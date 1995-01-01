Türkiye’nin ikinci biyonik göz ameliyatı da Dünyagöz’de gerçekleşti; Biyonik göz ışık oldu

Geçtiğimiz ay Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “Argus II - Biyonik Göz”ameliyatının ikincisi de Dünyagöz Hastaneler Grubu tarafından yapıldı.

Dünyagöz Etiler’de gerçekleştirilen ikinci biyonik göz ameliyatı Lefkoşa doğumlu Hatice İnsel’e uygulandı. Geçtiğimiz ay Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ve Dilek Ümran Öztürk’ü ışığa kavuşturan Argus II - Biyonik Göz ameliyatı şimdi de 46 yaşındaki Hatice İnsel’e umut oldu. Halk arasında tavukkarası veya gece körlüğü olarak adlandırılan retinitis pigmentosa hastalığı nedeniyle 5 yıl önce görme yetisini kaybeden İnsel, Argus II - Biyonik Göz ameliyatıyla yeniden ışığa kavuştu. Dünyagöz Etiler’de gerçekleştirilen ameliyatı Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Ioannis Pallikaris’in önderliğinde; Dünyagöz’ün tecrübeli hekim kadrosundan Op. Dr. A Nilüfer Köylüoğlu Ünal’ın proje koordinatörlüğünde, Doç. Dr. Nur Acar ve Op. Dr. Fevzi Akkan tarafından gerçekleştirildi.



Umudumu kaybetmedim

Hatice İnsel, biyonik gözü ile ışığı algıladığı ilk anlarını ve hayat hikayesini paylaştı. Görme yetisini kaybettiğini ancak umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini anlatan Hatice İnsel “Ameliyatımın üzerinden yaklaşık 13 gün geçti. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an ışığı algılayabiliyorum” dedi. İnsel “Yaklaşık üç aylık eğitimim sonrası görme yetim daha da artacak ve günlük hayatım kolaylaşacak. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim ve kızıma daha çok yardımcı olacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum, gerçekten çok heyecanlıyım” diye konuştu. Lefkoşa’da yaşayan ve iki çocuğu bulunan İnsel, Rett sendromuyla doğan kızıyla özel olarak ilgilenmeye çalışıyor. Tekrar ışığa kavuşmanın bir hayal olduğunu belirten İnsel “12 yaşında tavukkarası hastalığım olduğunu öğrendim. Bir kızım ve bir oğlum var. 1995 yılında oğlum dünyaya geldi. 1998 yılında doğan kızımın hastalık tanısı ile birlikte tavukkarası hastalığım giderek kötüleşti. Yaşadığımız zorluklar bizi hayati önem taşıyan kararlar almaya itti. 2010 yılında eşim erken emekliye ayrılarak bana ve kızıma daha da yardımcı oldu. Bir anne olarak hasta olan kızıma, oğluma ve de eşime daha iyi bakabilmek en büyük isteğim” diye konuştu.



Pallikaris: Gururluyuz

Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Ioannis Pallikaris, tedavinin tavukkarası hastaları dışında da kullanılabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü anlattı. Pallikaris, “Kuru tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu-sarı nokta hastalığındaki ilk Argus II uygulaması İngiltere’de gerçekleştirildi. Bu tip hastalarda başarılı sonuçlar elde edilirse FDA süreci sonrası, bir kaç yıl içinde Türkiye’de de bu tedavi uygulanabilir’’ dedi.

Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Gülferi Yıldırım, “Teknolojik alt yapımız ve uzman hekim kadromuzla, her zaman en iyi hizmeti vermek en büyük amacımız oldu. Argus II - Biyonik Göz operasyonlarımızın ikisi de çok başarılı geçti. Bildiğiniz üzere, Argus II ameliyatları dünyada oldukça ABD ve Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde gerçekleştiriliyor. Bu tedavi yöntemi, Almanya ve Fransa gibi bazı ülkelerde devlet tarafından karşılanıyor. Ülkemizde de SGK tarafından karşılanmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

Argus II - Biyonik Göz sistemi iki parçadan oluşuyor. İç parça cerrahi operasyonla gözün içerisine yerleştiriliyor. Dış parça ise hasta gözlüğünden ve video işleme ünitesinden oluşuyor. Gözlüğün üzerindeki minyatür kameradan alınan görüntüler video işleme ünitesinde işlenerek gözlüğün üzerindeki anten aracılığıyla, göze yerleştirilen retinal implanta kablosuz olarak gönderiliyor. Implant talimatları alıyor ve uyarımı bir elektrot dizisi üzerinden retinaya iletiyor. Hastalar siyah beyaz görüyor, gölge ve ışık algıları artıyor.

Tavukkarası hastalığı Türkiye’de 4 bin kişide bir görülüyor. Yaklaşık 20 bin kişi bu hastalıktan etkileniyor. Tüm Avrupa’da ise 167 bin kişide bu hastalık bulunuyor.