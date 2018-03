TTGV: Dr. T. Fikret Yücel Ödülleri Açıklandı

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Dr. T. Fikret Yücel Ödül Programı’yla ‘Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetim DNA’sını güçlendiren özgün ve seçkin çalışmalar ödüllendirildi. Birincilik Ödülü’nü “liderlervadisi.com” adlı çalışmasıyla Metin Uçucu kazandı.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Dr. T. Fikret Yücel Ödül Programı’yla inovasyon yönetimine katkı sağlayan çalışmalar ödüllendirildi. “Ar-Ge Yönetimi”, “Yenileşim Yönetimi”, “Teknoloji Yönetimi” ve “Teknolojinin Ticarileştirilmesi” süreçlerinin, ilgili politikalarının geliştirilmesi veya iyileştirilmesi alanlarında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmaları kabul eden Dr. T. Fikret Yücel Ödül Programı, bu yıla yönelik olarak davet usulü aldığı başvurularda 10 çalışmayı finalist olarak belirledi.



“liderlervadisi.com” çalışmasıyla Metin Uçucu birinci:

2015 Yılı Değerlendirme Kurulu Üyeliğini Vispera Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin CEO’su ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Aytül Erçil, Eczacıbaşı İnovasyon Merkezi Danışmanı ve Teknopark İstanbul Baş Danışmanı Doç.Dr. Cemil Arıkan, Koç Üniversitesi Ar-Ge Danışmanı ve Kuluçka Merkezi Yönetici Direktörü Enis Erkel, Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TÜSİAD Dijital Ekonomi Yuvarlak Masa Başkanı Esin Güral Argat, Yeditepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Uğur Çilingiroğlu’nun yaptığı ödül programının kazananı inovasyon dünyasında iletişim olanaklarını zenginleştirmek ve işbirliğini sağlamak üzere tasarlanmış ‘liderlervadisi.com’ çalışmasıyla İNOVASİST Şirketi Kurucu Ortağı ve CEO’su Metin Uçucu oldu. ‘liderlervadisi.com’ platformu, Dr. T. Fikret Yücel Ödül Heykelciği ve 15 bin TL tutarında nakdi ödül aldı.



Jüri Özel Ödülü 2 çalışmaya:

“Ulusal Nanoteknoloji Girişimi” çalışmasıyla Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Program Direktörü Dr. Umut Ekmekçi ve “Ege Bölgesinin Ar-Ge ve İnovasyon Potansiyelinin Tespit Edilmesi” çalışmasıyla Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi Yürütücüsü & EBIC-Ege Müdürü Doç.Dr. Serdal Temel Jüri Özel Ödülü aldı.



Diğer finalist çalışmalar

- Türk otomotiv sektöründeki yabancı yatırımların yurtiçi firmalara ve teknoloji yayılımlarına etkisinin ölçüldüğü “Uluslararası Kitap-Multinational Companies, Knowledge and Technology Transfer Turkey's Automotive Industry in Focus” çalışmasıyla Selçuk Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr Alper Sönmez’e,

- Turkcell bünyesindeki çalışanların yenilikçi fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlayarak geleceğe yönelik yeni iş alanlarının tanımlanmasına temel çıktı sağlayan ağ tabanlı merkezi bir araç olarak tasarlanan “Turkcell İnovasyon Süreci” çalışmasıyla Turkcell Teknoloji Ar-Ge A.Ş.’den Uzman Araştırma Yöneticisi Aylin Yorulmaz’a,

- “Ar-Ge Merkezleri için Adam Saat Programı” çalışmasıyla HEATTEK Elektronik Yazılım firması Kurumsal Kaynak Planlama ve Yazılım Müdürü Özcan Ayyıldız’a,

- Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okuyan gençler tarafından hayata geçirilen, insanların her kategoriden aradıkları soruların cevabını bulabileceği, güncel sorunlar, popüler konular üzerine 15 saniyelik mikro-videolar aracılığıyla içerik üretilebilen bir sosyal medya platformu olarak geliştirilen “SCORP” çalışmasıyla SCORP Kurucu Ortağı ve CEO’su Sercan Işık ve İzzet Zakuto’ya,

- “Türk KOBİ’lerinde Üniversite-Sanayi İşbirliği; U-Şekil İlişkisinin Araştırılması” çalışmasıyla Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Tranfer Ofisi Yürütücüsü & EBIC - Ege Müdürü Doç.Dr. Serdal Temel’e,

- “HAVELSAN Yeni Fikirlerin Projeye Dönüşüm Süreci” çalışmasıyla HAVELSAN Teknoloji ve İnovasyon Müdürü Tolga Erol’a,

- “Ar-Ge Şirketleri için Prototip Üründen Katma Değerli Ticari Ürüne-Özgün Bir Ticarileştirme Modeli” çalışmasıyla Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Ar-Ge Koordinatörü Dr. Zafer Gemici’ye,

plaketleri, TTGV Yönetim Kurulu Üyeleri Suat Baysan ve Değerhan Usluel tarafından takdim edildi.