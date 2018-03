TİM İhracat Zirvesi 2016, beklentinin üç katı katılımla sona erdi

İhracat Zirvesi ‘çözüm platformu’ oldu

Türkiye'nin 2023 hedefleri yolunda ihracatın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı himayesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) evsahipliğinde düzenlenen “İhracat Zirvesi 2016” iş dünyasının yoğun katılımı ile sona erdi. Zirveye katılan Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar, ihracat ailesinin 26 sektörde yaşadığı sorunları yüz yüze dinleyerek çözüm sözü verdi.

Başbakan Yıldırım ve bakanlar ihracatçıları dinledi

Her yıl düzenlenecek olan Zirve’nin ilk gününe, Başbakan Binali Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da katılarak ihracatın aktörlerinden yaşadıkları sorunları dinledi. İhracat Forumu'nda, toplamda 26 sektör temsilcisi üçer dakikalık sürede Başbakan Yıldırım ve bakanlara sorunlarını yüz yüze aktarma şansı buldu. Hükümet temsilcileri, ihracatçılara çözüm önerisi sözü verdi.

İhracatçılara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, daha fazla kalkınmış bir Türkiye istediklerini belirterek, “İstiyoruz ki işadamlarımız daha fazla üretsin, daha fazla ihracat etsin. Bunu başarırsak daha fazla insana aş ve iş temin etme imkanımız olur. Refahımızı daha fazla artırabiliriz. Cari açığı azaltırız, döviz rezervlerini daha çok artırabiliriz. Kısacası Türkiye’nin gücüne güç katarız” dedi. İhracatçıların, işadamlarının ekonominin bel kemiğini oluşturduğunu kaydeden Yıldırım, yeni bir takım çareler ve yöntemler geliştirmek gerektiğini de söyledi: “Ekonomide hedefimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracattır. Bu 4 hususta çok büyük destek vereceğiz ve gayret göstereceğiz. 6 ayda çok şeyler yaptık. Ancak kararlar alınıyor ama uygulamalarla ilgili hala problemler var. Demek ki karar almak yetmiyor takip edeceğiz, uygulamada aksaklıkları gidereceğiz.” İhracatta kaliteye önem vermek gerektiğini dile getiren Yıldırım, “İhracatta katmadeğeri ne kadar yükseltiriz? Buna bakmak lazım. Geleneksel ürünleri de geleceğe taşımak zorundayız. Değişen dünya şartlarına göre kendimizi ayarlamak zorundayız. Birbirinizin müşterisini kapmaya çalışmayın” uyarısında bulundu.

Daha fazla istihdam sağlayan daha düşük işveren payı ödemeli

İhracat ailesi olarak Hükümet’ten taleplerini paylaşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, işçi sayısının artmasının firmalara ilave yükümlülükler getirdiğini vurguladı. Büyükekşi, “Maliye Bakanımız, 'Bundan sonra vergisini düzenli ödeyenlere bir indirim getireceğiz' dedi. Bunun benzerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız’dan talep ediyoruz. Çok personel çalıştıranların teşvik edilmesi gerekiyor. Daha fazla istihdam sağlayan firmalar daha düşük SGK işveren payı ödemeli. 100-250-500 gibi limitler belirlenmesini ve bu limitlerin üzerinde çalışanı olan firmaların 1 puan, 2.5 puan ve 5 puan daha düşük SGK işveren prim indirimi ödemesini öneriyoruz. Böylece daha fazla istihdam kurmanın yolunu açarız. Diğer türlü firmalar 99 çalışana ulaşınca ikinci firmayı kuruyor, yeni eleman almak yerine ikinci vardiyayı kuruyor, fazla mesai yaptırıyor” diye konuştu.

“İşçi ve işveren katkılı Kıdem Tazminatı Fonu kurulsun”

İşçi ile işveren arasında sorunlar oluşturan Kıdem Tazminatı konusunda, işverene yük olmayacak, işçiye de haksızlık yapılmayacak bir uygulama istediklerinin altını çizen Büyükekşi, “İşçi ve işverenin aylık kesinti ödemesi suretiyle Kıdem Tazminatı Fonu kurulmalı. İşçinin işten çıkması veya çıkarılması halinde tazminatının bu fondan ödenmesini sağlayacak düzenlemenin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca işsizlik rakamı yükselirken bizler işçi bulamıyoruz. Çünkü bazı insanlar, ailede biri sigortalı olduğunda yeşil kart hakkının kaybolmaması için kayıtdışında kalmayı tercih ediyorlar. Bu durumu ortadan kaldıracak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Müezzinoğlu: “Alın teri ve akıl terinin hukuku korunacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı sorununa değinerek “Kıdem tazminatında yalnız 'Alın teri çok kutsaldır. Onun her türlü hakkını korumalıyız' dersek, bu bizi bir süre daha götürebilir ama bir süre sonra sıkıntıya sokar. Bu nedenle akıl terinin ve bu anlamdaki girişimin hak ve hukukunu koruyan, ikisini birlikte sağlıklı götürebilen, çatışan değil, birlikte var olan ve güçlü olan bir yapıyı yönetim mantalitemize yerleştirmemiz lazım. Hiçbir işyeri işçisiz olamayacağına göre, hiçbir çalışan ve işçi işyersiz olamayacağına göre, birbirini tamamlayan, bütünleyen ve birlikte hak ve hukuklarını koruyabilen, bize de bu anlamda sağlıklı hakemlik sağlayan bir rolü inşallah önümüzdeki dönemde yerine getirebilmeyi arzu ediyoruz” dedi.

İhracat için 23 STA yürütülüyor

Zirve kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader Arslan'ın yaptığı İhracatta Yeni Pazarlar panelinde konuşan Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, “Dünya ticaretinin yüzde 82'sini serbest ticaret anlaşmaları şekillendiriyor. Bu çerçevede Başta Japonya, Meksika olmak üzere dünyanın önemli pazarları ve ekonomileri ile 23 Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yürütüyoruz" bilgisini verdi.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da Türkiye'nin ihracatının yüzde 9'unu temsil ettiklerini belirterek, “Son 5 yılda 30 milyar liralık yatırım yaptık. 25 binin üzerinde istihdam oluşturduk. Büyük şirketlerimizde üretimin yüzde 60'ı ihraç ediliyor. İhracatta herhangi bir pazara gidip bizzat hissetmeden potansiyeli görmemiz mümkün değil. Tüketicilerin alışkanlıklarını görmek için bizzat evlerine gidiyoruz” dedi.

Şişecam Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet Kırman, “İhracat için iki nokta önemli; hedef pazarın iyi araştırılması, üretilen ürünün nerede satılabileceği ve şirketin ürün kabiliyetinin bilinmesi. Kalıcı olabilmek için tüketici tercihlerine yönelik yapılacak her adımın daha sonrasında bu talebi bozup bozmayacağını dikkate almak lazım. Kalıcı olmak için sabır ve çok ciddi çalışma gerektiriyor" diye konuştu.

Meksika Büyükelçisi Martha Elena Federica Barcena Coqui ise “Türkiye için Avrupa Birliği (AB) ne ise Meksika için de ABD odur. ABD'ye her gün 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. ABD'ye yıllık ihracat 385 milyar dolar civarında. Türkiye ile ticaretimiz geçen 12 yıl içinde yüzde 20 büyüdü. Türkiye gibi ülkelerle ticaret çok ilgi çekici hale geldi. Türkiye ile Meksika arasındaki STA için yedi tur görüşme yaptık. Bu STA'yı en kısa zamanda sonuçlandırmak çok önemli” dedi.