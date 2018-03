OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı, Kocaeli’de yapıldı

Bakan Özlü: “2023 hedefi; 65 yeni OSB, 1 milyon ilave istihdam”

OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile Marmara Bölgesi’ndeki 89 OSB’nin katılımıyla Kocaeli’de gerçekleşti. Gebze Güzeller OSB ve Gebze Ticaret Odası evsahipliğindeki toplantıda, 1 Temmuz 2017’de yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi’nin getirdiği yenilikler ele alındı, OSB’lerin ülkenin geleceğindeki öneminin altı çizildi.

OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) tarafından organize edilen Marmara Bölge Toplantısı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile Marmara Bölgesi’ndeki 89 OSB’nin katılımıyla Çayırova, Kocaeli’de gerçekleşti. Gebze Güzeller OSB ve Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) evsahipliğinde düzenlenen OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı’nda, 1 Temmuz 2017’de yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi’nin getirdiği yenilikler ele alındı, OSB’lerin ülkenin geleceği için önemi vurgulandı.

Toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. A. Arif Ergin, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, AKP Kocaeli eski Milletvekili Mehmet Ali Okur, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ünsal, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Torbalı OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Hakkı Attaroğlu, Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi, KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, Kocaeli Alikahya OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Sultan Hamit Velioğlu, Yalova-İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, Çerkezköy OSB (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, İstanbul Beylikdüzü OSB (BOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Keleşoğlu, Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa R. Türker, Gebze Plastikçiler OSB (GEPOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan, İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar, İkitelli OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Nihat Tunalı, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Okyay, Yalova-İMES OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Müdürü Direnç Özdemir, ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, Kocaeli Alikahya OSB Bölge Müdürü Nevzat Göçer, İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürü Ayla Dev, Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatcıoğlu, Birlik OSB (BOSB) Bölge Müdürü Handan Cömertpay, İstanbul Tuzla OSB (İTOSB) Bölge Müdürü Çağlar Kahraman’ın yanısıra Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Düzce illerinde yer alan OSB yöneticileri, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Faruk Özlü: “OSB’ler ekonominin mutfağı”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Marmara Bölgesi’nin bütün ticari parametrelerde ve iktisadi faaliyet alanlarında Türkiye’nin en önde gelen, lokomotif bölgesi konumunda olduğunu söyledi. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki yerini aktaran Özlü, Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB), ekonominin mutfağı olduğunu ve planlı kalkınmanın çok önemli bir ayağını oluşturduğunu ifade etti: “Türk sanayisinin gelişmesi, modernize olması ve dışa açılması için OSB’lerimizin daha da büyümesi, işlevlerinin pekişmesi gerekmektedir. Türkiye’nin sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi, her anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olması yolunda OSB’lerin katkılarına inanıyoruz. Bu inançtan dolayı, sizlerin de yakından takip ettiği gibi bir dizi, çok önemli düzenlemeyi de hayata geçiriyoruz.” Üretimin içinde olan her kesimin görüşleri ve ihtiyaçlarının Üretim Reform Paketi’nde karşılığını bulduğunu aktaran Özlü, paketin neredeyse bütünüyle OSB’lerin önünü açan, onlara yeni ufuklar sunan bir kanun niteliğinde olduğunu kaydetti. Bakan Özlü, bu toplantının amacının ise ikincil düzenlemeler olarak OSB Yönetmeliği’ni, OSB’lerin görüşlerini alarak hayata geçirmek olduğunu açıkladı.

“2017’de 102 adet OSB Projesi yatırım programında”: Bakan Özlü, Bakanlığın tüzel kişiliğini onayladığı 301 OSB bulunduğunu bunların ise 84’ünün Marmara Bölgesi’nde yer aldığını ve bu OSB’lerde 750 bin kişi istihdam edildiğini aktardı. Özlü, bölgede devam eden OSB projelerine 100 milyon TL kredi desteği verdikleri bilgisini paylaştı. Özlü, 2016 yılı sonuna kadar 173 OSB Projesi’nin tamamlanarak sanayicilerin hizmetine sunulduğunu dile getirdi: “Tamamlanan bu projeler için bakanlığımızca 2017 yılı fiyatlarıyla toplam 4.2 milyar lira tutarında kredi kullandırılmıştır. 1962-2002 arasında yıllık ortalama 2 adet OSB Projesi biterken 2003-2016 arasında yıllık ortalama 8 adet OSB Projesi bitirilmiştir. Bakanlığımız 2017 yılı yatırım programında 22 adedi yeni proje olmak üzere toplam 102 adet OSB Projesi yer almaktadır. 2017’de yaklaşık 19 bin kişiye istihdam imkanı sunacak olan 7 OSB Projesi’ni daha tamamlamayı planlıyoruz. 2002’ye kadar üretime geçilen parsel sayısı 11 bin 395’ken son 15 yılda 50 bin 437 parselde üretime geçilmiştir. 3 binden fazla parsel inşaat, 5 binden fazla parsel ise proje aşamasında bulunuyor. Ayrıca 13 bine yakın parsel tahsis edilmeyi beklemektedir. Şu an üretime geçen parsellerde 1 milyon 720 bin kişi istihdam edilmektedir. OSB’lerdeki boş parsellerin de üretime geçmesiyle birlikte bu sayının 2.5 milyon kişiye ulaşması beklenilmektedir. 2023 hedefimiz ise 65 yeni OSB kurarak 1 milyon ilave istihdam oluşturmaktır.”

“Taşınma maliyetlerinin bir kısmı karşılanacak”: Bundan böyle OSB’lere verdikleri desteklerin devam edeceğini vurgulayan Özlü, yerleşim alanları içinde bulunan sanayi sitelerini ve sanayi işletmelerini kent dışına taşımak istediklerini de anlattı: “Bu bir zarurettir fakat biz bunu yaparken taşınma kapsamındaki 65 bin civarındaki işletmecimizi mağdur etmeyeceğiz. Hesaplamalarımıza göre bu kadar sayıdaki işletmenin taşınma maliyeti 20 milyar liradır. Biz bu taşınma masraflarını krediyle destekleyeceğiz. İlk etapta küçük metrekarelerde olan işyerlerini, daha büyük alanlı işyerlerine dönüştüreceğiz. Bunların taşınma maliyetini yaklaşık 3 milyar lira olarak hesaplıyoruz.” Taşınma işleminin modern sanayi sitelerinin oluşturulması anlamına geldiğini belirten Özlü, taşınma sırasında makinelerini yenilemek isteyenlere KOSGEB’ten destek vereceklerini de söyledi. Taşınma maliyetlerinin bir kısmını karşılayacaklarını kaydeden Özlü, yeni yapıların modern, teknolojiden istifade eden sanayi siteleri olduğunu vurguladı.

Bakan Özlü, OSB’lere gayrimenkul yatırım ortaklığı kurma hakkı tanıdıklarını, başarılı OSB’lere yurtdışında OSB kurma imkanı verdiklerini, meslek liselerinin teknik binaları için de Bakanlık olarak kredi desteği vereceklerini, Üretim Reform Paketi içinde yer alan işyeri eğitimi desteği çerçevesinde teknik okul öğrencilerinin bir yarıyıl boyunca eğitimlerini işyeri eğitimi adı altında uygulamalı alacaklarını ve 300 teknik kolej kuracaklarını, bu okulların koordinasyonunu da OSBÜK üzerinden yapacaklarını açıkladı.

OSBÜK’ün çok daha faal hale geleceğini aktaran Özlü, OSB’ler içinde yer alan binaların emlak vergilerini de kaldırdıklarını bildirdi. Türkiye’de kalkınmanın ve büyümenin lokomotifinin sanayi olduğunu vurgulayan Özlü, “Biz de sanayicinin üzerindeki yükleri kaldırmayı istiyoruz” dedi. Islah OSB uygulamalarını tekrar başlattıklarını duyuran Özlü, özellikle Ergene çalışmalarının başarılı olduğunu, sanayicilerin OSB içinde yer almalarının avantajlarını görmeye başladığını, bu taleplerinde hem kendilerini mutlu ettiğini hem de doğru yolda olduklarını gösterdiğini dile getirdi: “Üretimin mutfağında olan sizlerin önerileri yol gösterici olacaktır.”

“Büyümede aslan payı OSB’lerin”

Hep birlikte, sanayinin bütün unsurları ve aktörleri olarak geleceğe hazırlanmak zorunda olunduğuna dikkat çeken Özlü, Türkiye’nin sanayi ağırlıklı büyüdüğünü, bu büyümede aslan payının OSB’lere ait olduğunu, Türk sanayisinin çarklarının döndüğünü, dönmeye de devam ettiğini dile getirdi.

“Türk ekonomisi manipüle edilemez”

Özlü, Türk ekonomisi ve sanayisinin bütün unsurlarıyla iyi bir sınav verdiğini anlattı: “Çevremizdeki istikrarsızlıklara, savaşlara, hain darbe girişimine ve ekonomimizi hedef alan spekülasyonlara rağmen iyi bir sınav verdik. Artık görülmüştür ki Türk ekonomisi manipüle edilemez. Türk ekonomisi, bütün manipülasyonlara karşı çok sağlamdır, güçlüdür, dirençlidir. İçeriden ve dışarıdan gelecek, ekonomik veya diğer türden hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Biz işimize bakmaya, büyümeye ve düşman çatlatmaya devam edeceğiz.”

Ar-Ge ve tasarım merkezleri kurduklarını ve bu konuda başarılı olduklarını belirten Özlü, Türkiye’de Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısının 718 olduğunu paylaştı.

Bakan Özlü, bu sayıyı yıl sonuna kadar bine tamamlamayı hedeflediklerini, kendi teknolojisini üreten bir sanayi hedeflediklerini açıkladı: “Teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir sanayi hedefliyoruz. Katmadeğeri yüksek ürünler yapmalıyız. Teknoloji üretmezsek ve sürekli teknoloji transferiyle yolumuza devam edersek Türkiye’nin geleceği çok aydınlık olmaz. Kendi teknolojimizi üreteceğiz, kendimiz yapacağız ve yüksek katmadeğerli ürünler üreteceğiz.”

Teknoloji transferinin aslında teknoloji satılması olduğunu belirten Özlü, sanayicilerin teknoloji transfer eden değil teknoloji üreten sanayi yapısına sahip olmasını gündemine alması gerektiğini vurguladı. Özlü, sanayicilerden teknoloji konusunda hassas davranmalarını, devletin Ar-Ge ve inovasyon teşviklerinden yararlanmalarını çok istediklerini de sözlerine ekledi.

Memiş Kütükcü: “Üretim Reform Paketi bir milattı”

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, bölgesel toplantılarla Türkiye’nin dört bir yanındaki OSB’lerle bir araya geldiklerini, bu kapsamda son 5 ayda Marmara Bölgesi’nde iki ayrı toplantı yapıldığını söyledi. “Sayın Bakanımız’ın güçlü desteğiyle bugün OSB’leri daha güçlü temsil eden bir OSBÜK’le karşınızdayız” diyen Kütükcü, yapılan istişarelerle 1 Temmuz 2017’de yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi’ne OSBÜK olarak çok önemli katkılarda bulunduklarını belirtti: “Üretim Reform Paketi bir milattır, bir vizyon değişimidir. Bu pakete Türkiye’de yakın dönemde üretimle ilgili hayata geçen en kapsamlı reform diyebilirim. Sayın Bakanımıza, Sanayi Komisyonumuza, Sayın Başbakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza OSB camiası adına teşekkür ediyorum. Organize Sanayi Bölgeleri yıllardır üzerinde taşımak zorunda kaldığı pek çok yükten bu paketle birlikte kurtuldu. Artık bizler yıllardır konuştuğumuz ‘TRT payı-emlak vergisi kalksın’, ‘belediyelerden hafta sonu alınan çalışma ruhsatı alma zorunluluğuna son verilsin’, ‘arsa tahsislerinden damga vergisi alınmasın’ gibi şeyleri konuşmayacağız. Daha nitelikli OSB’ler inşa etmek için neler yapmalıyız? Üretimdeki katmadeğerimizi nasıl artıracağız? OSB sanayicilerimizin kapasitelerini nasıl artırabiliriz? Bölgelerimizdeki Ar-Ge merkezi sayısını, teknoloji geliştirme bölgesi sayısını nasıl artırabiliriz? Üniversitelerle nasıl daha iyi işbirliği sağlayabiliriz? Kendi öz meselemiz olan mesleki eğitimde neler yapacağız? bunları istişare edeceğiz, böylece zayıf yönlerimizi de güçlendireceğiz. İşte bu, bir vizyon değişimidir.”

“Rekor üstüne rekor kırdık”: Üretim Reform Paketi ile birlikte gelen çözüm odaklı yeni bakış açısı ile Türkiye’nin yeni bir KGF modeli ortaya koyarak, “Ben üreten insanlara, sanayicime, tüccarıma kefilim” dediğini kaydeden Kütükcü, “Neticede ne oldu, Türkiye kazandı. Yılbaşından bu yana ihracatta, kapasite kullanım oranlarında, sanayi üretiminde rekor üstüne rekor kırıyoruz. İkinci çeyrekte yatırımlar yüzde 9.5 arttı. Yine ikinci çeyrekte, yüzde 5.1 ile Çin ve Hindistan’ın ardından G20’nin en hızlı büyüyen 3. ülkesi olduk. İnşallah çok daha yeni başarılara imza atacağız” dedi. OSB’ler camiası, OSBÜK olarak üretim sevdasıyla millete hizmet eden yapılarıyla çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kütükcü, Üretim Reform Paketi OSB’ler Uygulama Yönetmeliği Taslağı’nın kendilerine iletildiğini, onun da netleşmesiyle çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Kütükcü, mesleki eğitimi birinci öncelikli mesele olarak ele aldıklarını da vurguladı.

Adem Ceylan; “Biz sanayicilerin amacı; huzur, güven ve istikrardır”

Toplantının açılışında konuşan Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, toplantının OSBÜK, Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Gebze Güzeller OSB evsahipliğinde OSB’leri çok yakından ilgilendiren Üretim Yasası ve mevzuatını değerlendirmek amacıyla düzenlendiğini söyledi. Türkiye nüfusunun yüzde 40’ının yaşadığı ve Türkiye’deki 314 OSB’nin 85’inin bulunduğu Marmara’da Bölgesi’nin önemini vurgulayan Ceylan, Kocaeli’nin köklü sanayi geçmişiyle Cumhuriyet sonrası ekonomik yapılanmanın en kritik ayağı olan en önemli endüstri şehirlerinden biri olduğunu belirtti. “Kocaeli, Türkiye sanayisinin tohumlarının atıldığı Türkiye’nin ikinci büyük sanayi metropolüdür” diyen Ceylan, katmadeğer bakımından da ilin büyüklüğüne dikkat çekti. TÜİK Aralık 2016 verilerine göre; 593.00 SGK’lı çalışan bulunan ilin Türkiye imalat sanayisine sağladığı katkının yüzde 10’un üzerinde olduğunu aktaran Ceylan, Türkiye araç üretiminin yüzde 38’ini, kimya sanayisinin yüzde 27’sini, metal sanayisinin yüzde 20’sini karşılayan Kocaeli’nin yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmeler tarafından tercih edildiğini kaydetti: “Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 80’i Kocaeli’de faaliyet göstermektedir. İlk 1000 büyük işletme içerisinde ise 132 Kocaeli firması yer almaktadır. Türkiye’nin büyük işletmelerinin yüzde 13’ünü Kocaeli firmalarının oluşturması, kentin imalat sanayi ve vergi oranlarıyla da örtüşmektedir. Yine Kocaeli’miz, Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 17’sini gerçekleştiren bir kent olmuş, imalat sanayisindeki ağırlığını artırmaya devam etmektedir.”

Konumuyla Avrasya üzerinde bulunan tüm ticaret yollarının güzergahında yer alan Kocaeli’nin lojistik bakımdan ciddi bir avantaja sahip olduğunu ve her zaman yatırımcılar için bir cazibe merkezi olduğunu anlatan Ceylan, ilde 13 OSB, 4 teknopark, 2 serbest bölge ve 69 Ar-Ge merkezi bulunduğu bilgisini paylaştı. Türkiye’nin bilişim merkezi olması için hedeflenen ve ilin dördüncü ve en büyük teknoparkı olan Bilişim Vadisi’nin de Muallimköy’de yer aldığını ifade eden Adem Ceylan, şunları dile getirdi: “Biz sanayicilerin 3 amacı vardır, bu da ‘huzur, güven ve istikrar’ üstünedir. Ülkemizde huzur, güven ve istikrar bu şekilde devam ettiği sürece inşallah Kocaeli’nin Türkiye imalat sanayisine sağladığı katkı, vergiler ve istihdam rakamlarımız daha da ileri seviyeye ulaşacak ve Türkiye ekonomisine önemli katkıları gün geçtikçe daha da artacaktır.”

Nail Çiler; Gebze’nin hedefi; ‘Sanayi’nin Beyni’ olmak

Üreten ve ürettiğiyle büyüyen bir Türkiye hedefine ulaşabilmek için ağırlıklı olarak yüksek katmadeğerli ve ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretilmesini sağlamanın önemine değinen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan Ar-Ge, hibe destekleri, reform paketleriyle gelen fırsatlar ve teşviklerin önemine işaret etti: “Gerçekten Bakanlığımız Ar-Ge konusunda ciddi destekler veriyor, neredeyse fikri olanın projesi peşinde koşuyor.”

4. Sanayi Devrimi’nin, mevcut sanayinin bilgisayarlaşma yönünde teşvik edilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması projesi olduğunun altını çizen Çiler, “Kısacası Sanayi 4.0, akıllı ürün üretim süreçlerini birleştirecek, yeni bir teknolojiyi ortaya çıkaracak, bu teknolojiyi iş modellerine, üretim zincirlerine ve sanayiye aktaracaktır. İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış; kendi teknolojisini üreten, kullanan, markalaştıran ve pazara sunan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye’ vizyonu hepimizin ortak ve tartışılmaz paydası olmalıdır. Hepimizin derdi budur, dermanımız da derdimizde saklıdır. Bu değişimin altyapısı Türk insanında fazlasıyla mevcuttur. Önemli olan insanımızdaki ve kurumlarımızdaki cesareti-girişime; merak duygusunu- yenilikçiliğe; potansiyeli-performansa dönüştürebilecek sistemleri kurmaktır. Gebze bölgesinin bize çok önemli avantajlar sunduğunu biliyoruz. Bölgemiz Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, TSE, Teknoparklar, Organize Sanayi Bölgeleri, Ar-Ge Merkezleri ve Bilişim Vadisi gibi çok önemli kurumlar ve yapılanmaları ile cazibe merkezi haline geldi” diye konuştu.

‘Üretim Şehri’ modeli: Çiler, Gebze’yi tüm paydaşlarla birlikte düşünce üretiminden markalaşmış ve pazar payına ulaşmış ürün üretimine kadar tüm döngüyü ve ekosistemi içine ‘Üretim Şehri’ modeli üzerinde geliştirmek için çaba sarf ettiklerini açıkladı: “Fikriyle, projesiyle, Ar-Ge’siyle, teknolojisiyle, inovasyonuyla, markalaşmış ve pazarlaşmış ürünüyle özgün bir model hayal ediyoruz. Kocaeli bölgesi sanayinin kalbi olarak nitelendirilirken bizler Gebzemiz’i bir adım daha ileriye taşıyıp Ar-Ge, üretim ve ekonomi politikalarını belirleyen, katmadeğer oluşturan, dünyaya yön veren, ‘Sanayinin Beyni’ teması altında yeniden yapılandırmayı hedefliyoruz. Gebze Ticaret Odası olarak, Türkiye ekonomisine can veren bir bölgede, 3500’e yakın sanayici olmak üzere 16 binin üzerinde üyemize, bölgemize, ülkemiz ticari hayatına, azami katkıyı sunma gayretindeyiz.”

Dünyanın en güçlü silahının ateşlenmiş insan ruhu olduğunun söylendiğini hatırlatan Çiler, GTO olarak bölge insanı ve kurumlarının ruhunu ateşlemek için üstlerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını ifade etti. Çiler şu bilgileri verdi: “Son dönemde aldığımız güzel haberler, çalışma azmimizi artırmaktadır. Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyrekte gösterdiği yüzde 5’lik büyüme oranının üstüne çıkarak, yüzde 5.1’lik bir büyüme kaydetmiştir. İhracatımız, 2017 Ağustos ayında da yükseliş trendini sürdürerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.9 artmıştır. İstatistiki veriler ihracatımızın 10 aydır aralıksız arttığını göstermektedir (2017 Ağustos dönemi ihracatıyla ilimiz ihracatta öne çıkan bölgeler arasındadır.) Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) verilerine göre, istihdamın en çok arttığı il de Kocaeli’dir. Bölgemiz ise; 9 adet OSB, 2 adet Teknopark, 1 adet Serbest Bölge ve TÜBİTAK, MAM, TÜSSİDE, TSE gibi bilime öncülük eden kurumları bünyesinde bulundurmaktadır. 9 adet OSB’de, 1100’e yaklaşan firmada, 91 binin üstünde çalışan istihdam edilmekte olup, bunlar arasında Odamıza kayıtlı 350 civarında yabancı sermayeli firma bulunmaktadır. Küçük Sanayi Siteleri’ndeki faaliyet gösteren 1000’in üzerinde firmada yaklaşık istihdam sayımız ise 10.000’in üzerindedir.

Ülkemizde azınlıkta olan ihtisas OSB sayısına rağmen övünerek söyleyebiliriz ki bölgemizde 4 adet İhtisas OSB bulunmaktadır. Avrupa’daki OSB standartlarıyla yarışan Organize Sanayi Bölgelerimiz arasında doluluk oranı yüzde 100 olan 3 adet OSB’miz sözkonusudur. OSB’lerimizdeki ortalama doluluk oranları yüzde 80’lere ulaşmaktadır. Devler ligini belirleyen Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2016 listesinde Oda üyemiz 53 firmanın yer alması bizi ayrıca gururlandıran bir konudur. Bunun yanı sıra gurur duyduğumuz diğer bir kurumumuz da bölgemizde üniversite sanayi işbirliğine öncülük eden ve dünyanın en prestijli üniversite sıralamasında birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak ön sıralarda yer alan ve ilçe adıyla anılan tek üniversite olma özelliğini taşıyan Gebze Teknik Üniversitesi’dir.

Türkiye’de bütçeden aldığından daha fazla bütçe geliri veren ilimizin vergi gelirleri 72 ilin toplamından daha fazladır (Türkiye genelinde 72 ilin toplam vergi geliri 56 milyar 768 milyon 608 TL iken Kocaeli’nin tek başına vergi geliri 58 milyar 14 milyon 535 TL’dir). Bu oranda bölgemizin payı ise yüzde 55’tir. Birçok ilimizde 1 adet vergi dairesi mevcutken ilçe olarak 3 adet vergi dairesine evsahipliği yapmaktayız ve 3. Vergi dairemiz, Gebze İhtisas Vergi Dairesi de (ihracatta hızlı KDV iadesi) siz değerli Hükümet temsilcilerimizin gayretleriyle 1 Temmuz 2017 itibariyle hizmete girmiştir.”

Bilişim Vadisi, Gebze’de: Çiler, “Sanayisi, istihdama ve vergi gelirlerine olan katkısıyla iktisadi kalkınmanın öncülüğünü yapan bölgemiz ve özellikle Gebze, gururla söylüyorum ki artık bilişim, yazılım ve Ar-Ge’nin merkezi olma yolunda ilerlemektedir” diye konuştu. Doğal bilimlerden mühendisliğe, biyoteknolojiden sosyal bilimlere kadar çeşitli dallarda Ar-Ge çalışması yürüten GTO Üyesi 51 firma bulunduğundan söz eden Nail Çiler, fikrin ticarileşmesine olanak sağlayan, tüm iş kollarının teknoloji ve yazılım tabanlı büyüyeceği bir ‘üs’ olan ‘Bilişim Vadisi’nin, Gebze’de kurulması için Gebze Ticaret Odası olarak çok çaba sarfettiklerini dile getirdi.

Uluslararası Teknoloji Bankası’nın bölgede kurulması planlanıyor: Nail Çiler, Bakan Faruk Özlü’nün de açıklamalarına dayanarak, az gelişmiş ülkelere ihtiyaç duydukları teknolojik desteği vermek üzere yine Gebze’de kurulması planlanan ‘Uluslararası Teknoloji Bankası’nın da bölgede sanayisi yanında artık bilişim, yazılım ve Ar-Ge faaliyetleriyle ön planda olacağını destekler nitelikte olduğunu belirtti.

“Bilişim Lisesi kurulmalı”: Nail Çiler, Bakan Özlü’den Bilişim Vadisi’ne nitelikli eleman yetiştirmek üzere Bilişim Vadisi bünyesinde bir Bilişim Lisesi kurulması için desteklerini rica etti.

Çiler, Üretim Reform Paketi ile iş dünyası için yeni bir dönem başladığına dikkat çekti: “Gebze Ticaret Odası olarak OSB’lerimizin emlak vergisinden muaf olmasına alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin faaliyetler yürüttük. Sayın Bakanımız başta olmak üzere Hükümet yetkilileri, Üretim Reform Paketi’ni hayata geçirerek TRT payının ve emlak vergisinin kaldırılmasıyla özel sektör olarak üzerimizden yıllık 1 milyar TL’lik yük kaldırılmış oldu. Yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen yüzde 5.1’lik ekonomik büyümeye, yüzde 10.1’lik oranla en fazla desteği veren bilgi ve iletişim sektörüne hizmet eden bilişim teknolojisi ve yazılım üreten şirketlerin ‘Üretim Reform Paketi ile yazılımcılarımızın sanayici kapsamına alınmasının, genç girişimcilerimiz için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünmekteyiz. Dijital değişime ayak uydurmak, yazılıma, bilişime yatırım yapmak artık tercihimiz değil, zorunluluğumuzdur. Taşıdığı tüm potansiyel ile bölgemiz ve özellikle Gebze’nin, Sanayi 4.0 devriminde de ‘öncü’ olacağına inancımız ve motivasyonumuz tamdır.

Türk ekonomisini dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde görme hedefimizin bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki üstün başarılarla taçlandırılması hayal değildir. Kalkınmaya olan topyekün inançla ayaklarını yere her zaman sağlam basmayı becerebilen sanayicilerimiz, işadamlarımız, bilim adamlarımız, girişimcilerimiz, kısacası dünyaya yüzyıllardır ışık tutmayı başarmış bir medeniyetin evlatları olan bizler için bu, hiç de zor değildir.”

İstişare toplantısında etkinliğe katılan OSB’lerin Yönetim Kurulu Başkanları, Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürleri ve temsilcileri dileklerini, sorunlarını, çözüm önerilerini ve taleplerini dile getirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, OSB temsilcilerinden toplantıda dillendirdikleri dilekler, sorunlar, çözüm önerileri ve taleplerini içeren başvurularını yazılı olarak kendilerine ulaştırmalarını istedi.

E. Hannover Ticaret Ateşesi Kudret Ceran, Sanayi 4.0 döneminde ezber bozan bir sisteme doğru gidildiğini anlattı. Bu dönemin KOBİ’ler için ideal olduğunu belirten Ceran, Almanya’da en çok otomobil ve makine sektörlerinin Sanayi 4.0’a adım attığını söyledi. Gebze ve TAYSAD’ın da bu sektörlerle uluslararası ilişkilerinin yoğun olduğunu aktaran Ceran, geleceğin fabrika düzeni; akıllı fabrikalara burada da geçilebileceğini ifade etti.