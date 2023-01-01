Sarıtaş Çelik, Gebze’deki dördüncü etap tesisinin temelini attı

Sarıtaş Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, Gebze’deki fabrikasında dördüncü etap ek tesis yatırımının temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törene Sarıtaş Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Sarıtaş, Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Sarıtaş, Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi, KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, misafirler ve çalışanlar katıldı.

Sarıtaş Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Sarıtaş, Türkiye’de üretimi olmayan paslanmaz çelikten katmadeğeri yüksek ürünler üretmek amacıyla bu yatırımı gerçekleştirme kararı aldıklarını söyledi. Ercüment Sarıtaş, yatırımın maliyetinin minimum 20 milyon dolar civarında olduğu bilgisini paylaştı: “Kullanım alanı 12 bin 500 metrekare olan tesisimiz ilave 60 kişiye istihdam sağlayacak. 2017 yılı sonuna kadar tesisimizin yüzde 80’i tamamlanacak.”

Endüstri 4.0 uygulamalarına yakın bir üretim gerçekleştiren Sarıtaş’ın yeni tesisinde çağdaş ve en yeni teknolojilerle üretim yapılacağını dile getiren Sarıtaş,”Türkiye dinamik bir ülke. Her şeye rağmen hayat devam ediyor ve yatırımlarımız da devam ediyor. Teknoloji geliştikçe yatırımlar da devam eder. İnovasyon ve yatırımlar artıkça da şirketler gelişir. Tesisimizde en kaliteli ürünleri üretip, iç ve dış piyasaya sunmaya devam edeceğiz. Öncelikle Türkiye’deki ihtiyacı karşılayıp, fazlasını ihraç etmeyi planlıyoruz. Sarıtaş hem Türkiye’de hem de yurtdışında bilinen bir marka, yeni yatırımlarımızla da büyüyüp gelişiyoruz. Ülkemiz 15 Temmuz hain saldırısını ancak yatırımlarla aşacaktır ve çok kısa sürede toparlanacaktır. Devletimize inancımız tamdır. Ülkemize ve milletimize faydalı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.