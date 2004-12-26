Ünlü işadamı Refik Baydur son yolculuğuna uğurlandı.

İşveren sendikacılığının duayen isimlerinden işadamı Refik Baydur, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Onursal Başkanı, KİPLAS (Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası) Yönetim Kurulu Başkanı ve GEBKİM (Kocaeli-Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 87 yaşında vefat eden Baydur için Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Baydur’un ailesi ve yakınlarının yanısıra eski Başbakan Mesut Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, İstanbul Sanayi Odası Başkanı (İSO) Erdal Bahçıvan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi (Kocaeli Alikahya OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, Kocaeli Gebze Kömürcüler OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ayhan, Bağyurdu OSB (BAYOSB) Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Argunhan, Kocaeli Alikahya OSB Bölge Müdürü Nevzat Göçer ile çok sayıda işadamı katıldı.

Refik Baydur’un eşi Zuhal Baydur, kızı Nilgül torunu Sezin Aksoy cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. GEBKİM Bölge Müdürü Deniz Delioğlu, yaptığı açıklamada; uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düşen Baydur’un, tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yaşamını yitirdiğini söyledi. Eski Bakan Yaşar Okuyan ve İSO Başkanı Bahçıvan, Baydur’un Türk iş dünyasının marka isimlerinden biri olduğunu belirtti. Baydur’un cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Refik Baydur kimdir?

Refik Baydur, 1929’da Erzincan, Tercan’da doğdu. İlkokulu Tercan ve Kırşehir’de, ortaokulu Kars’ta, liseyi de Erzurum’da, Erzurum Lisesinde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Baydur, 1953-1957 yılları arasında Akbank ve Pamukbank’ta çalıştı. 1957’den itibaren özel sektörde muhtelif şirketlerde müdür, genel müdür ve murahhas azalık yaptı.

İstanbul Hava Yolları’nın kurucuları arasında yer alan Baydur, Timsan Şirketler Grubu’nun Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1963’ten vefat ettiği güne kadar KİPLAS Yönetim Kurulu Üyeliği, İcra Komitesi Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1964’ten itibaren TİSK Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapan Baydur, 1989’dan itibaren 3 dönem üst üste, 15 yıl boyunca sürdürdüğü TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden 26 Aralık 2004’te yapılan başkanlık seçiminde kendi isteğiyle aday olmayarak ayrıldı.