Turkcell, Avea, Vodafone yarıştı 4.5G ihalesi yapıldı

4.5G teknolojisi frekans ihalesi Ankara’da üç operatörün katılımıyla gerçekleştirildi. İhalede Turkcell 8, Avea ve Vodafone 5'er paket satın aldı. İhalenin toplam bedeli ise KDV dahil 3 milyar 960 milyon avro oldu.

Telekomünikasyon sektörünün en önemli gelişmelerinden biri kabul edilen 4.5G ihalesi Ankara’da yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Deniz Yanık’ın yönettiği ve 6.5 saat süren ihalede Avea, Turkcell ve Vodafone yarıştı. İhalede 5 frekans bandında 18 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı KDV dahil 3.96 milyar avroya ulaştı. İhalede Turkcell’in tekliflerinin toplamı 1 milyar 623 milyon avro, Avea’nın 954 milyon 678 bin avro ve Vodafone’un 777 milyon 974 bin avro oldu.

İhaleye üç operatör de üst düzeyde katılım gösterdi. Avea adına katılan isimler arasında Türk Telekom CEO’su Rami Aslan ve Türk Telekom Bireysel İş Birimi CEO’su Erkan Akdemir vardı. Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Turkcell’den ise Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Genel Müdür Kaan Terzioğlu ve Turkcell Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz yeraldı.



Her bantta açık arttırma

İhaleyle 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz frekans bantlarında toplam 390.4 MHz’lik frekans kaynağının üç operatör; Turkcell, Vodafone ve Avea’ya satışı gerçekleştirildi.



- 800 MHz’de A1 paketini sözlü teklifte verdiği 390 milyon avroluk rakamla Vodafone kazandı. A2 paketini 380 milyon avro ile Avea aldı. A3 paketi 372.9 milyon avro ile Turkcell’in oldu.

- 900 MHz frekansında da B1 paketi için tek teklifi veren Avea, 216.8 milyon avro ile aldı. B2 paketi kurayla 39.9 milyon avroya Vodafone’a verildi. B3 paketi de 39.9 milyon avroya Turkcell’in oldu.

- 1800 MHz’de C1’i ise açık artırmayla 430 milyon avroya Turkcell kazandı. Aynı frekansta C2 paketi 310 milyon avroya Avea’nın, C3 ise 95.1 milyon avroya Vodafone’un oldu.

- 2100 MHz bandında D paketinde; D1’i 160 milyon avro, D2 paketini de 188 milyon avro, D3 paketini de 35 milyon avroluk teklifle Turkcell almayı başardı.

- 2600 MHz frekansında ise E1 paketi için en yüksek teklifi 384 milyon avro ile Turkcell, E2 paketi için 240 milyon avro ile Vodafone, E3 paketi için 25 milyon avro ile Avea verdi. E4 paketinin satışı yapılmadı. 2600 MHz’de F1, 22 milyon avro teklif veren Avea’nın oldu. F2 paketi 12.9 milyon avroya Vodafone’a, F3 paketi 12.9 milyon avro ile Turkcell’e verildi. F4 paketi ise ihale edilmedi.



4.5G nedir ve ne işe yarayacak?

Türkiye’de şu anda 3G teknolojisi kullanılıyor. 4.5G yani diğer adıyla IMT Advanced, 4G ile 5G arasında bir teknoloji. Türkiye’yi, mobil internet konusunda daha ileri taşıyacak. Mobil şebeke işletmecilerinin frekans genişliğini 183 MHz’ten 573 MHz’e çıkaracak. HD kalitesinde ve daha yüksek hızda video, film, dizi ve TV izlenebilecek. 4G destekli telefonlar, 4.5G'yi kullanabilecekler. 4.5G’nin 1 Nisan 2016’da hizmete girmesi bekleniyor.



Operatörler iddialı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu:“Turkcell olarak uzun zamandır yeni nesil mobil teknolojiler için çalışıyor ve yatırım yapıyorduk. İhale kapsamında kullanım hakkını elde ettiğimiz frekanslar sayesinde de fiber performansını artık sadece fiber kablolarla ulaşabildiğimiz evlere değil, Edirne’den Kars’a tüm hanelere ve işyerlerine götürebilecek, Türkiye’nin her yerini kablosuz fiber ağlarla donatabileceğiz.”

Türk Telekom Grubu CEO’su Rami Aslan:“Yeni frekans dağılımı ile mobil sektörde oyun asıl şimdi başlayacak. İhalenin frekans tahsisinde sağladığı adalet, sektöre normalizasyon getirecek. Gerçek rekabet şimdi başlıyor. Türk Telekom Grubu olarak fiber altyapımız ve tecrübemizle mobildeki bu yeni oyunun kurucusu olacağız.”

Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt: “Vodafone Grubu olarak dünyada 5 kıta ve 12 ülkede kamuoyunda 4.5G olarak bilinen IMT Advanced hizmeti veren bir operatör olarak tüketicinin ihtiyacını biliyoruz. Buna uygun olarak, ihtiyacımız olan frekansları rasyonel bir fiyat/fayda oranı ile aldık. Tüketicilerimize mobil internetin en hızlı teknolojisi olan 4.5G hizmetini ilk günden vermeyi hedefliyoruz.”