Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni, 17-18 Kasım’da, İstanbul’da

24. Kalite Kongresi ve Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni, 17-18 Kasım’da, İstanbul’da “Mükemmelliği Sürdürmek” Dergimiz KobiEfor’un iletişim sponsoru olduğu, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen “Mükemmelliği Sürdürmek” temalı 24. Kalite Kongresi ve Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni, 17-18 Kasım’da, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD işbirliği, Dergimiz KobiEfor’un iletişim sponsorluğunda 24. Kalite Kongresi ve Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni, 17-18 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde “Mükemmelliği Sürdürmek” temasıyla düzenlenecek.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan, “Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücüne ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunan Türkiye Kalite Derneği (KalDer), 23 yıldır süregelen geleneğini bu yıl da kararlılıkla sürdürüyor. 17-18 Kasım tarihleri arasında 24.’sünü organize ettiği Kalite Kongresi’yle 25. yılını taçlandıran KalDer, bu yılki kongrede pek çok ilke de imza atıyor” dedi.

Hamdi Doğan, mükemmellik yolculuğunun uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu, sadece kurumların değil, bireylerin de yaşam kalitesinde büyük değişimler yaratacağını her fırsatta dile getiren KalDer’in, bu kongrede değişim kelimesinin sihrini “Mükemmelliği Sürdürmek” temasıyla desteklediğini söyledi.

Hamdi Doğan, “EFQM Mükemmellik Modeli’yle gelen; yenileşimi, başkalarından hatta rakiplerden öğrenmeyi, objektif ve çok boyutlu değerlendirmeyi tüm çalışanlarımıza benimsetelim ki EFQM Mükemmellik Modeli’nin de altını çizdiği yön ve hedef birliğini yakalayıp mükemmelliği sürdürebilir kılmayı başaralım” diye konuştu.

24. Kalite Kongresi’nde 25. yılını taçlandıran KalDer’in gümüş yılını kutladığı “Mükemmellik Elçileri Onur Töreni” adıyla özel bir organizasyon da düzenlediklerini açıklayan Doğan, şunları ifade etti: “Günlük monotonun dışına çıkarak durup düşünecek ve geride bıraktığımız 25 yılı değerlendirerek önümüzdeki 25 yılın öngörüleriyle büyük resmi görmeye çalışacağız. Sizleri de bu düşünce maratonunda aramızda görmek bizlere güç katacaktır.”

24.Kalite Kongresi çerçevesinde ilk kez bu yıl gerçekleşecek ‘Mükemmellik Elçileri Onur Töreni’nde; KalDer’in kuruluşundan beri görev almış ve görevde olan tüm KalDer merkez ve şube eski başkanları, kurucu üyeler, KalDer eski TMÖYK başkanları, KalDer şubeleri adına mevcut yönetim kurulu başkanları, Türkiye mükemmellik büyük - Türkiye mükemmellikte süreklilik - EFQM büyük ödülü kazananlar, işbirliği yapılan kurumlar, KalDer merkez ve şube eski genel sekreterleri, KalDer şube eski ödül kurulu başkanları ile 10 yıl ve üzeri değerlendiriciler listesindeki isimler olmak üzere yaklaşık 80 kişi ve kurum ödüllendiriliyor.

24. Kalite Kongresi, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A.Hamdi Doğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Yönetim Kurulu Başkanı Andreas Wendt’in açılış konuşmalarıyla başlayacak. 25. Yıl Açılış Konuşması ve Mükemmellik Onur Töreni’nin açılış konuşmalarını ‘Mükemmellik’ Arayışlarımızın Geleceği başlıklı konuşmasıyla Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve sonrasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Güler Sabancı yapacak.

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen isimlerinden TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri Dr.İrfan Neziroğlu, EFQM CEO’su Marc Amblard, Almanya Kalite Derneği (Deutsche Gesellschaft Für Qualitat) Yönetim Kurulu Başkanı Udo Hansen, İspanya Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eduardo Rodriguez, Avusturya Kalite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Franz Peter Walder, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Elmas, Kaizen Institute Turkey Genel Müdürü Dr. Muhsin Güneşlik, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı ve KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young, Dinamik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Vodafone Türkiye İK’dan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Kalay, YEDAŞ Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu, Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Enis Turan Erdoğan, Bilim İlaç Genel Müdürü ve KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Erhan Baş, NETAŞ CEO’su Müjdat Altay, TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, Kalder Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜHİD Yönetim Kurulu Üyesi Fügen Toksü, Kordsa Global CEO’su Cenk Alper, Kordsa Global İK ve Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı ve KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öker, Ford Otosan Fabrika Müdürü Sabri Çimen, Ford Avrupa Baş Tasarımcısı Paul Campbell, Beyçelik Gestamp CEO’su Baran Çelik, Ressam Mehmet Güleryüz, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, KalDer Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Emin Direkçi, LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi ve KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer, TEİD Genel Sekreteri Tayfun Zaman, Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojileri Grup Başkanı Serkan Öztürk, birçok akademisyen ve pek çok önemli isim ile beraber 24. Kalite Kongresi’nde, 3000’nin üzerinde katılımcı ve 70’i aşkın konuşmacı yeralacak.



İLK GÜN:



Kongre’de; sürdürülebilir mükemmellik ve mükemmellikte süreklilik ödülü konularıyla ilk gün; gerçekleştirilecek oturumlar ise şöyle:

“Türkiye’de Mükemmellik Kültürü ve Zirvedekiler” Oturumu, G-20’de konuşulanlar, iş dünyasının çıkardığı dersler konularıyla “G-20’nin Ardından” Oturumu, kadınların istihdamda daha fazla yer alması, ‘daha fazla kadın girişimci ve yönetici yetiştirmek ülke ekonomisi için neden önemli?’ ve ‘Türkiye’nin mevcut durumu / toplumsal cinsiyet eşitsizliği nasıl aşılır?’ konularıyla “Türkiye için Kalkınma Reçetesi: Daha Fazla Kadın İstihdamı, Daha Fazla Kadın Yönetici, Daha Fazla Kadın Girişimci” Oturumu, ‘devletin teşvikleri ile yerli otomobil üretimi yapılabilir mi, sürdürülebilir olabilir mi?’ ve yeni teknoloji araçları ile Türkiye’nin imtihanı konularıyla “Otomotiv Sektöründe Tasarım-Arge-Yenileşim ve Teknoloji ile Yeni Ufuklar” Oturumu, girişimciliğin ABC’si, ülke ekonomisi için girişimcilik kültürünün oluşturulmasının önemi, yenileşim (inovasyon), Türkiye’de girişimcilik açısından durumun ve iyi bir fikirden iyi bir girişim çıkarmanın masaya yatırıldığı “Girişimcilik” Oturumu, “İş Dünyası ve Dijital İletişim” Oturumu, “Sanayi Devriminden Dijital Devrime Geçiş” Oturumu, “Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti” Oturumu, “Çalışma Hayatında Yeni Trendler” Oturumu, “Enerji Üretiminde Kurumsal Sürdürülebilirlik: Rafineriden Son Kullanıcıya Ar-Ge,Teknoloji ve Müşteri Memnuniyeti” Oturumu, “İşi En İyi Yapan Bilir: Kalite Çemberleri” Oturumu, “İş Sağlığı ve Güvenliği” Oturumu.



İKİNCİ GÜN:



İkinci Gün ise Avrupa Kalite Yönetim Vakfı CEO’su Marc Amblard, İspanya Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eduardo Rodriguez, Avusturya Kalite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Franz Peter Walder, Almanya Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Udo Hansen’in konuşmacı olarak yeraldığı ve EFQM Eğitmeni Celal Seçkin’in oturum başkanlığını yürüttüğü; “Mükemmelliğin Çeyrek Yüzyılı ve Sürdürülebilirliği” Özel Oturumu’nun ardından “Mükemmellik Yolculuğunda İşbirlikleri”, “Sanat ve Kalite”, “Küresel Marka Olmak” ve “Ulusal Kalite Hareketi” paralel oturumlarına yer verilecek.

“Yaşam Biçimi Olarak Kalite” Oturumu’nun ardından Türkiye Mükemmellik Ödül Töreni ile etkinlik tamamlanacak.



Girişimcilik Oturumu’na TOSYÖV imzası

24. Kalite Kongresi’nin ilk günü öğleden sonra, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez’in oturum başkanlığını yapacağı Girişimcilik Oturumu’nda; Dinamik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk konuşmacı olacaklar. Girişimcilik Oturumu’nda şu konular ele alınacak:

“Girişimciliğin ABC’si, ülke ekonomisi için girişimcilik kültürünün oluşturulmasının önemi, iyi uygulama örnekleri. Ders niteliğinde gerçek hikayeler. Hata yapma lüksü. Başarısızlık bir hediye midir? Girişimcini hata günlükleri. Yenileşim (İnovasyon) Sermaye / Melek Yatırımcılar / Yatırım Ağları. Türkiye’de girişimcilik açısından durum. İyi bir fikirden iyi bir girişim çıkarmak. Türk insanının girişimcilik açısından artıları ve eksileri.”