü’den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte tüm sanayicilerin elektrik sorununun çözülmesi ile ilgili desteğini rica etti.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti. Konuşmaların ardından istişare kısmına geçilerek, toplantıya katılan OSB yöneticilerinin talepleri dinlendi.

Ege Bölgesi OSB’leri İstişare Toplantısı’na katılmak için İzmir’e gelen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.