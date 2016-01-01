TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Genel Kurul Toplantısı: Girişimcinin gücü; TOSYÖV

Ankara’da düzenlenen TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçildi. Toplantı sonrası TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, yeni başkan Nezih Kuleyin’e görev teslimini gerçekleştirdi.