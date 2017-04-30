Vergi indirimlerinden amaç; Piyasa canlansın

Bakanlar Kurulu’nun ÖTV ve KDV indirimleri kararı, kurun oynaklığından olumsuz etkilenen imalat sektörlerini sevindirdi. Uygulamanın genişletilerek sürdürülmesine dönük bir piyasa beklentisi oluştu.

Bakanlar Kurulu bazı tüketim mallarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında indirime gitti. Piyasayı canlandırma amaçlı vergi indirimlerini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz:



Beyaz eşya: Yüzde 6.7 olarak uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 30 Nisan 2017 tarihine kadar sıfırlandı. Buna göre, klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık yıkama makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi 30 Nisan'a kadar sıfır olarak uygulanacak.

ÖTV'nin sıfırlanması kararı sonrası bayilerin fiyat politikası değişmekle beraber beyaz eşya fiyatlarında yüzde 20'leri aşan indirimler yaşanıyor.



Mobilya sektörü: Döner koltuk ve sandalyeler, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar, büro mobilyaları, mutfakta ve yatak odalarında kullanılan ahşap mobilyalar ile plastik maddeden yapılan mobilyaların ÖTV'si 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olarak belirlendi.



İnşaat sektörü: Binde 9.48 olarak uygulanan resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak. Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL-1.000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı. Yapı ruhsatı 1 Ocak 2017’den sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2017’den itibaren yapılan/yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri 1.000 TL ile 2.000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2.000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.



Vergi iadesi: 2017’de gerçekleştirilen ve indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen Katma Değer Vergisi’nin 10 bin lirayı aşan kısmı, yıl içinde iade edilecek. Geçen yıl yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili bu yıl yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacak. 2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacak.



Denizcilik sektörü: Bakanlar Kurulu ayrıca gross tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yatlar, kotralar ve teknelerden alınan ÖTV'yi herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırladı.



Piyasa nasıl karşıladı?

Hükümet’in, vergi indirimleri yoluyla piyasayı canlandırma politika ve uygulamalarını piyasa aktörleri olumlu karşıladılar. İşte bazı görüşler:



Tüccarlar: İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel’in değerlendirmesi şöyle: ‘’Yeni düzenlemenin özellikle beyaz eşya sektöründeki durgunluğu gidermek amacıyla belli bazı ürünlerde ÖTV oranının kaldırılmasının iç talepte hafif de olsa bir hareket ve stokların erimesinde kısa dönem için fayda sağlayacağını düşünüyorum. Talepte yaşanan aşağı yönlü ivmeyi aşmak için olumlu bir adım olarak görüyorum. Beklentimiz benzer şekilde diğer sektörlere de çeşitli avantajların uygulanmasıdır.”



Beyaz eşya: Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer şu değerlendirmeyi yaptı: “Kararı sektör açısından olumlu karşılıyoruz ve tüketici için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Özellikle döviz kuru ve maliyetlerin yükseldiği bir dönemde yaşanabilecek fiyat artışları karşısında tüketici de önemli bir avantaj yakalamıştır. Biz de ÖTV’nin sıfırlanması kararı çerçevesinde, bu indirimi fiyatlarımıza yansıtarak, tüketicilerimizin satın alma gücüne destek vermeye devam edeceğiz. Fiyatların düşmesiyle beraber özellikle Mayıs ve Haziran aylarında yoğunlaşan evlilik ve çeyiz alışveriş talebinin öne çekileceğini tahmin ediyoruz.”



Mobilya sektörü: Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı İsmail Doğan’ın vergi indirimlerini değerlendirmesi şu şekilde: “Mobilyada KDV oranının indirilmesini sektör olarak uzun zamandır bekliyorduk. Bu kararla vatandaşlarımız mobilya almak için iki kere düşünmeyecek. Geldiğimiz bu noktada mobilyadaki KDV oranının 30 Nisan 2017'ye kadar yüzde 8 bandına çekilmesinden ve bunun yılın ilk aylarında yapılmış olmasından memnunuz, sektörün büyümesini pozitif etkileyecek. Alınan bu kararla sektörümüzün, yüzde 25 oranında büyüyeceğini ve en az 100.000 kişiye istihdam sağlayacağını düşünüyorum.”