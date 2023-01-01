Sektörde yarım asrı deviren bir duayen: Osman Arolat

DÜNYA Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat, meslekteki 50’nci yılını kutladı. TOSYÖV Başkanı ve KobiEfor Dergisi Sahibi Yalçın Sönmez ve KobiEfor Dergisi Genel Yayın Danışmanı Hilmi Develi’nin aralarında bulunduğu dostları Arolat’ı tebrik etti.

DÜNYA Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat, meslekteki 50’nci yılını TOSYÖV Başkanı ve KobiEfor Dergisi Sahibi Yalçın Sönmez ve KobiEfor Dergisi Genel Yayın Danışmanı, Dünya Gazetesi Yazarı Hilmi Develi’nin aralarında bulunduğu dostları, sevenleri ve meslektaşlarıyla kutladı. TOBB’un İstanbul merkez binasında gerçekleştirilen programın sunumunu CNN Türk Programcısı Ebru Baki yürüttü. İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) Kurucusu Vural Çakır’ın katkılarıyla hazırlanan gecede Osman Arolat’ın hayat öyküsünün anlatıldığı kısa film gösterildi.

Daha sonra söz alan Osman Arolat, “Bizim meslekte dost biriktirmek kolay değil. Gazetecilikte pek çok dostum oldu. Böyle bir dost gecesi yaşadığım için mutluyum” dedi. Arolat ayrıca, hayatı boyunca her zaman Türkiye için ‘pastanın büyümesini ve eşit bölünmesini’ ilke edindiğini söyledi. Gecede, Osman Arolat’ın, medya, iş ve finans dünyasından ve sivil toplum çevrelerinden pek çok arkadaşı da söz alarak duayen gazeteci ile ilgili anılarını anlattı.

“1974’ten bu yana Osman ile dostuz” diyen Ekonomi Yazarı Güngör Uras, Osman Arolat’ın Nezih Demirkent ile Anadolu ekonomisini İstanbul’a taşıdığını belirterek, bu alanda çok değerli işlere imza attığını söyledi. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu da, “Anadolu sanayisine katkılarından ötürü Osman Bey’e minnetarız” dedi. Kale Grubu Başkanı ve İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, DÜNYA Gazetesi, Nezih Demirkent ve Osman Arolat’ın Anadolu sanayisine önemli katkıda bulunduğunu, aynı zamanda bir iş kadını olarak kendisine vizyon kazandırdığını vurguladı.

Gecede söz alan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ise üniversite yıllarından beri Osman Arolat’ın yazılarını takip ettiğini belirterek, “O hem Kebapçı Hamdi’nin hocasıdır, hem de bizim” dedi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ise marka olmanın hiç kolay olmadığını söyledi: “Ne mutlu ki gençlerin örnek aldığı bir markasınız. Zorluklara karşı dimdik ayakta durmanızla herkese ders veriyorsunuz.” Alarko Holding’in CEO’su Ayhan Yavrucu, Arolat’ı ‘Çoban Yıldızı’ diye tanımlarken Yapı Kredi Genel Müdürü Faik Açıkalın da Arolat’ın “Anadolu’yu İstanbul’a, İstanbul’u da Anadolu’ya tanıtmak gibi çift taraflı bir misyonu” olduğunu dile getirdi. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Osman Arolat’ın küçüklüğünde İş Bankası kumbarasıyla ilgili anısını esprili bir dille anlatırken, usta gazeteciye gecenin anısına yeni bir İş Bankası kumbarası hediye etti. UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, Arolat için “Cumhuriyet tarihinin bir değeri” derken Prof.Dr. Kerem Alkin, “Osman Arolat benim için Erdoğan Alkin demektir. Benim için bir babadır” sözleriyle duygularını dile getirdi.

DÜNYA Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt, “Osman Arolat ile sağlam omurgası olan bir arkadaşlığımız var. Birbirimize her zaman yanlışlarımızı söyleyebildik. İnanıyorum ki birbirimize öğreteceğimiz daha çok şey var” diye konuştu.

Gecede Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, 50 yıl boyunca mesleğe katkılarından dolayı bir hediye takdim etti. Söyleşinin ardından gerçekleşen kokteylde Osman Arolat, kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Arolat, ayrıca meslekteki anılarını kaleme aldığı ‘Babıâli Anılarım’ isimli kitabını da imzaladı.