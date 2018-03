Türkiye'den Valencia'ya girişimcilik köprüsü kuruldu

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı - Finans Kulüp ve Valencia Genç Girişimci Derneği (AJEV) işbirliğiyle ortaklaşa yürütülen “AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Eğitimleri ve Yetkinlikleri” Projesi çerçevesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Valencia’da gerçekleştirilen etkinliklerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Kapanış Toplantısı’nda iş ve akademi dünyası temsilcileri buluştu.

Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı - Finans Kulüp Başkanı Tevfik Altınok, Sivil Toplum Diyalogu Programı AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi Kapanış Toplantısı’nda yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde projeler yürütülmeye başlandığını anlattı. Altınok, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik” Projesi’nin Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı-Finans Kulüp ve Valencia Genç Girişimci Derneği (AJEV) tarafından Şubat 2016-Mayıs 2017 arasında yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

“Üniversite gençlerine girişimcilik alanında bilgilendirme ve deneyim sağlamayı, KOBİ segmentindeki şirketler için finansa erişim ve finansal yönetim alanında deneyim kazanma imkanları sunan projemiz etkinlikleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Valencia şehirlerinde tamamlandı” diyen Altınok, İspanya’nın Valencia şehrinde üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdikleri eğitim etkinlikleriyle ilgili sunumda İspanya’daki girişimcilik ekosistemini, eğitim ve etkinlikleri ile ilgili tecrübe ve bilgilerin yer aldığını dile getirdi.

Tevfik Altınok, projeye katkı sağlayan, destekleyen İstanbul’da Bahçeşehir ve Okan Üniversiteleri, Ankara’da Başkent Üniversitesi, İzmir’de İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne teşekkür ettiği konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Proje süresince Genç Finans Kulüp Üyeleri, İspanya ve Finlandiya hep yanımızda oldu. Dudullu OSB, İzmir Atatürk OSB, Anadolu OSB ile projenin içerisinde bugüne kadar epeyce yol katettik. Gezi ile katılımcıların, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin etkin, verimli ve toplumsal fayda yaratacak şekilde çalışmasını sağlayacak çeşitli örnekleri görmesini ve dönüşlerinde hazırlayacakları sunum ile bu tecrübelerin paylaşılmasını planladık. Proje bitti, biz bu projeyle girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili çok ciddi deneyimler elde ettik. Edindiğimiz bilgi ve deneyimleri aktarmak, paylaşmak amacındayız. Uluslararası işbirlikleri ile güçlendirmeye çalıştığımız girişimcilik eğitimleri konusunda faydalı sonuçlar elde edebiliriz.”

Büyük Kulüp Caddebostan tesislerindeki Kapanış Toplantısı’nda yapılan Öğrenci-Akademik Danışma Kurulu Değerlendirme Toplantısı’nda Valencia eğitim gezisine katılan öğrencilerden Aslı Işıldar, Nil Tulun ve Tunç Kaya, orada yaptıkları çalışmaları, katıldıkları etkinlikleri, deneyimleri Türkiye’deki girişimcilik eğitimlerinin güçlendirilmesi amacıyla katılımcılarla paylaştı. Öğrenciler, yaptıkları sunumda ortak çalışma kültürünün yaygınlaşması ve girişimcilik mesleğinin bu kültür üzerinde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Silikon Vadisi olma yolunda ilerleyen Valencia şehrinde her fikrin hayata geçirilecek kadar değerli olduğunun düşünüldüğünü aktaran öğrenciler, genç girişimcileri destekleyen, cesaretlendiren ve teşvik eden bir yapının geliştiğini gözlemlediklerini paylaştı.

İki yıl önce Finans Kulüp’ün ön ayak olduğu “Girişimci Gençler-Yenilikçi KOBİ’ler” ana fikriyle doğan Proje’nin Kapanış Toplantısı’na Finans Kulüp Başkanı Tevfik Altınok, Finans Kulüp Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Ferhan Kaptan, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, Finans Kulüp üyeleri, akademi ve iş dünyası temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Dergimiz KobiEfor’a özel açıklamalarda bulunan Genç Finans Kulüp Başkanı Tunç Kaya, şunları dile getirdi: “Proje çerçevesinde Finans Kulüp ve Valencia Genç Girişimci Derneği (AJEV) işbirliğiyle İstanbul’da Okan Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi, Ankara’da Başkent Üniversitesi ve İzmir’de İzmir Ekonomi Üniversitesi olmak üzere proje destekçisi üniversitelerden benimle birlikte toplam 15 üniversite öğrencisi, Valencia’da eğitim gezisine katıldı. Gezide Valencia Lab, Florida Üniversitesi LEINN Programı, Valencia Politeknik Üniversitesi IDEASUPV Kuluçka Merkezi ve Girişimcilik Eğitimi örneklerini gördüğümüz 3 önemli merkeze ziyaret gerçekleştirdik. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren start-uplar hakkında bilgi aldık. Bir buluştan ziyade, her fikre önem verildiğini gördük. Fikirlerin katmadeğer kazanması için birçok mentör, kaynak ve network desteği sağlandığını gördük. Toplumun girişimciliğe ilişkin kültürü geliştikçe sistem, maddi ve manevi destekler artmakta, bunu gözlemledik. Destek verilen şirketlerin yıllık geliri 15 milyon Avro’ya, sağladıkları yatırım hacmi ise 5 milyon Avro’ya yükselmiş. Görebildiğimiz 20 civarında start-up içinde en çok bisiklet kaskı tasarım ve üreticisi ilgimizi çekti. Eylül 2012’de 6 start-up ile başlanmış, Mart 2017’de bu sayı 205 olmuş. Toplamda 3500 öğrenci eğitim görmüş.

Florida Üniversitesi’nin kurduğu Valencia Lab ise şehrin içerisinde 5 katlı bir binada faaliyet gösteriyor. Her katında girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği, bir sorunu çözebileceği, sorgulayabileceği, eğitim alabileceği organizasyonlar mevcut. Eğitim konusunda Finlandiya merkezli Mondragon Team Academy konsepti ile faaliyet gösteren LEINN Programı’na konuk olduk. LEINN’de işgücü değil, iş yaratabilirlik tanımı kullanılıyor. Öğrendik ama aynı zamanda para da kazandık. 3 takıma ayrıldık, bize verilen 5’er Euro sermaye ile bu paranın 1 saat içerisinde artırılması istendi. Sokağa çıkıp yaratıcılığımızı konuşturarak paramızı katlamaya çalıştık. Bu çalışmayla ‘Siz beraber çalışan iş arkadaşları değilsiniz, aslında takım arkadaşlarınız’ mantığını bize anlattılar.”