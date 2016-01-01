TOSYÖV, Çorlu’da KOBİ’lere ve girişimcilere finans olanaklarını anlattı

TOSYÖV, KOSGEB, KGF A.Ş., Çorlu TSO işbirliği, Denizbank, Hacettepe Teknokent ve KobiEfor çözüm ortaklığında düzenlenen “KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantı, Tekirdağ-Çorlu’da, iş insanları, girişimciler, KOBİ’ler, yatırımcıları ve bankacıları buluşturdu.