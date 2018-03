Private Label Zirvesi duayenleri buluşturdu

Özel Markalı Ürünler Tedarikçileri Derneği (PLAT) tarafından düzenlenen “Private Label Zirvesi” sektörün önde gelen marka ve yöneticilerinin de katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Sektör hızlı tüketim ürünleri pazarındaki payını 3 yılda 2.5 kat arttırırken fiyat faktörünü önplanda tutan Türk tüketicisi, Private Label (PL) içerisinde en çok temizlik ürünlerini tercih ediyor.

Özel Markalı Ürünler Tedarikçileri Derneği (PLAT) tarafından düzenlenen “Private Label Zirvesi” 500’e yakın kişinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Üretici, tedarikçi ve alıcılarla sektörün diğer temsilcilerini biraraya getiren Zirve, Sarten Ambalaj, Destek Group ve Can Hassas Kağıt’ın da katkılarıyla gerçekleşti. Zirvede sektörün duayen isimleri deneyimlerini ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

PLAT Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, açılış konuşmasında sektör temsilcilerine şöyle seslendi: “Ne olursa olsun üretim kategorinizi daraltın. Çünkü böyle uzmanlaşma artıyor. Ayrıca planlamada çok başarılı değiliz. İşi aceleye getirmeyin. Üretici ile daha fazla irtibata geçelim ve denetlemeye açık olalım.” Özer, özel markalı ürünlerin Avrupa’da ve diğer gelişmiş ülkelerde önemli pazar paylarına sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de de bu ürünlerin tüketimi istikrarlı ve güçlü bir şekilde artıyor. Ucuz fiyatla yüksek kalite sunan bu ürünler tüketiciler ve perakende kuruluşları tarafından her geçen gün biraz daha benimsenirken pek çok KOBİ için önemli bir faaliyet ve istihdam alanı sunuyor. Her zaman söylediğim gibi; Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı olamayız“ diye konuştu. Özer, Türkiye’de Private Label Fuarı gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Özel markalı ürünlerin pazarı büyüyor

Global bir bilgi ve ölçü şirketi Nielsen’in yaptığı araştırmaya göre, modern ticaretin ağırlık kazanmasıyla birlikte Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarı’nda (FMCG) Private Label (PL) ürünlerinin ağırlığı da artıyor. Özel markalı ürünlerin Avrupa’da ciro payı yüzde 30.6 düzeyinde. Türkiye’de ise 2012’de FMCG’de ciro bazında yüzde 13.5’lik paya sahip olan PL ürünleri, 2015’in ilk 6 aylık döneminde payını 2.5 kat artırarak yüzde 15.9’a çıkardı. Araştırmaya göre bu yılın ilk 6 aylık döneminde PL ürünleri içerisinde en fazla büyüme yüzde 16’lık oran ile temizlik kategorisinde yaşanırken bunu yüzde 15’lik oran ile kişisel bakım ve yüzde 14’lük oran ile gıda ürünleri takip etti. Türk tüketicisinin PL ürünlerini tercih etmesinde en önemli faktörün fiyat olduğu vurgulanan araştırmada, yıllar itibariyle kalite faktörünün de giderek yükseldiği belirtildi.

Perakende sektörünün tanınmış uzman ve girişimci isimlerinden Ataman Özbay da “Müthiş Bir Girişimcilik Hikayesi” başlıklı sunumunda; “Başarılı işadamı doğru kararlar vermelidir. Tecrübe doğru kararın sırrıdır. Yanlış kararlar ise tecrübedir. Ayrıca mücadele gücününüz kaybetmeyin. Mücadele gücü kadar adamsınız” dedi.

Zirvede BİM İcra Kurulu Üyesi ve COO’su Galip Aykaç, CarrefourSA CEO’su Mehmet Nane ve Pazarlama ve Marka Danışmanı Didem Moralıoğlu birer konuşma yaptı.