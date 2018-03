Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye geliyor

“Hedef 1.2 milyar dolarlık ticaret hacmini artt

Özbekistan’ın Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Ekim ayında Türkiye’ye gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi beraberinde Turizm Bakan Yardımcısı Şahrun Şarahmetov ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Ahmet Kocayev’le birlikte Türkiye’deydi.

İstanbul’da ve Ankara’da Türk devlet, siyaset, iş ve düşünce adamları ile fikir alışverişlerinde bulunan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov, iki ülkenin bir takım halinde çalışarak, gelecek dönemde çok verimli sonuçlar alacağına inandığını söyledi. Cemşid Kuçkarov, iki ülke liderlerinin dostane ilişkileri olduğunu hatırlatarak, “İki ülke arasındaki ticaret, ekonomi, yatırım ilişkisi ve şu anki ticaret hacminin düşüklüğü ile kesinlikle kabul edilemez” dedi. Kuçkarov, Türkiye’de önemli temaslarda bulunduğunu belirterek, Özbekistan’a büyük bir ilgi olduğunu, yeni projeler ve atılımlar konusunda anlaşmalara varıldığını da belirtti.

Cemşid Kuçkarov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in önderliğinde ekonomi ve ticaret alanında reformlar yapıldığını, bunlardan en önemlisinin iş yapma ve yabancı yatırımların teşviki konusundaki gelişmeler olduğunu dile getirdi. Ülkedeki reformların devam edeceğini bildiren Kuçkarov, bunların ticaretin iyileştirilmesi, yatırımların ve ihracatın kolaylaştırılmasına yönelik olacağı bilgisini verdi.

Türkiye’ye yaptığı iki günlük ziyaret esnasında Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver ile de görüşen Özbekistan Başbakan Yardımcısı Kuçkarov, Türkiye ile Özbekistan’ın ortak yapacağı birçok iş olduğunu vurgulayarak, Türkiye’deki çalışmalarına İstanbul’dan başladıklarını anlattı. Kuçkarov, Türk yatırımcılarla yaptıkları görüşmelerin çok olumlu geçtiğini dile getirdi. Özbek parasının, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla konvertibiliteye açılmasını da ziyaretinde gündeme getiren Kuçkarov, yeni ve çok kapsamlı bir gelişmenin ve girişimin önünü açmak için her türlü alanda görüşmeye hazır bulunduklarını da Dr. Akkan Suver’e ayrıca belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ekim ayında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretin, iki ülke ilişkilerinde dönüm noktası oluşturacağını dile getiren Dr. Akkan Suver, bu kapsamda Kuçkarov’un ziyaretine büyük önem verildiğini vurguladı. Dr. Suver, Cemşid Kuçkarov’u gelecek yıl gerçekleşecek 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne de davet etti.

Dr. Akkan Suver görüşmede yaptığı konuşmada özetle; “Özbekistan’ın çok geniş tarihi, kültürü ve çalışkan insanlar ile dünyanın önemli turizm ve sanayi merkezlerinden birisi olmaya aday olduğunun bilinci içindeyiz. Özbekistan’ın sanayi ve turizm alanında yapacağı bütün atılımlarda Türk iş dünyasının her türlü desteği sağlamaya, her türlü birikimini paylaşmaya hazır olduğu bir gerçektir. Özbekistan’ın sahip olduğu kültürel miras aynı zamanda Türk halkının da kabul ettiği kültürel bir mirastır. Dolayısıyla Özbekistan’a taşıdığı bu kıymet nedeniyle ayrıca büyük önem veriyoruz. İki kardeş ülke olarak ortak kültürel değerlerin nasıl geliştirilebileceği ve el ele daha güzel bir geleceğe nasıl yürüneceğinin böyle temaslar ile artacağına ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in ziyareti ile bu ilişkilerin taçlanacağına inanıyorum.”