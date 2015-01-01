TOSB Otomotiv Test Merkezi açıldı

Türkiye’nin ilk otomotiv test merkezi TOSB Otomotiv Test Merkezi’nin açılışına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Türkiye’de sanayi sektörünün lokomotifi otomotiv sektörüdür” dedi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki TOSB-Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde, 3 laboratuvardan oluşan ve Türkiye’nin ilk otomotiv test merkezi olma özelliğini taşıyan ‘TOSB Otomotiv Test Merkezi’nin açılış törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu katıldı.

Açılışa ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Prof.Dr. İbrahim Kılıçarslan, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri; İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Vali Yardımcıları; Osman Sarı ve Abdullah Etil, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, TOSB Başkanı Yunus Çiftçi, Kocaeli Alikahya OSB Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, Kocaeli Alikahya OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili S. Hamit Velioğlu, OSBDER ve GOSB Başkanı Vahit Yıldırım, İMES OSB Başkanı Süheyl Erboz, TOSB Başkan Vekili ve TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Gebze Kömürcüler OSB Başkan Yardımcısı Murat Ayhan, TOSB Kurucu Üyesi Ahmet Bayraktar, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Ayhan, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İlçe Belediye Başkanları, sanayiciler ve işadamları katıldı.

Özgün teknoloji ve katmadeğeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine esas teşkil edecek, tasarım doğrulama testlerinin yapılabileceği ve bu alandaki dışa bağımlılığı minimum düzeye indirecek Merkez’de, TOSB Araç ve Aksam Parçaları Dayanım-Ömür-Performans Test Laboratuvarı (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli), OTAM Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Otomotiv Komponent Test Laboratuvarı), ESİM Test Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Elektronik Test ve Ar-Ge Laboratuvarı) yer alıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin otomotiv gibi köklü sektörlerde daha yenilikçi bir üretim yapısına geçmesi ve havacılık, biyoteknoloji, enerji gibi sektörlerde bir ivme yakalaması gerektiğini söyledi. Türkiye'de ekonomik büyümenin temel itici gücünün sanayi sektörü, sanayinin lokomotifinin de otomotiv sektörü olduğunu vurgulayan Özlü, “Dünya araç üretiminde 16. sırada, AB’de ise 6. sırada yer alıyoruz. AB’de otobüs ve hafif ticari araç üretiminde birinci, kamyon üretiminde ise ikinci sıradayız” dedi. Türkiye’nin dünyada önemli otomotiv üretim merkezlerinden biri olmasını sağlayan en önemli unsurun tedarik sanayisinin gelişmişliği olduğuna dikkati çeken Özlü, “Bu sektörde, bir Türk markası geliştirmemiz gerekiyor” derken, bunu yan sanayicilere olan güvenleri dolayısıyla söylediklerini anlattı.

Faruk Özlü, 3 hedefe dikkati çekti, ilki ürün çeşitliliğini daha da arttırmak. Özellikle yüksek katmadeğerli parçalar olan şanzıman ve aktarma organları gibi parçaları da üretmeye başlamak gerektiğini kaydeden Özlü, ikinci hedefin; “Ar-Ge ve tasarım yoluyla katmadeğeri artırmak”, üçüncü hedefin ise “yeni nesil teknolojilere ve özellikle Sanayi 4.0 dönemine en iyi şekilde hazırlanmak” olduğunu aktardı. Açılışını yaptıkları test merkezinin bu 3 hedef için de önem taşıdığını belirten Özlü, firmaların mevcut ürünleri ile ve yeni ürün ve teknolojiler geliştirmeleri için test ve laboratuvar altyapısının büyük önem taşıdığını, bu test merkezinin bu açıdan sektöre büyük güç katacağını ifade etti.

Eşdeğer Parça Uygulaması: Otomotiv yan sanayi için çok önemli olan Eşdeğer Parça Uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatan Özlü, bu uygulamayla yerli üretimi ve sanayicileri desteklediklerini, 2015 Haziran ayında başvuruları almaya başlayan TSE'nin, bugüne kadar motor kaputu, tampon, yağ ve hava filtresi gibi parçalar için 10 ayrı firmaya 65 belge verdiğini, bunlar ve benzeri diğer çalışmalarla yerli ve yenilikçi üretime destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.



“Olumsuz düşünenlere ve gösterenlere inat Türkiye büyük bir geleceğe doğru emin ve kararlı adımlarla yürüyor, her alanda çarklar dönüyor, üretim ve üretime dayalı gelişimler sürüyor” diyen Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Türkiye’nin üretiminin bilgi ekonomisi ve bilgiye dayalı perspektife dönüştürülmesine öncülük edecek ‘Bilişim Vadimiz’ kararlılıkla ve hızla devam ediyor” açıklamasını yaptı.



TOSB Başkanı Yunus Çiftçi, Türkiye’nin en rekabetçi en dinamik ve en çok ihracat yapan otomotiv sektöründe Ar-Ge’nin önemine değinerek, “Kasım 2016 itibarı ile ülkemizde mevcut 300 Ar-Ge merkezinin 79 adedi otomotiv ve yan sanayi ile ilgili. Bunlardan 7 adedi de OSB’mizde faaliyet gösteriyor. Yakın bir gelecekte bu sayı 10’u geçecektir. Bunun için ülkemizdeki pek çok üniversite ile işbirliği protokolleri yaptık. Özellikle öğrencilerin uzun dönem stajlarını TOSB’daki fabrikalarda yaptırıyoruz” dedi. Çiftçi, şimdiye kadar yurtdışına yaptırılan pek çok testin de bu laboratuvarlarda yapılmak sureti ile ciddi miktarda zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağını söyledi. MARKA’nın sağladığı finansal desteğin ötesinde bir katkı sunduğunu kaydeden Çiftci, “Bu destek aynı zamanda bu merkezin inşasına vesile olmuş ve TOSB’un kuruluşunda planlanan bir hedef daha böylece gerçekleşmiştir” dedi. Aynı zamanda global otomotiv müşterilerine de referans teşkil eden bu laboratuvar binası ile TOSB içinde muhtelif mekanlarda faaliyet gösteren tüm ortak laboratuvarları tek çatı altına toplayarak, bir sinerji merkezi oluşturmayı hedeflediklerini açıklayan Çiftçi, bu laboratuvarlarda; otomotiv, demiryolu, savunma, makine, elektrik, elektronik, beyaz eşya, ev aletleri ve daha pek çok sanayiye hizmet verileceğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebzeli sanayicilerle birlikte gerçekleştirdikleri TOSB Bağlantı Kavşağı yatırımının yarı maliyetini karşıladıklarını açıkladı: “Türkiye’ye örnek olan projelerimizin bazılarını sanayicilerimizle yapıyoruz. Biz üretenin, sanayicimizin ve vatandaşımızın hizmetindeyiz. Yeşil bir çevrenin içerisinde çalışmaya devam etmeli, bu amaçla birlikte TOSB’la bu bölgeye fidan dikimi gerçekleştirelim.” Karaosmanoğlu, merkezin Gebze ve Kocaeli için önemli bir değer olduğunu da söyledi.