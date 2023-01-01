Turizm sektörüne destek paketi ve çağrı; “Türkiye evinizdir”!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, güç günler yaşayan ‘Turizm Sektörü 2016 Yılı Eylem ve Destek Planı’nı açıkladı.

Dünyanın en fazla turist çeken altıncı ülkesi olan ve 40 milyon turist çekebilen Türkiye turizm sektörü, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan sıkıntılı dönemi Hükümet destekleriyle aşmaya çalışacak. Sektöre verilecek destekler şunlar olacak:

Hibe destek: Tüm ülkelerden turist getiren A Grubu seyahat acentasına uçuş başı destek vereceğiz. 1 Nisan-31 Mayıs arasında tüm ülkelerden turist getiren A Grubu seyahat acentasına uçuş başı 6 bin dolar destek sağlanacak. Destek verilecek havalimanları Alanya Gazipaşa, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya ve Zafer Havalimanları.

Kredi garantisi: Türkiye'ye turist getiren A Grubu seyahat acentalarına Kredi Garanti Fonu teminatı ile kredi kullanma imkanı tanınacak. Bu destekten yararlanan firmalar için turist getirecek ülke 13'ten 26'ya çıkarıldı. En az 400 bin turist getiren seyahat acentalarına 100 bin TL'ye kadar kredi kullanma hakkı sağlanıyor.

Kredilerde yeniden yapılandırma: İhtiyaç durumunda düzenleme ve denetleme kurulu tarafından kurul kararı alınması olacaktır. Kredilerin geri dönüşünde sorun olursa yeniden yapılandırılmaya gidilecektir.

Deniz turizmi tesisleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylı deniz turizmi tesislerini Ekonomi Bakanlığı destekleyecek. Yat limanları, rıhtım iskeleler için yasal düzenleme daha işler hale getirildi, bunlar da konaklama tesisleri gibi yararlanacaklar.

İhracatçı sayılacaklar: Konaklama ile deniz turizmi tesislerinden bir önceki yıl 750 bin dolar döviz getirenler ihracatçı sayılacaklar. 1 milyon dolar şartı 750 bin dolara indirildi. Ayrıca deniz turizmi tesisleri de yararlanacak, yurtdışı fuarlara katılım desteğinden de istifade edecek.

Çevre giderlerine sübvansiyon: Çevreye duyarlı tesislere su, atık su, katı atık bedelleri en düşük tarifeden uygulanacak, aradaki farkı Hazine karşılayacak. Bakanlık tahsisli konaklama tesislerinden alınan kira bedelleri 2016 yılı ödemeleri ertelenmesi ve 3 eşit taksit şekilde ödenmesi mümkün olacak.

Destek ve erteleme miktarı: Bu destek paketi telafi edilecek tedbirler getirecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı yapısal tedbirler üzerine de çalışıyor.

Bu paket sektöre 255 milyon destek sağlıyor. 288 milyon TL'lik ödemeleri erteliyor ve 3 yıla yayılmış bir şekilde düzenliyor.