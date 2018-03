Vodafone, dijital dönüşümün liderlerini buluşturdu

Vodafone Türkiye’nin evsahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi, 3 bini aşkın kişinin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Beyaz Saray Eski İletişim Direktörü Dan Pfeiffer’ın da aralarında olduğu yerli ve yabancı çok sayıda konuşmacı, iş dünyası, moda, sanat, müzik, mimari ve spor başta olmak üzere her alanda dijitalleşmeyi konuştu.

Daha iyi bir gelecek amacıyla Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone’un bu yıl ilk kez düzenlediği Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi, 3 bini aşkın kişinin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Yarına hoş geldiniz” temasıyla düzenlenen ve bir tam gün süren zirve, mimariden modaya, spordan müziğe kadar birçok alanda dünyayı dijitalleştiren lider isimleri Türkiye’de ilk kez buluşturdu. “Gelecek Burada”, “Keşfedin”, “Yarını Tasarlayın” ve “Fark Yaratın” ana temaları altında 13 farklı oturumda 18 konuşmacıyı ağırlayan zirvede, hayatın her alanında dijitalleşmenin etkileri ele alındı, Türkiye’den ve dünyadan dijitalleşme örnekleri verildi. Katılımcılara geleceğin dijital dünyasını deneyimleme imkanının da sunulduğu zirve, her alanda dijitalleşmenin tek çatı altında konuşulduğu ilk platform oldu.

Gökhan Öğüt: “Türkiye’de dijitalleşme diyaloğunu başlatmak istiyoruz”

Dünyaca ünlü sanatçı Mercan Dede’nin hazırladığı ve büyük ilgi gören hologram şovuyla başlayan zirvenin açılış konuşmasını Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt yaptı. Konuşmasına Mercan Dede’ye teşekkür ederek başlayan Öğüt, “Bugün Türkiye’de hayatında daha önce hiç teknoloji kullanmamış binlerce çiftçimiz tarlasını evinde oturduğu yerden sulayabiliyor. Dijitalleşme ile artık ülkemizde binlerce kadın ekonomik hayata kolayca katılabiliyor. Sağlıktan bankacılığa, tarımdan hizmete, her sektörde dijitalleşme yaşamı ve iş yapış şekillerini değiştiriyor. Vodafone olarak, misyonumuzu dünyanın en ileri genişbant teknolojileri ile Türkiye’de herkese daha iyi bir gelecek için ilham vermek olarak belirledik. Bu amaçla, özellikle hem sabit hem de mobil genişbant yatırımlarımızı artırdık. 2014’te 5 milyon abonemizi dijitalleşmeyle tanıştırdık, ‘Yarına Hazırım’ programımız ile tam 770 bin şirket ile dijitalleşme diyaloğunu başlattık. Vodafone Grubu da dünya çapında 450 milyon bireye ve 20 milyon işletmeye hizmet veriyor, onların dijitalleşmesi için önemli yatırımlar yapıyor. Bugün artık ‘Dijitalleşen Avrupa’ için yol haritası çiziliyor. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz bu zirveyle biz de Türkiye’de dijitalleşme diyaloğunu başlatmak istiyoruz” dedi.

Gökhan Öğüt, zirvenin açılış oturumunu da yönetti. Türkiye’de dijitalleşme konusunun masaya yatırıldığı oturuma, Doğan TV Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi katıldı. Oturumda iş dünyası, medya, ticaret ve bankacılık alanlarında dijitalleşmenin önemi tartışılarak dijitalleşmenin toplumsal ve ekonomik kalkınmadaki rolü incelendi.

“Dijital guru” Pfeiffer, Beyaz Saray deneyimlerini anlattı

Zirvenin konuşmacılarından Beyaz Saray Eski İletişim Direktörü Dan Pfeiffer, “Dijital Bugün” konulu sunumunda, Beyaz Saray’da iletişim, politika ve dijital strateji konularında edindiği deneyimleri aktardı; sosyal medyanın özellikle siyaset iletişimindeki rolüne değindi. Tüm dünyada “dijital guru” olarak kabul edilen ve Beyaz Saray’ı dijital dünya ile tanıştıran kişi olarak bilinen Pfeiffer, “Eğer internete erişiminiz varsa, hikayenizi yayınlayabilir, hatta dünyayı değiştirebilirsiniz. Günümüzde bilgi, her zaman, her yerde ve her formda bulunuyor. Kafa karıştırıcı görünse de yeni dünyadan korkmamak gerekiyor. Eğer dijital dönüşüme katılırsanız, yeni dünyada sizi bekleyen çok büyük fırsatlar var. Dijital dönüşümü benimsediğimiz ölçüde başarılı olabiliriz” diye konuştu.

İnovasyondan robot tasarımına pek çok konu konuşuldu

Zirvenin diğer konuşmacıları ise sırasıyla Future Agenda Program Direktörü Tim Jones, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Accenture Türkiye Genel Müdürü Tolga Ulutaş, UK Wired Dergisi Editörü David Rowan, Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Vodafone Global Enterprise CEO’su Jan Geldmacher, Robot Tasarımcısı Guy Hoffman, Tomorrow’un CEO’su ve Fütürist Mike Walsh, tasarımcı Arzu Kaprol, sanatçı Mercan Dede, Spotify Avrupa Başkanı Jonathan Forster, Wired Dergisi tarafından dünyayı değiştirecek 50 kişi arasında gösterilen mimar ve tasarımcı Carlo Ratti ve New York Times’ın en çok satan kitabı “The Sports Gene”in yazarı ve gazeteci David Epstein oldu.

Konuşmacılar, yükselen teknoloji alanlarından inovasyon-verimlilik ilişkisine, büyük şirketlerin dijitalleşme endeksinden robot-insan etkileşimine, pek çok farklı konuda bilgi verirken, moda, sanat, müzik, mimari ve spor başta olmak üzere her alanda dijitalleşmenin hayata nasıl daha fazla hız, kolaylık ve yenilik kattığını anlattı. “Keşfedin” ve “Yarını Tasarlayın” temalı bölümlerin en ilgi çekici sunumunu Robot Tasarımcısı Guy Hoffman yaptı. Hoffman, “Geliştirmekte olduğumuz en üst teknoloji, insanlığın binlerce yıllık beden dilini öğreniyor. Gelecekte beden dili üzerinden iletişim kuran, duyguları anlayan ve empati kuran robotlar olacak. İşimizi kolaylaştıracak ve geliştirecek, bize destek olacak robotlarla yan yana yaşayacağız” dedi.

Vodafone Dijital Dönüşüm Zirvesi, Arzu Kaprol’un ilk dijital defilesine de evsahipliği yaptı. Aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olan “Yaşamın Kaynağı” adlı dijital defilede, geleceğin tasarım kodlarını barındıran “Arzu Kaprol 2016 Kış Koleksiyonu”sunuldu. Zirve kapsamında ayrıca, Arzu Kaprol’un Vodafone mobil iletişim teknolojilerini de kullanarak hazırladığı, dört mevsim giyilebilir özel tasarım ceket de son yıllarda moda dünyasında hızla yaygınlaşan “işlevsel akıllı giyim” teknolojisinin Türkiye’deki ilk örneği olarak sergilendi. Zirve, geleneksel ve dijital sesleri harmanladığı sıradışı DJ’lik tarzıyla dikkat çeken Mercan Dede’nin performansıyla sona erdi. Sufi müziği dijital tınılarla birleştirerek oluşturduğu özgün besteler ve birbirinden etkileyici konserleri ile tüm dünyanın beğenisini toplayan Mercan Dede, Arzu Kaprol’un dijital defilesi sonrasında gerçekleştirilen partide katılımcılara keyifli anlar yaşattı.