Ramazan Özel

The Marmara Taksim, Ramazan Ayı boyunca sunduğu iftar yemekleriyle fark yaratmayı hedefliyor. The Marmara Taksim bünyesinde yeralan Tuti Restaurant’ta Türk ve Osmanlı yemek kültürünü yansıtan saraylara layık bir iftar büfesi kuruluyor. Konuklara, özel tasarlanmış açık büfedeki zengin iftariyelik, zeytinyağlı çeşitleri, soğuk başlangıç yemekleri, Osmanlı şerbetleri ve pek çok tatlı seçeneği sunulacak.



Uludağ Limonata nane ferahlığında

Uludağ, "Ev yapımı tadında" yaklaşan yaz sıcaklarına ferahlatıcı etkisiyle çözüm olacak yeni tadı Uludağ Limonata Nane Aromalı’yı tüketicileriyle buluşturuyor. Uludağ Limonata Nane Aromalı, 250 ml cam şişe, 330 ml pet şişe ve 1L pet şişe seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor.



StarBoard Reastaurant’la boğaza nazır

İstanbul’un Boğaz’a en hakim semti Ortaköy’de bulunan Radisson Blu Bosphorus Hotel, bu sene de StarBoard Restaurant'da sunduğu, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden oluşan iftar menüsüyle sizlerle. Deniz üstündeki ahşap terası ile misafirlerine açık havada Boğaz'a nazır iftar keyfi yaşatan restaurantın iftar menüsünde; Terbiyeli Bademli Tavuk Çorbası, Topkapı Usulü Paçanga Böreği, Hünkar Beğendi, Bosphorus Izgara Tabağı, Ev Yapımı Türk Tatlıları Osmanlı Saray Şerbetleri gibi lezzetler bulunuyor.



Beypazarı yaza hazır

Beypazarı; Limon , Elma, Vişne, Çilek, Nar ve C vitaminli limon aromalı maden suyunun yanısıra mandalina aromalı çeşidiyle yaza hazır. Tüm meyve aromalı çeşitlerini üretirken yüzde 100 maden suyu kullanan ve zengin mineralleriyle Beypazarı Doğal Maden Suyu tesislerinde özel olarak üretilen mandalina maden suyu vücudunuzun mineral dengesini sağlayacak.



Çarpıcı ve serinletici lezzet; “ETİ Browni Mousse”

Türkiye’nin lezzet markalarından ETİ, yaz ve kış dönemlerinde eşsiz bir soğuk tüketim deneyimiyle tüketicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. ETİ Browni, soğuk raflarda yeralan Browni Mousse ile yepyeni bir lezzet deneyimi vadediyor. ETİ Browni Mousse; enfes Browni kekinin üzerinde yumuşacık çikolatalı mousse kreması, tüm bu lezzeti kaplayan ve ısırdıkça çatırdayan çikolatasıyla serin bir lezzet.



Crown Plaza’dan sıcacık lezzetler

Crown Plaza İstanbul Asia, Ramazan Ayı’na Osmanlı mutfağının sıcacık lezzetleriyle hazırlandı. Grup yemekleri için cazip fiyatlar belirleyen Crown Plaza İstanbul Asia, her 100 kişide 10 kişiyi misafir ediyor. Crown Plaza İstanbul Asia aynı zamanda farklı menü ve fiyat seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.



Le Meridien Etiler’de havuz başı serinliği

Le Meridien Etiler, Türk mutfağının geleneksel tatları ile evrensel lezzetleri dengeyle buluşturan menüsüyle Ramazan’ı karşılamaya hazır. Konuklarına yaz bahçesini de açacak olan Le Meridien Etiler, havuz başının serinliği ve boğaz manzarası ile Ramazan’a renk katacak. Ramazan menüsünde; Trakya kıvırcık kuzudan tandır, kuzu kapama, Beykoz kebabı gibi Türk mutfağının seçkin lezzetlerini sunacak olan Le Meridien Etiler, havuz başında kömür ateşinde pişirilen et çeşitleri ile farklı bir yemek zevki alternatifi de yaratacak.



Golf Dondurma’dan Maraşım Türk Tatlıları serisi

Golf Dondurma, Ramazan sofralarını dondurmalı tatlılarıyla renklendiriyor. Tel kadayıflı, ekmek kadayıflı ve baklavalı geleneksel Türk tatlıları ile Maraş dondurmasının birleşmesinden oluşan Maraşım Türk Tatları serisi iftar sofralarını daha da özel kılacak. Golf Dondurma, Kahramanmaraş’ta faaliyete geçen fabrikasında özel tekniklerle keçi sütü ve sahlep kullanılarak üretilen gerçek Maraş dondurmasını Maraşım serisi ile tutkunlarıyla buluşturuyor. Golf Maraşım serisinin sade, antep fıstığı ve sade, çikolata ve sade çeşitleri mevcut.



Tarabya Bahçe’den sahura kadar hizmet

Tarabya Bayırı’nda bulunan Tarabya Bahçe Ramazan’a hazırlanıyor. Deneyimli Şef Yusuf Şahin’in ellerinden çıkan bu özel menü ile iftarınızı açabilecek, bir yandan da boğaz manzarasını izleyebileceksiniz. Tarabya Bahçe, iftar saatlerinde açık hava, lezzet ve güleryüzlü ekibi ile sahura kadar hizmet verecek.



Sefa serisiyle bitmeyen çay keyfi

Vestel, küçük ev aletleri ürün grubunda yeralan Sefa serisini Ramazan Ayı’na özel fiyatlarla tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Sefa Çay Makineleri hem iftar hem de sahur sofralarından çayı eksik etmeyenlerin, Sefa Türk Kahve Makinesi de iftarın üstüne bir fincan Türk kahvesi iyi gider diyenlerin tercihi oluyor. Sefa Çay Makineleri, 1.1 lt demlik ve 1.9 lt su ısıtıcı kapasitesiyle kalabalık aileler ve iftar davetleri için suyun sıcaklığını kaynadıktan sonra da koruyarak kesintisiz ve bitmeyen çay keyfi yaşatıyor.



Elite World Otelleri’nde Türk ve Osmanlı mutfağı

Elite World Otelleri, Ramazan Ayı’nda Türk ve Osmanlı mutfağının en seçkin lezzetlerini tasavvuf müziği eşliğinde açık büfe ve set menü olarak misafirlerin beğenisine sunuyor. Elite World Otelleri’nde Ödüllü Executive Chef Mithat Yalçınkaya ve ekibi tarafından hazırlanan nefis iftariyelikler, salata çeşitleri, naneli yoğurt sos ile kıymalı ve peynirli su böreği, iç pilav ve sebzeli kuzu tandır, taze kekikli çoban kavurma gibi Türk mutfağının geleneksel lezzetleri, yaz sıcaklarında ferahlatan soğuk çorba çeşitleri ve meyve büfesi, tatlılar, limitsiz şerbet, çay, kahve, dondurma servisi yeralıyor.



Ramada İstanbul Asia Hotel’de huzurlu iftarlar

Avrupa ve Asya’nın birbirine bağlandığı merkezi bir konumda bulunan Ramada İstanbul Asia Hotel, zengin menü alternatifleriyle Ramazan Ayı’nda misafirlerini bekliyor. Ferah, modern dizayn edilmiş iç mekan atmosferi ve konforlu yemek salonlarında dostlarınızı ağırlayacağınız iftar sofraları cazip fiyatlarla sunuluyor. Menüde, başlangıç olarak içinizi ısıtacak çorbalardan, iştah açıcı ara sıcaklara, vazgeçilmez nostaljik lezzetlerden damaklarınızı tatlandırabileceğiniz enfes Türk tatlılarına kadar birçok alternatif bulunuyor.