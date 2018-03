TOSYÖV, Gaziantep’te KOBİ’lere ve girişimcilere destekler ve finansal olanaklarını anlattı

“Teşvik Bakanlığı kurulmalı”

Gaziantepli KOBİ’lere ve girişimcilere, TOSYÖV, KOSGEB, KGF, GTO işbirliğinde, DenizBank, Hacettepe Teknokent, KobiEfor Dergisi ve LOGO Yazılım çözüm ortaklığında, “KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” anlatıldı.

TOSYÖV’ün (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) Türkiye’nin her bölgesinde ve her sektöründeki KOBİ’lerin sorunlarına çözüm bulmak, yol göstermek ve kalıcı rekabet gücünü arttırarak ülke potansiyelini harekete geçirmek amacı ile hayata geçirdiği “KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantılar dizisinin yeni durağı Gaziantep oldu. TOSYÖV, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), KGF (Kredi Garanti Fonu A.Ş.) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) işbirliği, DenizBank, Hacettepe Teknokent, KobiEfor Dergisi ve LOGO Yazılım çözüm ortaklığında, “KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantı, GTO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.



“KOBİ’lerin önündeki engelleri kaldırmak zorundayız”

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOSYÖV Gaziantep Destekleme Derneği Başkanı ve aynı zamanda TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Necati Binici, “Birçok kurumun KOBİ’ler ile ilgili söylediklerini biliyoruz, ben de bir KOBİ’yim, KOBİ’lerin ne şartlarda faaliyet gösterdiklerini çok iyi biliyoruz” dedi. Türkiye ekonomisinin yüzde 98’inin KOBİ’lerden oluştuğunu belirten Binici, şunları söyledi: “Ancak yüzde 2’nin aldığı payı düşünürseniz ortada bir dengesizlik var. KOBİ’ler için destekler mevcut. Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, AB, TÜBİTAK’ın inanılmaz destekleri bulunmakta, bütçede var ama nasıl alacağız? KOBİ’lerimiz bunları nasıl kullanacak? KOBİ’lerin önündeki engelleri kaldırmak zorundayız. Hangi KOBİ, başvuracağı evrakı hazırlayacak bir donanıma sahip? KOBİ’lerin bu evrakları eksiksiz hazırlayacak eleman yetersizliği bulunmakta bunlara çözüm bulunması gerekiyor.”



DenizBank her zaman KOBİ’lerin yanında

“DenizBank olarak her zaman KOBİ’lerimizin yanındayız” diyen DenizBank KOBİ Bankacılığı Satış ve Performans Yönetimi Grup Müdürü Tayfur Geler, KGF’nin KOBİ’lere çok büyük desteği olduğunu söyledi. Geler, DenizBank olarak KGF destek hattı kurduklarını ve bu konuda KOBİ’leri bilgilendirdiklerini anlattı: “1.6 milyon müşterimizle sektöre destek veriyoruz. KOBİ’lerimize olan desteğimizi hiç bir zaman kesmedik. En fazla müşteriye ulaşan, KOBİ’ye destek veren 3. banka olduk.”

Tayfun Geler aynı zamanda bir ilke imza attıklarını belirterek, “2017 yılı içinde Denizbank olarak Nefes kredisi, KOSGEB kredisi ve KGF kredileriyle yaklaşık 70 bin müşteriye 14 milyar TL kaynak aktardık. Bu kaynağın da yüzde 75’ini KOBİ'lerimize kullandırdık. DenizBank’ın amacı; KOBİ’lere destek vermek. KGF destekleriyle ekonomimiz yüzde 5 büyüdü, sanayi üretimi yüzde 6.7 artı, geçen sene 250 bin net istihdam artışı sağlandı. Nefes Projesi’ne imza attık. Bu projenin yenilenmesi gündemde. Bu projede tekrar yer almayı istiyoruz. KOBİ’lerimize destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız KOBİ’lerimizin sorunlarını çözmek. KOBİ’lerin yanındayız. KOBİ’lerin hizmetindeyiz” diye konuştu.



KOBİ’lerin stratejik sorunlarına çözüm üreten kuruluş; TOSYÖV

TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, konuşmasına Nazım Hikmet’in Karayılan adlı şiirinden “Antepliler kahraman olur, Antepliler yiğit kişilerdir” alıntısıyla başladı ve salondan büyük alkış aldı. “Bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, Gaziantep’te yakılan meşale önemlidir” diyen Kuleyin, şunları ifade etti: “TOSYÖV ülkemizde girişimciliği geliştirmek, KOBİ kavramını oluşturmak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. TOSYÖV olarak girişimciliği geliştirmek için yola çıktık, çıktığımız bu yolda KOSGEB yoktu, yapılan çalışmaların sonunda KOSGEB kuruldu.”

KOSGEB’in kurulmasının KOBİ’lerin sorunlarına önemli bir çözüm olsa da KOBİ’lerin finans sıkıntısının önemine değindi: “TOSYÖV önderlik yapmış ve KOBİ’lerin maddi olmayan kaynaklarla ya da bankaların ipotek olarak kabul etmedikleri kaynaklarla kredi almaları için bir yöntem geliştirme gerekliliğinin ortaya çıkmasıyla Kredi Garanti Fonu’nun kurulması çalışmaları başlamıştır. KGF’nin kurulmasında da TOSYÖV olarak rol aldık. Bugün ülkemizin dar boğazda bulunduğu bu süreçte KGF’nin ne kadar önemli bir rol üstlendiğini, KOSGEB’in KOBİ’leri nasıl geliştirdiğini hepimiz biliyoruz.”

Hızlı bir şekilde dönüşüm geçiren dünyada, Almanlar’ın Sanayi 4.0, Japonlar’ın Toplum 5.0 dediği, özellikle bilişim toplumunun ortaya çıkarttığı dönüşümün endüstri ve sanayiye yansımasının ortaya çıkan yeni bir durum olduğunu açıklayan Nezih Kuleyin, “Biz TOSYÖV olarak KOBİ’lerin stratejik sorunlarına çözüm üreten kuruluş olduk, bugünlerde vizyonumuzu değiştirdik; KOBİ’lerin bilimsel ve teknolojik dönüşümünü sağlamaya çalışıyoruz. Her yıl çeşitli şehirlerde, merkezlerde toplantılar ve KOBİ Zirvesi yapıyoruz. Endüstrileşen toplumların tamamı, sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıyor. Yüksek teknolojiye KOBİ’lerin erişmesini sağlamalıyız.

25 Nisan 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 14. KOBİ Zirvesi’nin ana teması; Toplum 5.0 ‘Süper Akıllı Toplumlar.’ Teknolojiyi endüstri ve sanayide kullanan süper akıllı bir toplum haline geleceğiz, hedefimiz bu olmalı. Biz gönüllü kuruluşların gücünü, rüzgarını arkamıza alamazsak bu yüksek teknolojiye ulaşacak toplumsal dönüşümü sağlamamız mümkün değildir. TOSYÖV’ü yanına alan şehirler çok daha hızlı büyüyebilirler. Bunun örnekleri Afyon’da, Bursa’da başka şehirlerde görülebilir. Afyonkarahisar’da düzenlenen Afyon KOBİ Zirveleri’nde ele alınan konulardan ilde havaalanı ile tıbbi ve ıtri bitkiler merkezinin kurulması, spor turizmi gibi projeler hayata geçirildi. TOSYÖV’ü yanına alan iller başarıyı yakalayabiliyor.

Gaziantep’in yemek sektöründen elde ettiği gelir, sanayi sektöründen elde ettiği gelirden çok mu küçük? Bütün dünyanın yemek merkezi olabilecek veya bütün dünyaya yeni tatlar sunacak bir Gaziantep’in elde edeceği gelir küçümsenebilir mi? ‘Dünyada nasıl yer alabiliriz?’ Bu, yeniden ele alınmalı ve yerel kuruluşlara düşen görev, Türkiye’nin yüksek nitelikli, yüksek teknoloji ürünlerini artırmak ve Türkiye’nin zenginlikleriyle daha yüksek gelir elde etmek olmalıdır.”



Hıdıroğlu: “Teşvik Bakanlığı kurulmalı”

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Şevket Beyhan Hıdıroğlu, konuşmasına, “Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Gaziantep’i hesaba katmayan hiçbir ekonomik programın başarı şansı olamaz’ dedi. Bizi onure ettikleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” sözleriyle başladı. Hıdıroğlu, Gaziantep’in özel ürünleri; baklava, kebap ve fıstık ile özel yemekleri bulunduğunu belirtti: “Ama tabii her şey bundan ibaret değil.” Gaziantep Milletvekili-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü A. Nejat Koçer’in Sanayi Odası Başkanı iken Gaziantep için başlattığı ‘Ar-Ge ve İnovasyon’ alanında teşvik ve destek masasının oluşturulmasından dolayı teşekkür eden Hıdıroğlu, “Bizler de onların devamı olarak Gaziantep’e ne yapabiliriz, neleri konuşabiliriz, işadamımıza sanayicimize neler verebiliriz” diye konuştuklarını anlattı.

GTO’da destek ve teşvikler konusunda birçok çalışmayı başarı ile devam ettirdiklerini belirten Hıdıroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Teşvik Bakanlığı kurulmasına ilişkin öneride bulunduklarını kaydetti: “Teşvik Bakanlığı’nın kurulması çok önemli. Yenilik ve teknoloji çağına gelindi. Kaynakların verimli ve değerli kullanılması şart. Yeni bir devrime giriyoruz. Örneğin; Amerika’da insansız kumaş üreten bir işyeri mevcut. Devletten alınan destek kaynaklarının doğru kullanılması gerekiyor.”



Yeni Nefes Kredisi müjdesi

Gaziantep Milletvekili-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü A. Nejat Koçer, KGF’nin artık yaşamımızın bir parçası olduğunu söyledi: “Geçen yıl Plan Bütçe Komisyonu’nda alınan kararla KGF’nin, Hazine desteğinin artırılmasının hemen akabinde Hükümetimiz’in yaptığı girişimler ve ondan sonraki süreçte, bu konu; 2017 yılının başından itibaren çok büyük bir gelişme gösterdi. Sıkıntılı olduğumuz bir dönemde Türkiye’ye can kattı. Bu sistem devam ediyor. 2018 yılında da bu süreç devam edecek. Gaziantep’in kredi garanti fonuna ulaşmasında bize çok destek verdiler. İnşallah bu dönemde de bu destekleri KGF’den bekliyoruz.”

KGF ile ilgili büyüme tartışmalarını gereksiz bulduğunu belirten Koçer, “Bu yeni nesil kefalet sistemi artık oturdu. Artık bundan sonra Türkiye’de firmalarımızı kredilendirme noktasında çok hızlı bir süreç yaşanacak. Burada altyapı önemli. Bu altyapı KGF’de kurulmuş durumda. Bu anlamda KGF çok başarılı hizmetler sunuyor Türkiye’ye” dedi.

Nejat Koçer, toplantıda KOBİ’lere müjde de verdi: “Yeni Nefes Kredisi, 15 güne kadar gündeme geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı tüm oda ve borsalarımızın koyduğu kaynaklarla TOBB’un koyduğu kaynaklar bir havuzda birleşiyor ve Türkiye’nin her yerine nefes kredisi olarak ulaşıyor. Bunu ulaştıran bankalara ve odalarımıza bu konuda teşekkür ediyoruz. Son 2 yıl içerisinde çok önemli desteklere Meclis olarak imza attık. KOBİ’lere, üretime, istihdama yönelik o kadar çok destek çıkıyor ki bunların birçoğundan yerel işletmelerimizin haberi yok. Bu anlamda GTO ve KOSGEB’e önemli görevler düşüyor. Bu yeni çıkan kararların yerel işletmelere anlatılması gerçekten önemli.”

İddialı konuştuğunu da ifade eden Koçer; “Hem kaliteli kanun yapma noktasında hem de sahadan gelen işletmelerimizden, esnafımızdan, ticaret erbabımızdan ya da vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirme noktasında gerçekten büyük bir başarı var. Yaptığımız birçok Torba Yasa çalışmasında, birçok borçların yeniden yapılandırılması ya da vergi kanunlarının düzenlenmesi noktasında yapılan çalışmalarda Maliye Bakanı Naci Ağbal’a neyi götürdüysek kabul ettirdik. Sahadan gelen her şeyi orda çalışıyoruz bu da başarı getiriyor. Vatandaşlarımızın lehinde çıkan kanunların duyurulması da çok önemli” açıklamasını yaptı.

Koçer; şu teklifi yaptı: “KOBİ Zirvesi’nin Gaziantep’te yapılmasını teklif ediyorum. Gaziantep olarak ihracatta Türkiye’de 5. sırada, markalaşmada 6. sırada, endüstriyel tasarımda 8. sırada, en fazla ülkeye ihracat yapan şehirler arasında 5. sırada olan bir şehiriz. KOBİ’lerimiz ve girişimcilerimiz çok fazla. Odalarımız bu konuda çok aktif. Bu tür zirvelere bizde en iyi şekilde ev sahipliği yaparız. Gaziantep gerçekten proje üretmede ve kurumsallaşmada birçok Anadolu şehrinin önünde yer alıyor. Yeterli mi? Hayır değil. Bu yolcuğun daha hızlı ve verimli olmasını istiyorum ve bu konuda bize düşen ne varsa yanınızdayız.”



KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları Paneli

Açılış konuşmalarının ardından “KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu panele geçildi. Oturum Başkanlığı’nı TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi, 20. Dönem Denizli Milletvekili ve Dünya Gazetesi Yazarı Hilmi Develi’nin yaptığı panelde DenizBank A.Ş. Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman, LOGO Yazılım İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, KGF A.Ş. Gaziantep Şube Müdürü Aysu Özkeçeci, TÜBİTAK TEYDEB Bil. Prog Başuzmanı Ayşe Filibelioğlu, KOSGEB Gaziantep Müdürü Sadık Gözek, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Zeynep Sezen KOBİ’lere verilen destek ve teşvikleri katılımcılarla paylaştı.