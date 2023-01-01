Pek yakında bankalar arası altın transferi yapılabilecek

Takasbank Genel Müdürü Mahmut Kayacık, banka müşterilerinin bankadaki altınını diğer bir bankaya göndermesini sağlayacak olan sistemin, yastık altındaki altını sisteme kazandıracağını ve böylece piyasaya bir hareket getireceğini söyledi.

Takasbank Genel Müdürü Kayacık, kaydi altın transferi sistemine yönelik altyapı çalışmasının devam ettiğini belirterek bu yıl sonuna kadar sistemi aktif hale getirmeyi planladıklarını ifade etti. Bu sayede vatandaşlar bankadaki altınlarını istedikleri başka bir bankaya transfer etme imkanı bulacaklar.