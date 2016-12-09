TBD Başkanı İlker Tabak: “Bilişim ve iletişim demokrasinin teminatıdır”

TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim 2016), 8-9 Aralık 2016’da, Ankara’da, “Bilişim ve Demokrasi” ana temasıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı İlker Tabak, bilişim ve iletişimin demokrasinin teminatı olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde TÜRKSAT ve televizyon kanallarının hedef alındığını hatırlatan İlker Tabak, “Bilişim ve iletişim merkezlerine yapılan saldırıların engellenmesi ve sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrılar üzerine milletimizin meydanlara çıkarak demokrasiye ve devlete sahip çıkması sonunda hainlere büyük bir ders verildi ve darbe girişimi önlendi. O gece yaşananlar da gösterdi ki bilişim ve iletişimin doğru kullanılması demokrasinin teminatıdır” diye konuştu. Tabak, Türkiye’nin bir daha böyle bir tehdit yaşamaması için bilişim ve iletişim teknolojilerinin doğru yönetilmesinin önemine dikkat çekti.

Darbe girişiminin seyrini değiştiren çağrı: İlker Tabak, FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan tabloyu bilişim sektörü açısından değerlendirdi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bütün olumsuz koşullara rağmen sosyal medya aracılığı ile görüntülü çağrı yaptığı unutulmamalıdır. Cumhurbaşkanımız, o gece haber kanallarındaki canlı yayınlara sosyal medya aracılığıyla bağlanarak sesini duyurdu ve milletimizi darbeye karşı mücadele etmesi için meydanlara çağırdı. Cumhurbaşkanımız’ın yaptığı bu çağrı, darbe girişiminin seyrini değiştirdi. 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerimizin sosyal medya üzerinden çağrısı, medya aracılığıyla halka iletildi. Çok sesli basının, çok kanallı iletişim trafiğinin sağlanmasında halkın doğru bilgi almasını sağladı ve bilinçlenmesinde önemli katkı yaptı. Dolayısıyla bilişim ve iletişimin demokrasinin teminatı olduğu, demokratik rejimin korunmasında ne kadar kritik bir rol üstlendiği görüldü.

Bu nedenle TBD olarak biz de ‘Bilişim ve iletişim demokrasinin teminatıdır’ dedik ve Aralık ayında gerçekleştireceğimiz 33. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın (Bilişim 2016) ana temasını ‘Bilişim ve Demokrasi’ olarak belirledik.

Kurultayımızda, devletimizin üst düzey yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, kamu ve özel sektör karar vericileri ile medya temsilcilerinin de katkısı ile demokrasi, insan hakları, özgürlükler, milli birlik ve beraberlik kavramlarına vurgu yaparak ‘Tam Bağımsız, Lider ve Güçlü Türkiye’ için yapılması gerekenleri değerlendireceğiz.”

Bilişim ve iletişim teknolojileri ayrı merkezlerde toplanmalı: İlker Tabak, bilişim alanında çoklu altyapı yatırımlarının ve birden fazla iletişim ve bilişim kanalının bulunmasının önemine işaret etti: “Ülkemizde fiber altyapı hizmetlerini ve uydu iletişimini farklı operatörler sağlıyor. Altyapıların paylaştırılıyor olması, darbe gibi ulusal güvenliği tehdit eden sıkıntılı durumlar karşısında önem kazanıyor. Altyapının farklı kaynaklardan sağlanması iletişimin sürdürülebilir olmasını mümkün kılıyor. Darbe girişimi sırasında bilişim ve iletişim merkezlerine yapılan saldırılar bilişim ve iletişim teknolojilerinin tek merkezde toplanmaması ve yönetilmemesi gerektiğini kanıtladı. Birden fazla iletişim ve bilişim merkezinin olması, farklı kanalların bulunması, darbecileri, ‘nereyi, nasıl ele geçirecekleri’ konusunda böldü ve güçlerinin parçalanmasına neden oldu. Darbe gecesi saldırıya uğrayan ulusal iletişimin merkez dağıtım noktası olan TÜRKSAT çalışanlarının kahramanca mücadelesi sayesinde darbecilerin iletişim altyapısını ele geçirme girişimi sonuçsuz kaldı. 3G, 4G, Fiber, Metro, ADSL gibi birçok internet bağlantı kanalının sağlıklı şekilde hizmet vermesi, iletişim araçlarının çevrimiçi kalması sağlıklı bir bilgi akışı sağladı. Yani bilişim ve iletişim teknolojileri de darbe girişiminin engellenmesinde başrolü oynadı. Bu yaşananlar bize bir kez daha bilişim ve iletişim kanallarının önemini ve doğru yönetilmesinin önemini ortaya çıkardı.

TBD olarak bilişim teknolojilerinin gelişmesi için birçok çalışmaya öncülük etmekteyiz. Ayrıca gerekli teknik ve yasal düzenlemelerin yapılması konusunda da her türlü desteği dün olduğu gibi, bugün ve yarın da vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.”