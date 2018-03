The Web İstanbul Konferansı: “Hikaye Anlatmanın Hikayesi”

Avea’nın ana sponsorluğunu üstlendiği The Web İstanbul Konferansı, dijital pazarlama ve pazarlama bilimi konusunda uzman konuşmacıları İstanbul’da buluşturdu.

“Story of Storytelling (Hikaye Anlatmanın Hikayesi)” ana temasıyla markaların tüketiciyle olan etkileşiminde hikayelerin önemine odaklanan konferansta, dijital pazarlama, sosyal medya ve yeni ekonomi odaklı konuşmalar yapıldı.

Etkinliğin sunumunu ve açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Gazeteci ve Yazar Yrd.Doç.Dr. Fatoş Karahasan, “Yeni Bir Çerçeve, Yeni Bir Dil” başlıklı konuşmasında öykülerin insan doğasıyla olan bütünlüğüne ve beş duyunun öyküyle bütünleşmesine yer verdi. Karahasan, “Dünya değişse de, binlerce yıldır cevap aradığımız soruları daha iyi anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için öykülerden yardım alıyoruz” dedi.



Ertürk: “Her hikaye bir sözdür”

“Doğru Hikaye, Kazanan Takım” başlıklı açılış konuşmasını yapan Türk Telekom Grubu Bireysel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dehşan Ertürk, teknik bilgi, zihinsel ve kavramsal beceri ve duygusal zekanın kurumsal hayatta aranan özellikler olduğunu, bunlardan yalnızca duygusal zekanın hikaye anlatımıyla tetiklenebileceğini belirtti. Ertürk sözlerine şöyle devam etti: “Mesajlarınızı akılda kalıcı bir şekilde aktarmak istiyorsanız duygusal zekayı harekete geçirmek zorundasınız. Doğru hikayeyle organizasyonunuzdaki bireylerin duygusal zekasına dokunabilirseniz, hikayenin parçası olabilmek için farkındalığını geliştiren; kendini daha doğru kontrol eden, motivasyonu ve empatisi yüksek, sosyal ilişkileri gelişmiş ve ortak hayale inanan bir organizasyon yaratabilirsiniz. Bireyler olarak da, nerede çalışırsanız çalışın, hikayesi olan, sizi hikayesinde kahramanlaştıran ve sözlerini tutan şirketler ve yöneticilerle olmanız önemlidir. Unutmayın ki her hikaye bir sözdür ve tutulması gerekir.”



Economides: “Sosyal medya hem yıkar, hem yüceltir”

Apple’ın “Think Different” kampanyasının şekillenmesinde rol alan Marka Stratejisti Peter Economides, “Her şey’in İletişimi” başlıklı sunumunda, dijital etkileşim ve sosyal medya sayesinde bugün toplumun, bireylerin iletişim ve etkileşim için kullandığı araçların son derece etkileyici, öngörülemez sonuçları olduğuna değindi.

The New York Times gazetesinde yayınlanan “Mobil medya bugüne kadar icat edilmiş en güçlü mecradır” sözünü de hatırlatan Economides, “Markaların ve pazarlamacıların bu yeni dünyaya nasıl uyum sağlayacağını, hikayelerini nasıl anlatacaklarını yeniden düşünmesi gerekiyor. Sosyal medya öyle bir güçtür ki sizi hem yıkar, hem yüceltir. Günümüzde sosyal medyayı yoğun kullanan 18-34 yaş aralığı en değerli iletişim odağı olarak kabul ediliyor. Markaların bu yaş grubunun ruhuna dokunacak hikayeler anlatmayı öğrenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca Türk Telekom Grubu Entegre Bağlantı Yönetimi Direktörü Baran Yurdagül’ün moderatörlüğünde “Hikayelerimizin Değişen Oyuncuları” başlıklı panelde Storytelling'in önemi ve hayatımıza dokunan başarılı örnekler incelenirken; teknolojinin bu alandaki etkileri ve sunduğu yeni nesil çözümler de konuşuldu. “Duyuları Ateşlemek: 5 Duyu ve 5 Uzman” konulu panelde ise Avea Dijital Bağlılık Müdürü Cenk Çelebioğlu konuşmacı olarak yeraldı.