Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov İstanbul’daydı

“Özbek-Türk ticaretinde seferberlik arifesindeyiz” Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin resmi misafiri olarak Türkiye’ye gelen Özbekistan Ekonomiden ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov,“Bizim için makroekonomik istikrar kendi içinde bir hedef değildir. Makroekonomik istikrar sürdürülebilir ekonomik kalkınma için temeldir” dedi.

Türkiye’ye, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin resmi misafiri olarak gelen Özbekistan’ın Ekonomiden ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov, beraberinde Yatırımlardan Sorumlu Bakan Elnor Ganiev ve Turizm Bakanı Anvar Sharapov’la birlikte Türk-Özbek İş Konseyi’ne katıldı. Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov, DEİK’te yaptığı konuşmasında Özbekistan’ın yeni yatırım politikasını özetledi.

Azimov; “Devletin ve toplumsal sosyal yapının mükemmelleştirilmesi ilk hedefimizdir. Hukukun üstünlüğünün temini ve adli hukuk sistemi reformunun devam ettirilmesi vazgeçilmez ilkemizdir. Ekonominin gelişimi ve serbestleştirilmesi önümüzü açacak yoldur. Sosyal alanın gelişimiyle birlikte güvenliğin, etnik uyum ve dini hoşgörünün temin edilmesiyle serbest piyasa ekonomisi ülkemizin yatırımcılar için cazibe merkezi olmasının kapısını aralayacaktır” dedi.

İstanbul’da bulunduğu süre zarfında Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver’i de kabul eden Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov, Türk-Özbek ilişkileri için görüşlerini şöyle değerlendirdi: “Türkiye, Özbekistan’ın en büyük ticaret ortaklarından biri olarak Rusya, Çin, Kazakistan ve Kore’den sonra beşinci sırada yer almaktadır. 2000 yılından bu yana iki ülke arasındaki ticaret hacmi yedi kat arttı. 2015 yılında, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 711.6 milyon dolar olmak üzere 1.2 milyar doları gördü. Bu yılın ilk yarısında ise 356.2 milyon dolar ithalat olmak üzere 646.3 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ancak ülkelerimizin ekonomik potansiyelleri ve gelişme oranlarına göre karşılıklı ticaret hacim göstergeleri, mevcut rezervlerin etkin kullanılması ve ticaret kalemlerinin çeşitlendirilmesi ile verilen hizmet yelpazesinin genişletilmesi yoluyla önemli ölçüde arttırılabilir. Bu bağlamda, Türkiye tarafından ortaya konulan karşılıklı ticaret hacminin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üç ile beş milyar dolar seviyesine çıkarılması hakkındaki düşünceyi desteklemekteyiz.”



Dış ticaretimiz 1.2 milyar

30 milyonluk bir pazar büyüklüğüne sahip olan Özbekistan’ın GSYH’si 65.7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ülke 2006-2015 döneminde ortalama yüzde 8 oranında büyüdü. Toplam dış ticaret hacmi nispeten düşük ve başlıca ticaret ortakları ise Çin, Kazakistan, Rusya, Türkiye ve Güney Kore. Özbekistan’la ikili ticaret hacmimiz, 2015 yılında 1.2 milyar dolarak olarak gerçekleşti. Halihazırda burada başta tekstil, taahhüt, gıda, otelcilik, inşaat malzemeleri, plastik, ilaç ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, 100’ü temsilcilik olmak üzere toplam 700 kadar Türk sermayeli firma bulunuyor.



Türk yatırımcılara yatırım ve özelleştirme fırsatları sunuluyor

Özbekistan’da bir yandan yeni yatırım teşvikleri devam ederken bir yandan da özelleştirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu anlamda Türk yatırımcıları için birçok sektörde yeni yatırım ve özelleştirme fırsatları ortaya çıkıyor. Günümüzde Özbekistan’da; petrol ve gaz sektörü, hidrokarbon ham madeni işlenmesi ve katmadeğeri yüksek ürünlerin üretilmesi, PVC, plastik ve yeni kimyasal gübre çeşitlerinin üretilmesi olmak üzere kimyasal sanayi, oto sanayi, elektro teknik alanı, inşaat malzemelerin üretimi, tekstil sanayisi, maden kaynaklarının araması yanı sıra yeni doğal kaynakların araması ve ortak geliştirme, alternatif enerji kaynakları ile bilgi teknolojisi sektörleri, yabancı doğrudan yatırımlar için önemli olanaklar barındırıyor.

Ayrıca dericilik, elektro teknik, gıda, ilaç sanayileri de Özbekistan’da potansiyeli bulunan diğer sektörler olarak gösteriliyor. Özelleştirme alanında da önemli çalışmalar yapan Özbekistan’da son 20 yılda, 31 binden fazla kuruluş özelleştirildi. 2015 yılında ise devletin büyük hissesinin bulunduğu şirketlerin özelleştirilmesi amacıyla yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Türk yatırımcılar için önemli bir fırsat da devlet payı satışa çıkarılan 378 şirket aracılığıyla sunuluyor. Bu kapsamda Özbekistan yönetimi; Nevaiazot, Ferganaazot, Urgenç Ekskavatör, Kızılkumsement, Jizzak Akü Fabrikası, Alokabank, Turonbank ve Uzagrosugurta sigorta şirketi gibi şirketlerin hisse satışına Türk şirketleri özel olarak davet ediyor.

Dengeli para-kredi politikasını anlatan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov, Özbekistan’ın beş ülke ekonomisi arasında olduğunu da gündeme getirdi. Makroekonomik istikrar temelinde aktif ve etkin yapısal reformları gerçekleştirmek amacında olduklarını söyleyen Başbakan Yardımcısı Azimov, Güneydoğu ve Doğu Asya, AB, Orta Doğu ve Afrika pazarlarını hedeflediklerini belirtti. Azimov, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin gelişimine dair, “Hidrokarbon, kimya, petrokimya, değerli madenler, inşaat, deri ve ayakkabı sanayi, tekstil, ilaç sanayi, sebze-meyve, et ve süt ürünleri, gıda işlenmesi ve turizm alanlarında karşılıklı işbirliği potansiyeli olduğunu tespit ettik” diye konuştu ve Türk yatırımcıları Özbekistan’a yatırım yapmaya davet etti.

Özbekistan Yatırımlar ve Ticaret Bakanı Elyor Ganiyev, Türkiye’nin Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlattı ve Türkiye’nin bu kabulünü hiç bir zaman unutmayacaklarını söyledi. Ganiyev, yüzde 8 ekonomik büyüme oranı ile Özbekistan’ın Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri olarak gösterildiğini hatırlattı.