TOSYÖV'den Yeni Bakanlara Ziyaret

T.C. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş TOSYÖV Yönetim Kurulu ile makamında biraraya geldi

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Başkan Yardımcısı Osman Deveci, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akça ve Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, T.C. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret ederek, “hayırlı olsun” temennisini ilettiler.

TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez; T.C. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a TOSYÖV’ ün faaliyetleri hakkında bilgi vererek yürütülen projeleri anlattı. Başkan Sönmez; 27-28 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da “Girişimci Ekosistemi” ana teması ile gerçekleştirilecek XII. KOBİ Zirvesi programı ve içeriği konusunda açıklama yaparak Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u KOBİ Zirvesi’ne davet etti.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, ziyaretten ve ‘önemli’ olarak nitelendirdiği KOBİ Zirvesi’ne davet edilmekten onur duyduğunu ifade ederek Zirve’ye katılacağını belirtti. Kurtulmuş, ülkenin kalkınma ve büyümesinde üretimin ve reel ekonominin belirleyici olduğuna dikkat çekerek KOBİ’lerin ve girişimciliğin gelişip güçlenmesini sağlayacak çalışmaların çok değerli olduğunu anlattı. Bu tür organizasyonların büyük bir gayret ve emekle ortaya çıktığını kaydeden Kurtulmuş, Zirve’de kamuoyu ile paylaşılacak sonuçların Türkiye’ye verilecek önemli bir mesaj olduğunun altını çizdi.

Marmara Grubu Vakfı ile TOSYÖV Başkanı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’la görüştü

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Marmara Grubu Vakfı Heyeti ve TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez’i , İstanbul Ortaköy’de bulunan makamında kabul etti.

19. Avrasya Ekonomi Zirvesi çalışmaları çerçevesinde, Dr. Akkan Suver, Ertuğrul Kumcuoğlu, Cafer Okray, MüjganSuver, Lale Aytanç Nalbant ve Yalçın Sönmez’den oluşan Marmara Grubu Vakfı Heyeti, Bakan Bozkır’a 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi hakkında bilgi sundu ve açılışa davet etti.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Bakan Volkan Bozkır’a “hayırlı olsun” temennisinde bulunarak TOSYÖV’ün KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Sönmez, bir sivil toplum kuruluşu olarak TOSYÖV’ün Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecini çok önemsediğini ve bu konudaki çalışmalara özel önem verdiğini vurguladı. Sönmez, TOSYÖV’ün birçok ulusal ve uluslararası nitelikte işbirliklerine dayalı AB projesi yürüttüğünü anlattı.

Bakan Volkan Bozkır, AB sürecindeki güncel gelişmeleri paylaşarak, bu süreçteki gelişmelerde sivil toplum kuruluşlarının katkısının ve işbirliğinin öneminin altını çizdi. TOSYÖV’ün çalışmalarını yakından takip ve takdir ettiğini belirten Bozkır, özellikle kamuoyunun AB süreciyle ilgili bilgilendirilmesinin önemine değinerek, TOSYÖV’ün Anadolu’da yapacağı etkinliklere katılmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

TOSYÖV’den Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na ziyaret

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez liderliğinde TOSYÖV Başkan Yardımcıları; Ş. Nezih Kuleyin ve İhsan Beşer, TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akça ve TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi S. Hamit Velioğlu’ndan oluşan TOSYÖV Heyeti, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu’nu makamında ziyaret ederek “hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

Toplantıda TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV’ün faaliyetleri, etkinlikleri ve projeleri hakkında Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu’na bilgi verdi. “TOSYÖV’ün kurulduğu 1989’-dan bu yana sürdürdüğü KOBİ ve girişimcilere yönelik faaliyetleri ve çalışmaları; 64. Hükümet Kabinesi döneminde de sizlerin destekleri ve işbirliğiyle sürdüreceğiz” diyen Sönmez, KOBİ’ler ve girişimciler adına birlikte yapacakları çalışmaların ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını dile getirdi. Sönmez, “Etkinliklerimizin sizlerin destekleriyle birlikte daha da artacağını bilmek bizleri mutlu etmektedir. TOSYÖV’un Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizi tebrik ediyor, hayırlı ve başarılı hizmetlerinizin devamını diliyoruz” diye konuştu.

Sönmez, TOSYÖV tarafından, İstanbul’da, 27-28 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek XII. KOBİ Zirvesi programı hakkında da bilgi verdi ve Bakan Eroğlu’nu zirveye davet etti. Bakan Eroğlu da KOBİ Zirvesi’ne katılacağını ve destek vereceğini söyledi.

TOSYÖV ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında yapılan işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Prof.Dr. Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak TOSYÖV ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve ortak yeni çalışmalara imza atarak işbirliklerini daha da güçlendireceklerini ifade etti.

TOSYÖV Yönetimi, Komisyon Başkanları ile buluştu

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Başkan Yardımcısı Osman Deveci, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akça ve Kayseri Milletvekili, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Sami Dedeoğlu; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’yı makamlarında ziyaret etti.

TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV’ü yakından tanıyan Komisyon Başkanları’na faaliyetler ve yürütülen güncel projeler hakkında bilgi verdi. Yalçın Sönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’yı 27-28 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da “Girişimci Ekosistemi” ana teması ile gerçekleştirilecek XII. KOBİ Zirve’sinin program içeriği hakkında bilgilendirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, TOSYÖV’ün KOBİ’ler ve girişimciler için önemli bir ‘Sivil Toplum Kuruluşu’ olduğunu; çalışma ve projelerini yakından takip ettiğini belirterek bundan sonra da TOSYÖV’ün yanında olacaklarını belirtti. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya da TOSYÖV’ün reel sektör için önemi yadsınamaz bir STK olduğunu ve tüm çalışmalarına katkı sağlamaktan onur duyacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu TOSYÖV Yönetimi’ni makamında kabul etti

TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez liderliğindeki TOSYÖV Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ederek, “hayırlı olsun” temennisinde bulundu. TOSYÖV Heyeti’nde TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez’in yanısıra TOSYÖV Başkan Yardımcıları; Ş. Nezih Kuleyin ve İhsan Beşer, TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akça ve TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi S. Hamit Velioğlu yeraldı.

Toplantıda TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, KOBİ’lerin ve girişimcilerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonominin temel dinamiği ve lokomotifi olduğunu belirterek, ekonomiye sağladıkları katmadeğer ve istihdam olanaklarıyla sosyal yaşamda da önemli bir rol üstlendiklerini söyledi. “TOSYÖV’ün kurulduğu 1989’dan bu yana sürdürdüğü KOBİ ve girişimcilere yönelik faaliyetleri ve çalışmaları; 64. Hükümet Kabinesi döneminde de sizlerin destekleri ve işbirliğiyle sürdüreceğiz” diyen Sönmez, şunları ifade etti: “KOBİ’ler ve girişimciler adına birlikte yapacağımız çalışmaların ülke ekonomimize büyük katkılar sağlayacağı aşikardır. Etkinliklerimizin sizlerin destekleriyle birlikte daha da artacağını bilmek bizleri mutlu etmektedir.” Sönmez, TOSYÖV’ün Yönetim Kurulu ve şahsı adına Bakan Soylu’yu tebrik ederek, hayırlı ve başarılı hizmetler gerçekleştirmeleri temennisinde bulundu.

Toplantıda TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV’ün faaliyetleri, etkinlikleri ve projeleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’ya bilgi verdi. TOSYÖV tarafından, 27-28 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek XII. KOBİ Zirvesi programından sözeden Yalçın Sönmez, Bakan Süleyman Soylu’yu Zirve’ye davet etti. Bakan Süleyman Soylu, KOBİ Zirvesi’ne katılacağını ve etkinliğe destek vereceğini belirtti.

Görüşmede TOSYÖV ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılabilecek işbirliği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak TOSYÖV ile yakın işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyacaklarını ve Vakıf ile işbirliğinde ortak çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi. Bakan Süleyman Soylu, TOSYÖV ile yapılacak işbirliği doğrultusunda yürütülecek çalışmalar için İŞKUR Genel Müdürlüğü’nü görevlendirdi.

TOSYÖV Yönetimi, KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli ile görüştü

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez ve Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli’yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılarının devamını diledi.

Toplantıda Kredi Garanti Fonu'nun kurucu ortaklarından olan TOSYÖV’ün faaliyetleri hakkında İsmet Gergerli'ye bilgi verildi. Ziyarette TOSYÖV ve KGF arasında önümüzdeki dönemde birlikte yapılacak ortak çalışmalar ve projeler görüşüldü. Toplantıda KGF A.Ş.’nin tanınmasında TOSYÖV’ün verdiği destekler ve kamuoyu tarafından bilinmesinin önemine değinildi. Görüşmede KGF A.Ş’nin, TOSYÖV’ün çalışmalarında daha fazla yeralması ve sürdürülen işbirliğinin artırılması için yeni ortak projeler geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.