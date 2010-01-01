TKBB, 10 yıllık stratejisini açıkladı: Sektör 2025’te yüzde 15 pay istiyor

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, katılım bankacılığının bankacılık sektörünün üzerinde büyüdüğünü belirterek, “Trend iyi ama nereden bakacak olursak olalım yinede toplam aktif büyüklüğü ve kredi büyüklüğü içerisinde yüzde 5’lik bir payı var” dedi. Babacan, sektöre girecek kamu katılım bankalarına pastayı büyütmelerini söylediklerini bildirdi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 14. Genel Kurulu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve finans sektörünün üst düzey temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel kurula katılanlar arasında, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Cüneyt Düzyol, Hazine Müsteşar Yardımcısı Burhanettin Aktaş, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Talat Ulussever de yeraldı. Başbakan Yadımcısı Ali Babacan, konuşmasına dünya ekonomisine ilişkin genel bilgi vererek başladı. Dünya ekonomisinin küresel krizden henüz toparlanamadığını ve dünyada kapsamlı, sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin görülmediğini belirten Babacan, dünya ticaretine bakıldığında artış hızının kriz öncesine göre yarı yarıya düştüğünü söyledi. Gelişmiş ülkelere bakıldığında ABD ve İngiltere’de nispeten güçlü bir büyüme olduğunu ancak Avrupa ve Japanyo’nın hala güçlü bir toparlanmayı yakalayamadığını, büyümenin hem kırılgan hem de zayıf olduğunu aktardı. Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında yapısal reformları gerçekleştiren ülkelerin başarılı, reformları gerçekleştiremeyen ülkelerin ise sıkıntılı olduğunu belirten Babacan, gelişmekte olan ülkelerin gelecekteki büyüme oranlarının geçmişe göre daha düşük olacağını ve buna Çin’in de dahil olduğuna dikkati çekti.



Dünya KOBİ Formu kuruldu

Ali Babacan, G20 dönem başkanlığı süresince tüm dünyayı kapsayan reformların yapılması ve KOBİ’lere özel önem verilmesi gerektiğini söylediklerini anımsatarak, Dünya KOBİ Formu’nun kurulmasını önerdiklerini ve Türkiye’nin kurucu ortaklığıyla kurulmasının kabul gördüğünü aktardı. G20’de önemsedikleri bir diğer konunun da uygulama olduğuna işaret eden Babacan, yapısal reformların aslında bütün hükümetler tarafından iyi bilindiğini ancak uygulamaya geçemediklerini söyledi. Babacan, şöyle konuştu: “Türkiye olarak nasıl yapısal reformları uygulamak için bir takvim belirlediysek, eylem planları açıkladıysak, G20 ülkeleri de reformlarını yazsın ve G20 masasına koysun istedik. Kabul gördü. Biz yapısal reformların gerçekleşmesi için bir takip mekanizması oluşturduk. Karar metnine de hesap verileceğini yazdık. 20 üye bu reformları gerçekleştirilirse OECD ve IMF hesaplamalarına göre tüm dünya ekonomisine 2018 yılı itibarıyla yüzde 2’lik artı bir büyüme kazandıracak.”



Mega Bank kuruluyor

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İslami finansman tekniklerinin dünyada yaygınlaşması için karar aldıklarını dile getirerek ilk defa Şubat ve Nisan’daki G20 Bakanlar Komitesi’nin sonuç bildirgesinde varlık bazlı finansman metotlarına özel vurgu yapıldığını, dolayısıyla ilk defa G20 ülkelerinin tamamının faizsiz finans sistemini bir bakıma desteklemesi, benimsemesi ve daha çok kullanmasıyla alakalı ortak bir karar almasını sağlamış olduklarını ifade etti.

İslam Kalkınma Bankası, Endonezya ve Türkiye olarak geçen ay yaptıkları toplantıda Mega Bank’ın yol haritasını çizdikleri bilgisini veren Babacan, en önemli fonksiyonlarından bir tanesinin likidite yönetimi olacağını, bankaya bir bakıma dünyadaki tüm katılım bankalarının merkez bankası olarak çalışacak bir fonksiyon yüklemek istediklerini belirtti. Türkiye dahil bir çok ülkede merkez bankalarının katılım bankacılığının hassasiyetlerine göre pek iş yapmadığını, merkez bankaları ile ilişkilerde tereddütler oluştuğunu anlatan Babacan, “Mega Bank eğer katılım bankacılığının ruhuna, çalışma prensiplerine uygun bir şekilde kurulursa, güçlü bir sermaye ve güçlü bir likidite yapısıyla kurulursa ki biz ‘ilk baştan Türkiye olarak en az 300 milyon dolar koyarız’ dedik, daha da gerekirse daha da ekleriz. Endonezya, ‘Biz de hazırız’ dedi. Bazı özel kuruluşlardan ‘Biz de yer alabiliriz’ diye öneriler var. Bunun çalışmalarını yoğunlaştırdık” diye konuştu. Babacan, Mega Bank’ın aynı zamanda yatırım bankacılığı pozisyonu üstlenmesini de istediklerini vurguladı.

Ali Babacan, katılım bankacılığının bankacılık sektörünün üzerinde büyüdüğünü belirterek, “Trend iyi ama nereden bakacak olursak olalım yinede toplam aktif büyüklüğü ve kredi büyüklüğü içerisinde yüzde 5’lik bir payı var” dedi. Sektöre girecek kamu katılım bankalarına pastayı büyütmelerini söylediklerini bildiren Babacan, 3 kamu bankasının toplam bankacılık sektöründe 3’te 1’lik bir ağırlığı olduğunu kaydetti. Kira sertifikasıyla yurtdışından yeni finansman kaynaklarına kapıyı açmış olduklarını anlatan Babacan, 6.19 milyar liralık ihracın yüzde 83’ünün yabancı para cinsinden yapıldığı bilgisini verdi.



Ziraat Katılım Bankası, sektöre katkı sağlayacak

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, katılım bankacılığının krizlere dayanıklı, reel ekonomiye yakın, ülke istikrarına katkıda bulunan nitelikleriyle ‘İstanbul Finans Merkezi’ hedefi için İstanbul’un bir Faizsiz Finans Merkezi de olmasının ülke ekonomisine ciddi katkıları olacağını vurguladı.

TKBB Başkanı ve Türkiye Finans Genel Müdürü V. Derya Gürerk, Katılım Bankacılığı’nın 2014 yılındaki artış oranlarının, toplanan fonlarda yüzde 5.7, kullandırılan fonlarda yüzde 3.8, aktifte yüzde 8.5, öz varlıkta ise yüzde 9.5 olduğunu belirtti. Gürerk, şu noktalara değindi: “Ana kalemlerimizin artış hızındaki yavaşlama bir üyemizin özel durumundan kaynaklanmış olup sektörün diğer üyeleriyle sektörün aktifleri yüzde 33 artış göstermiştir. Aynı yılda bankacılık sektörü içindeki payımız ise toplanan fonlarda yüzde 5.5, kullandırılan fonlarda yüzde 6.3, aktifte ise yüzde 5.2 olarak belirlenmiştir. 2015 yılındaki gelişme sektörümüz için umut vericidir. 2015 yılının ilk 4 ayında toplanan fonlarda yüzde 5, kullandırılan fonlarda, yüzde 9, aktifte ise yüzde 8 artış sağlanmıştır. Yeni üyemiz Ziraat Katılım Bankası’nın sektörümüze girmesi sayesinde 2015 yılını daha başarılı geçireceğimize inanıyoruz.” Gürerk, kira sertifikasının katılım bankacılığı için çok önemli enstrüman olduğunu, bugüne kadar toplamda 31 milyar TL tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Gürerk, kira sertifikalarının ikincil piyasada alım satımlarının sağlanması amacıyla Borsa İstanbul ile mutabakata varıldığını gelecek bir yıl içinde bu işlemlerin başlayacağını duyurdu. Gürerk, “Eximbank kaynaklarından Katılım Bankaları’nın da faizsiz esasta yararlanabilmelerini temin için Eximbank’la sürdürülen temaslar sonucunda Eximbank kaynaklarının Katılım Bankaları’nın fon kullandırma kurallarına uygun olarak ihracatçılara kullandırılması konusunda mutabakata varılmış ve bu kaynaklardan yararlanılmaya başlanmıştır” diye konuştu.



TKBB’nin stratejisi hazır

TKBB Başkanı V. Derya Gürerk, konuşmasının son bölümünde Türkiye Katılım Bankacılığı’nın 10 yıllık stratejisini anlattı.

10 yıllık strateji, 5 ana başlık altında,17 strateji, 42 aksiyon planı ve toplamda 84 eylem olarak hayata geçecek.

Strateji Belgesi’ndeki eylemler 5 ana başlık altında toplandı:

1- Sektörel Strateji ve Koordinasyon,

2- Ürün Çeşitliliği ve Gelişimi,

3- Danışma Kurulları,

4- Eğitim, İK ve Sertifikasyon,

5 -Kurumsal İletişim, Algı ve İtibar.