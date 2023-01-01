TİM ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan TİM 24. Olağan Genel Kurulu'nda, İhracat Şampiyonları Ödül Töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016’da en çok ihracat gerçekleştiren 10 firmaya ödüllerini verdi. Sektörlerin ihracat liderleri ise ödüllerini genel kurula katılan bakanlardan aldı.