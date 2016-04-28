TOSYÖV, XII. KOBİ Zirvesi çalışmaları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık; TSE Başkanı: Sebahattin Korkmaz; KOSGEB Başkanı: Recep Biçer.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık:
TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ı makamında ziyaret etti. Toplantıya, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Başkan Yardımcıları; Ş. Nezih Kuleyin ve İhsan Beşer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Akça, Turan Özfurat, M. Akif Temelli, Denetim Kurulu Üyeleri; Hilmi Develi ve Nasuh Ekinci, Mütevelli Heyet Üyesi Halil Bacakoğlu’ndan oluşan TOSYÖV Heyeti ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof.Dr. Cevahir Uzkurt, KOSGEB Başkanı Recep Biçer ve Bakan Danışmanları katıldı.
TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a KOBİ Zirvesi anısına İznik çinisi takdim etti ve TOSYÖV’ün faaliyetlerini, çalışmalarını ve projelerini anlattı. Başkan Sönmez; 27-28 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da “Girişimci Ekosistemi” ana teması ile gerçekleştirilecek XII. KOBİ Zirve programı ve içeriği konusunda bilgi vererek, Bakan Fikri Işık’ı Zirve’ye davet etti. Toplantıda ayrıca TOSYÖV Heyeti Üyeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın KOBİ’lere, girişimcilere ve sanayicilere sağladığı destek ve teşvik uygulamalarının daha da geliştirilmesine ilişkin önerilerini ve dileklerini Bakan Işık ile paylaştı.
Bakan Fikri Işık, TOSYÖV Heyeti’nin ziyaretinden ve önemli olarak nitelendirdiği KOBİ Zirvesi’ne davet edilmekten ve yakın işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KOBİ Zirveleri’ni desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Fikri Işık, XII. KOBİ Zirvesi’ne katılacaklarını ve katkı sağlayacaklarını ifade etti. KOBİ Zirveleri’nin önemine değinen Bakan Işık, bu tür organizasyonların büyük emekle ve özveri ile ortaya çıktığını söyledi.
KOBİ Zirveleri’nin Türkiye’nin kalkınmasına ve büyümesine ‘Zirve Sonuç Bildirgeleri’ ile sağladığı katkıları ve çizdikleri yol haritalarını çok önemsediklerini vurgulayan Bakan Işık, XII. KOBİ Zirvesi’nin de etkili ve verimli gerçekleşmesine tüm kurumlarıyla birlikte Bakanlık olarak gerekli desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı.
Bakan Fikri Işık, Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik ve sanayinin yeniden yapılandırılması, yüksek katmadeğer üretimi, Sanayi Strateji Belgesi’ndeki Türkiye’nin Afro-Avrasya’nın orta yüksek ve ileri teknoloji üretim merkezi olma hedefi doğrultusunda geliştirilen proje ve çalışmalarla ilgili bilgileri TOSYÖV Heyeti ile paylaştı.
TSE Başkanı: Sebahattin Korkmaz:
Toplantıya TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ş. Nezih Kuleyin ve TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Temelli, TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Başkanı Sebahittin Korkmaz’ı makamında ziyaret etti. Toplantıda TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nezih Kuleyin, TOSYÖV’ün faaliyetlerini, etkinliklerini ve projelerini anlattı.
Nezih Kuleyin, 27-28 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek XII. KOBİ Zirvesi programı hakkında bilgi vererek, TSE Başkanı Korkmaz’ı Zirve’ye davet etti. Korkmaz, Zirve’yi destekleyeceklerini söyledi.
KOSGEB Başkanı: Recep Biçer:
TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ş. Nezih Kuleyin, TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Temelli, KOSGEB Başkanı Recep Biçer’i makamında ziyaret etti. Görüşmede TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nezih Kuleyin, TOSYÖV’ün faaliyetleri, etkinlikleri ve projelerini anlattı.
Nezih Kuleyin, 27-28 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan XII. KOBİ Zirvesi Programı’nı, KOSGEB Başkan Recep Biçer’e sunarak Zirve’ye davet etti. Biçer, Zirve’ye destek vereceklerini belirtti.