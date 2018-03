“Türkiye girişimcilik ile devrim yapar”

Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en büyük etkinliği olan Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum, bu yıl altıncı kez “Girişimcilik Senin İçinde: Gözünde Büyütme” ana teması ile gerçekleştirildi.

G3 Forum kapsamında düzenlenen panelde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği M. Rifat Hisarcıklıoğlu gençlerle girişimciliğin geleceğini konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla dünyada 160’ı aşkın ülke ile eş zamanlı kutlanan Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum’un altıncısı 25 Kasım’da gerçekleştirildi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Habitat ve PublicisLive evsahipliğinde, Turkcell ana sponsorluğu ve TEB Özel Melek Yatırım Platformu desteğiyle düzenlenen G3 Forum, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarını genç girişimci ve girişimci adayları ile buluşturdu.

“Girişimcilik Senin İçinde: Gözünde Büyütme” ana teması ile gerçekleştirilen G3 Forum, geleneksel olarak düzenlenen ve genç girişimcileri mentorlar ile buluşturan yuvarlak masa toplantıları ile başladı. Büyük ilgi gören yuvarlak masa toplantılarında 600’ün üzerinde girişimci ve girişimci adayı 80 mentor ile biraraya gelerek, fikir alışverişi yaptı ve bağlantı kurma fırsatı buldu. Her masada bulunun iki mentor, girişimci adaylarına tecrübelerini aktararak, girişimcilik yol haritası çıkartmalarına yardımcı oldu.

Yuvarlak masa toplantılarının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı panel gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bugün için bakıldığında dünyanın çok ama çok kritik bir dönemden geçtiğini, çok büyük krizlerin içinde olduğunu ve daha büyüklere gebe bir sürecin yaşandığını belirterek, “Kriz eşittir fırsat' felsefesinden baktığımızda meseleye, her kriz kendi içinde birçok fırsatı doğurur. Girişimcilik ruhu ve uygulaması eğer fırsatları değerlendirmek, oluşan alanları doğru şekilde kullanmak ve netice almaksa aslında bugün çok doğru bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu. Dünyadaki ticaretin, pazarın, ekosistemin ve düşünce yapısının değiştiğini, her geçen gün daha büyük açılımların ortaya çıkacağını kaydeden Albayrak, şu anki girişimci neslin son 100 yılın en kritik nesli olduğunu söyledi.



"Aramacılığı geliştirmeye başlayacağız"

Özel sektör ile girişimcilerin buluşmasının öneminden bahseden Albayrak, Bakanlık olarak yeni dönemde bu buluşmayı sağlayacak bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Albayrak, daha katmadeğerli ürünlerle ikame edip, maliyeti düşürecek bir şekilde sanayide avantajların nasıl sağlanabileceğine yönelik fikirlerin önünü açacaklarını ifade etti.



Hisarcıklıoğlu: “Kadınlar ve gençler en önemli potansiyel”

Panelde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Girişimcilik, ülkelerarası rekabette üst sıralara çıkmak ve işsizlik sorununu çözmekte en önemli etken. Bugün dünyanın en zengin ülkeleri en girişimci olan ülkeler. Tek 1 girişimci, 10 kişiye istihdam sağlıyor. Bu yüzden zenginlik ve refaha giden tek yol girişimcilik diyoruz. Türkiye’de her 100 kişiden yalnızca 2’si girişimci. Ülkemizi Japonya seviyesine çıkartabilmek için 2 milyon yeni girişimciye ihtiyacımız var. Daha fazla girişimciye ulaşabilmek için de en önemli potansiyeli kadınlar ve gençler oluşturuyor. Tek kolla boks yapılmaz, daha fazla kadının girişimci olması lazım.”

Daha güçlü ve zengin bir Türkiye için girişimcilik konusunda önemli bir gündem oluşturduklarını belirten Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Gelecek bize pek çok şey vaat ediyor. İnanıyoruz ki dünyadaki yeniliklerin yüzde 99’u henüz yapılmadı. Ancak artık yapılmayanı yapmak veya farklı şekilde yapmak gerekiyor. Bu yüzden de hangi sektöre yatırım yapıldığı önemli değil, önemli olan akla yatırım yapmak. Dünyada artık para eden tek şey akıl. Yenilik ancak akılla yapılır. Biz Türkiye’yi girişimcilik aracılığıyla bu yeniliğin merkezi yapmak için çalışıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak amacımız İstanbul’u küresel girişimciliğin merkezi yapmak. Startup'lara vergi ve mevzuat konusunda her türlü kolaylığı sağlamamız lazım. Asya’daki, Ortadoğu’daki, Afrika hatta Avrupa’daki genç beyinlere bunu vaat edersek, o zaman Türkiye devrim yapar.”

G3 Forum’un açılış konuşmalarını ise G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile TEB Özel Bankacılık Pazarlama ve Merkezi Satış Direktörü Hayri Telekoğlu yaptı. G3 Forum’un geçtiğimiz 5 yılda 4.500 girişimci ve girişimci adayını bugün sayısı 300’ü bulan mentorla biraraya getirdiğini belirten G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz; “Her yıl, Türkiye’nin 4 bölgesi ve 4 şehrinde G3 Forumu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü dünyanın ve Türkiye’nin girişimcilere ihtiyacı var. Dünyayı, ekonominin yenilenme gücü olan girişimciler değiştirecek. Girişimcilerin pusulası; hisleri, hayal güçleri ve en önemlisi cesaretleridir” dedi.



Turkcell Arıkovanı ile girişimciler ve yatırımcılar arasında köprü

Turkcell olarak her fırsatta inovasyon ve girişimciliğin desteklenmesinin ne derece kritik olduğunun altını çizdiklerini ifade eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şöyle devam etti: “Turkcell Arıkovanı, girişimcilerle bu projeleri desteklemek isteyenler arasında bir köprü görevi üstleniyor. Bu platformla kitlesel fonlamanın Türkiye’de yaygınlaşarak bir kültür haline gelmesini; bununla birlikte yenilikçi fikri olan her girişimcinin kaynak yaratma kaygısı duymadan çalışmalarına odaklanmasını hedefliyoruz.”



TEB Özel Melek Yatırım Platformu yetkili ilk platform

TEB Özel Bankacılık Pazarlama ve Merkezi Satış Direktörü Hayri Telekoğlu ise banka olarak yaklaşık dört yıldır TEB Özel Melek Yatırım Platformu aracılığıyla ekosisteme destek verdiklerini belirterek, “TEB Özel Melek Yatırım Platformu Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanarak bir bankanın ‘melek yatırım’ konusunda kamu otoritesi tarafından yetkilendirilen ilk platformu oldu. Akreditasyon ile TEB Özel Melek Yatırım Platformu aracılığıyla yatırımcılara lisans verebiliyor, ağ kanalıyla yapılan yatırımların belge ve bilgilerini Hazine Müsteşarlığı’na iletip yatırım süreçlerini takip edebiliyoruz. Bugüne kadar 40’tan fazla yatırımcının lisans almasına aracılık ettik” diye konuştu.



Sabancı: “Girişimcilik istihdam, refah ve ekonomik büyüme demek”

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı şunları söyledi: “Dile kolay tam 6 sene! Bu sene altıncısını yaptığımız G3 Forum’da yine insan kaynakları uzmanlarından, pazarlamacılara, yatırımcısından, girişimcisine 800 kişiyi ağırladık. İçinde bulunduğumuz koşullar girişimciliği geliştirmek için zor görülebilir, fakat ne kadar zor görünüyorsa bu uğurda daha çok çalışmanın sorumluluğunu da bir o kadar daha çok hissediyorum. Çünkü kamudan özel sektöre, sivil toplumdan finansman sağlayıcılarına hepimiz girişimcilik ekosisteminin paydaşlarıyız. Önümüzde yapabileceğimiz tek şey var; o da girişimcilik ve inovasyon.”